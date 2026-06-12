Spitzenleistung an der Pfeife: Die Top-Referees für die Saison 2026/27

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Fleiß, Kontinuität und Spitzenleistungen auf dem Platz sowie bei den Lehrgängen werden belohnt: Zum Wechsel der Spielzeit gibt der Verbands-Schiedsrichterausschuss (VSRA) die wfv-Schiedsrichter-Kader für die Saison 2026/27 bekannt. Während sich zahlreiche Unparteiische über verdiente Aufstiege freuen dürfen, gilt es auch, verdiente Kameraden zu verabschieden.

Einen starken Auftritt verzeichnet der Verband in der 2. Bundesliga: Hier gehen in der Saison 2026/27 mit Marc Philip Eckermann, Lars Erbst und Felix Prigan gleich drei wfv-Schiris an den Start.

Im Oberhaus des deutschen Fußballs gehen bewährte Kräfte aus Württemberg an den Start: In der 1. Bundesliga werden Martin Petersen und Tobias Reichel auch in der neuen Saison den Württembergischen Fußballverband repräsentieren.

Veränderungen gibt es im Bereich der Spezialisten und Assistenten auf DFB-Ebene. Dr. Robert Kampka, der bisher als Schiedsrichter in der 2. Bundesliga aktiv war, scheidet aus. Er bleibt dem Spitzenfußball jedoch erhalten und wechselt fest in das Team der Video-Assistenten (VAR). Damit verfügt der wfv neben Pascal Müller und Markus Sinn nun über drei ausgewiesene Experten im Kölner Keller. Zudem verabschiedet sich Arno Blos als Spezial-Assistent.

Frauen-Bundesligen: Daniela Kottmann schafft den Sprung ins Oberhaus

Große Erfolge gibt es auch im Frauen-Bereich zu vermelden. In der 1. Frauen-Bundesliga pfeift neben der erfahrenen Karoline Wacker ab der kommenden Saison auch Aufsteigerin Daniela Kottmann.

Unterstützt wird der wfv-Erfolg im Oberhaus durch ein starkes Aufgebot an den Linien: Jessica Bergmann, Silke Fritz, Melissa Joos und Simone Hoffmann sind weiterhin als Schiedsrichter-Assistentinnen in der höchsten deutschen Spielklasse im Einsatz.

In der 2. Frauen-Bundesliga gehen nach dem Aufstieg von Daniela Kottmann in der neuen Saison Kerstin Holzmayer und Theresa Hug für den wfv an den Start. Auch in der Frauen-Regionalliga gibt es eine personelle Rotation: Während Hannah Rapp aus der Spielklasse ausscheidet, feiert Annika Depfenhart ihren verdienten Aufstieg.

Regionalliga Südwest: Drei Aufsteiger aus der Oberliga

In der Regionalliga Südwest der Männer schickt der wfv in der kommenden Saison ein schlagkräftiges, 7-köpfiges Team ins Rennen. Weiterhin fest im Sattel sitzen hier John Bender, Tobias Huthmacher, Karoline Wacker und Kadir Yagci. Während Philipp Schlegel aus der Regionalliga ausscheidet, rücken drei Top-Talente nach: Koray Aydin, Lauritz-Philippe Hafner und Timon Ulrich haben den Sprung aus der Oberliga geschafft und pfeifen künftig viertklassig.

Futsal-Bundesliga: Drei neue Gesichter im wfv-Team

Auch in der Halle ist der wfv erstklassig vertreten. In der Futsal-Bundesliga des DFB bleibt Andreas Grübel der Spielklasse als erfahrener Referee erhalten. Er bekommt künftig Verstärkung aus den eigenen Reihen, denn mit Stipe Brnic, Sarah Fahrer und Niklas Klüdtke steigen gleich drei wfv-Unparteiische in die höchste deutsche Futsal-Liga auf. Aus dem Kader ausgeschieden ist indes Florian Schaible.