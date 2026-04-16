Spitzenkampf: Lok Leipzig erwartet Dritten HFC, Jena will aufschließen

– Foto: Julius Schwalenberg

Vor dem 30. Spieltag der Regionalliga Nordost verdichtet sich die Saison zu einem einzigen Nervenstück. An der Spitze kämpfen 1. FC Lokomotive Leipzig, FC Carl Zeiss Jena und Hallescher FC um jeden Meter Richtung Aufstiegsrelegation, dahinter lauern weiter Rot-Weiß Erfurt und FSV Zwickau. Im Tabellenkeller brennt die Lage ohnehin. Nach dem jüngsten Spieltag und den Nachholspielen unter der Woche bekommt jede Partie ein noch schärferes Gewicht.

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Morgen, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena Greifswalder FC Greifswald 19:00 live PUSH



FC Carl Zeiss Jena geht als Tabellenzweiter mit 60 Punkten in dieses Heimspiel und setzte zuletzt mit dem 2:0 bei BFC Preussen ein klares Zeichen. Greifswalder FC verlor dagegen 1:2 gegen FSV Zwickau und steht mit 28 Punkten auf Rang 15 tief in der gefährlichen Zone. Das Hinspiel endete spektakulär 3:3, nun treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlicher Ausgangslage erneut aufeinander.

Für Jena zählt im Titelrennen nur der Druck nach vorn. Der Rückstand auf Lok Leipzig ist knapp genug, um Hoffnung zu nähren, aber auch klein genug, um keinen Ausrutscher zu erlauben. Greifswald braucht im Abstiegskampf jeden Punkt und weiß, dass selbst ein Außenseiterergebnis enorme Wirkung hätte. Die Favoritenrolle liegt klar bei Carl Zeiss, doch gerade solche Spiele tragen oft eine besondere Spannung in sich. ---

Morgen, 19:00 Uhr FSV Zwickau FSV Zwickau BFC Preussen BFC Preussen 19:00 live PUSH



FSV Zwickau reist mit breiter Brust in diesen 30. Spieltag. Der 2:1-Erfolg in Greifswald brachte die Mannschaft auf 52 Punkte und Rang fünf, der Abstand nach ganz oben ist nicht klein, aber sportlich bleibt der Druck nach vorne bestehen. BFC Preussen verlor zuletzt 0:2 gegen Jena und steht mit 41 Punkten auf Platz sieben im gesicherten Mittelfeld, aber ohne viel Luft für längere Schwächephasen. FSV Zwickau reist mit breiter Brust in diesen 30. Spieltag. Der 2:1-Erfolg in Greifswald brachte die Mannschaft auf 52 Punkte und Rang fünf, der Abstand nach ganz oben ist nicht klein, aber sportlich bleibt der Druck nach vorne bestehen. BFC Preussen verlor zuletzt 0:2 gegen Jena und steht mit 41 Punkten auf Platz sieben im gesicherten Mittelfeld, aber ohne viel Luft für längere Schwächephasen. Das Hinspiel gewann Preussen mit 3:2, also ist für Zwickau auch sportlich etwas offen. Die Gastgeber werden das als Gelegenheit sehen, eine Rechnung zu begleichen und gleichzeitig ihren starken Lauf zu festigen. Preussen kann befreiter auftreten, muss aber nach der jüngsten Niederlage reagieren, wenn die Mannschaft nicht ins Niemandsland abdriften will. Es ist ein Spiel zwischen Ambition und Stabilität – und damit alles andere als belanglos. ---

Morgen, 19:00 Uhr SV Babelsberg 03 Babelsberg FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH



SV Babelsberg 03 verlor zuletzt 2:4 in Erfurt und steht mit 32 Punkten auf Rang 13. Der Platz im unteren Tabellenbereich macht deutlich, dass die Lage ungemütlich bleibt. FSV 63 Luckenwalde kam gegen FC Eilenburg nicht über ein 1:1 hinaus und hält bei 36 Punkten auf Platz elf. Das Hinspiel endete 0:0 – viel Enge, wenig Raum, viel Bedeutung. Genau so könnte sich auch dieses Nachbarschaftsduell wieder anfühlen. SV Babelsberg 03 verlor zuletzt 2:4 in Erfurt und steht mit 32 Punkten auf Rang 13. Der Platz im unteren Tabellenbereich macht deutlich, dass die Lage ungemütlich bleibt. FSV 63 Luckenwalde kam gegen FC Eilenburg nicht über ein 1:1 hinaus und hält bei 36 Punkten auf Platz elf. Das Hinspiel endete 0:0 – viel Enge, wenig Raum, viel Bedeutung. Genau so könnte sich auch dieses Nachbarschaftsduell wieder anfühlen. Für Babelsberg ist das Heimspiel eine große Chance, im Kampf um Abstand nach unten einen direkten Konkurrenten unter Druck zu setzen. Luckenwalde kann sich mit einem Auswärtssieg deutlich entspannen und das Tabellenbild beruhigen. Beide Teams haben zuletzt nicht die Ruhe ausgestrahlt, die solche Phasen der Saison verlangen. Gerade deshalb dürfte hier von Beginn an Nervosität, aber auch hohe Intensität in der Luft liegen. ---

Morgen, 19:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 Chemnitzer FC ChemnitzerFC 19:00 PUSH



FC Hertha 03 Zehlendorf bleibt mit 14 Punkten Tabellenletzter und steht nach dem 1:5 bei BFC Dynamo sowie dem 1:3 im Nachholspiel gegen Hertha BSC II weiter massiv unter Druck. Chemnitzer FC verlor zuletzt 0:1 gegen Hertha BSC II und ist mit 38 Punkten Zehnter. Das Hinspiel gewann Chemnitz mit 2:1. Die Ausgangslage ist klar, doch genau solche Spiele sind für Teams im Tabellenkeller oft letzte Widerstandsorte. FC Hertha 03 Zehlendorf bleibt mit 14 Punkten Tabellenletzter und steht nach dem 1:5 bei BFC Dynamo sowie dem 1:3 im Nachholspiel gegen Hertha BSC II weiter massiv unter Druck. Chemnitzer FC verlor zuletzt 0:1 gegen Hertha BSC II und ist mit 38 Punkten Zehnter. Das Hinspiel gewann Chemnitz mit 2:1. Die Ausgangslage ist klar, doch genau solche Spiele sind für Teams im Tabellenkeller oft letzte Widerstandsorte. Zehlendorf braucht Punkte beinahe schon verzweifelt, jeder weitere Rückschlag drückt die Mannschaft tiefer in Richtung Abstiegsrealität. Chemnitz hat tabellarisch etwas mehr Puffer, darf sich aber nicht in falscher Sicherheit wiegen. Nach der Heimniederlage zuletzt dürfte der Gast auf Wiedergutmachung aus sein. Für Hertha 03 wiederum geht es darum, sich noch einmal gegen die Lage zu stemmen. Das allein verleiht der Partie große emotionale Wucht. ---



Dieses Spiel ist eines der ganz großen des Wochenendes. 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Tabelle mit 64 Punkten an, verlor aber zuletzt das Derby bei BSG Chemie Leipzig mit 0:1. Hallescher FC unterlag in einem wilden Spiel zuhause VSG Altglienicke mit 2:3 und steht mit 56 Punkten auf Rang drei. Im Hinspiel gewann Lok auswärts 4:2 – ein Ergebnis, das bis heute nachhallt. Dieses Spiel ist eines der ganz großen des Wochenendes. 1. FC Lokomotive Leipzig führt die Tabelle mit 64 Punkten an, verlor aber zuletzt das Derby bei BSG Chemie Leipzig mit 0:1. Hallescher FC unterlag in einem wilden Spiel zuhause VSG Altglienicke mit 2:3 und steht mit 56 Punkten auf Rang drei. Im Hinspiel gewann Lok auswärts 4:2 – ein Ergebnis, das bis heute nachhallt. Für Lok Leipzig geht es darum, nach dem Derbyrückschlag sofort Haltung zu zeigen und die Tabellenführung zu behaupten. Halle braucht einen Sieg, um im Aufstiegsrennen überhaupt noch mit voller Überzeugung im Gespräch zu bleiben. Mehr Spitzenspiel geht in dieser Liga kaum. Zwei große Namen, zwei Teams mit Druck, zwei Mannschaften, die zuletzt Wunden mitbringen. Diese Partie verspricht Schärfe, Tempo und enorme Tragweite. ---



VSG Altglienicke befindet sich in einer starken Phase. Erst gewann die Mannschaft 3:2 beim Hallescher FC, dann holte sie unter der Woche ein 1:1 bei Rot-Weiß Erfurt. Mit 46 Punkten ist Rang sechs gefestigt, vielleicht geht sogar noch mehr. 1. FC Magdeburg II besiegte zuletzt ZFC Meuselwitz mit 2:1 und steht als Aufsteiger mit 40 Punkten auf Platz acht – bemerkenswert stabil. VSG Altglienicke befindet sich in einer starken Phase. Erst gewann die Mannschaft 3:2 beim Hallescher FC, dann holte sie unter der Woche ein 1:1 bei Rot-Weiß Erfurt. Mit 46 Punkten ist Rang sechs gefestigt, vielleicht geht sogar noch mehr. 1. FC Magdeburg II besiegte zuletzt ZFC Meuselwitz mit 2:1 und steht als Aufsteiger mit 40 Punkten auf Platz acht – bemerkenswert stabil. Das Hinspiel entschied Altglienicke mit 1:0 für sich. Nun trifft ein formstarker Gastgeber auf einen Gegner, der sich in dieser Liga längst behauptet hat. Für Altglienicke ist dieses Spiel die Chance, den Blick weiter nach oben zu richten. Magdeburg II könnte mit einem Auswärtssieg den Abstand verkürzen und ein weiteres starkes Ausrufezeichen setzen. Ein Duell ohne ganz großes Scheinwerferlicht – aber mit beachtlicher sportlicher Schärfe. ---

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr Hertha BSC Hertha BSC II BSG Chemie Leipzig BSG Chemie 16:00 live PUSH



Hertha BSC II erlebt starke Tage. Nach dem 1:0 beim Chemnitzer FC gewann die Mannschaft auch das Nachholspiel gegen FC Hertha 03 Zehlendorf mit 3:1 und steht nun bei 39 Punkten auf Rang neun. BSG Chemie Leipzig sorgte mit dem 1:0 gegen Tabellenführer Lok Leipzig für eines der emotionalsten Ergebnisse des letzten Spieltags und hat sich auf 28 Punkte verbessert. Hertha BSC II erlebt starke Tage. Nach dem 1:0 beim Chemnitzer FC gewann die Mannschaft auch das Nachholspiel gegen FC Hertha 03 Zehlendorf mit 3:1 und steht nun bei 39 Punkten auf Rang neun. BSG Chemie Leipzig sorgte mit dem 1:0 gegen Tabellenführer Lok Leipzig für eines der emotionalsten Ergebnisse des letzten Spieltags und hat sich auf 28 Punkte verbessert. Das Hinspiel gewann Chemie mit 3:1, also kommt der Gast nicht ohne Argumente nach Berlin. Für Hertha II geht es darum, den positiven Lauf zu nutzen und weiter Abstand zur unteren Zone zu gewinnen. Chemie dagegen will nach dem Derbysieg nachlegen und den Befreiungsschlag im Abstiegskampf veredeln. Es ist ein Spiel zweier Teams, die gerade Momentum spüren – und genau deshalb könnte es besonders lebendig werden. ---



ZFC Meuselwitz steht nach zwei Niederlagen binnen weniger Tage unter Spannung. Erst das 1:2 gegen 1. FC Magdeburg II, dann das 0:1 im Nachholspiel gegen BFC Dynamo – mit 32 Punkten auf Rang 14 ist die Lage angespannt. FC Rot-Weiß Erfurt gewann zunächst 4:2 gegen Babelsberg, musste sich unter der Woche aber mit einem 1:1 gegen Altglienicke begnügen und hält bei 54 Punkten auf Platz vier. ZFC Meuselwitz steht nach zwei Niederlagen binnen weniger Tage unter Spannung. Erst das 1:2 gegen 1. FC Magdeburg II, dann das 0:1 im Nachholspiel gegen BFC Dynamo – mit 32 Punkten auf Rang 14 ist die Lage angespannt. FC Rot-Weiß Erfurt gewann zunächst 4:2 gegen Babelsberg, musste sich unter der Woche aber mit einem 1:1 gegen Altglienicke begnügen und hält bei 54 Punkten auf Platz vier. Das Hinspiel war ein offener Schlagabtausch und endete 3:3. Auch diesmal prallen unterschiedliche Ziele hart aufeinander. Meuselwitz braucht Punkte für die Existenzsicherung in dieser Liga, Erfurt will seine starke Saison im oberen Feld weiter vergolden. Der Gast geht favorisiert in die Partie, doch die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass Meuselwitz in solchen Spielen unangenehm werden kann. Gerade das macht dieses Duell so heikel. ---

So., 19.04.2026, 14:00 Uhr FC Eilenburg Eilenburg BFC Dynamo BFC Dynamo 14:00 live PUSH



FC Eilenburg holte zuletzt ein 1:1 in Luckenwalde und steht mit 21 Punkten auf Rang 17 weiter in prekärer Lage. BFC Dynamo dagegen gewann erst 5:1 gegen Hertha 03 Zehlendorf und legte unter der Woche mit dem 1:0 in Meuselwitz nach. Mit 35 Punkten hat sich der Traditionsklub auf Platz zwölf verbessert. Das Hinspiel gewann Dynamo mit 2:1 – auch damals war es ein enges Spiel. FC Eilenburg holte zuletzt ein 1:1 in Luckenwalde und steht mit 21 Punkten auf Rang 17 weiter in prekärer Lage. BFC Dynamo dagegen gewann erst 5:1 gegen Hertha 03 Zehlendorf und legte unter der Woche mit dem 1:0 in Meuselwitz nach. Mit 35 Punkten hat sich der Traditionsklub auf Platz zwölf verbessert. Das Hinspiel gewann Dynamo mit 2:1 – auch damals war es ein enges Spiel. Für Eilenburg ist jeder Heimauftritt inzwischen mit existenzieller Bedeutung aufgeladen. Die Mannschaft braucht Punkte, um sich überhaupt noch ernsthaft gegen den Abstiegsdruck stemmen zu können. BFC Dynamo hat nach den jüngsten Erfolgen neues Selbstbewusstsein gesammelt und kann sich mit einem weiteren Sieg weiter absetzen. Es ist ein Spiel, in dem die Tabelle jede Szene auflädt: auf der einen Seite Hoffnung, auf der anderen die Aussicht auf Ruhe.