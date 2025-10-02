 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Robert Gertzen

Spitzenkampf im Fokus – Abstiegskrimi in Goldenstedt

Hochspannung am Tabellenende: Wer kann dem Absturz entkommen?

Verlinkte Inhalte

BZL Weser-Ems St. 4
SV Bethen
Osterfeine
SV Höltingh.
SV RW Visbek

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung zwischen Aufstiegsambitionen und Abstiegssorgen. Während Spitzenreiter VfL Oythe und Verfolger RW Damme ihre Favoritenrollen festigen wollen, hofft Thüle im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Osterfeine auf ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Im Tabellenkeller stehen gleich mehrere Schlüsselduelle an – allen voran das direkte Aufeinandertreffen zwischen Goldenstedt und Amasya Spor Lohne. Auch Bethen, Visbek und Brockdorf kämpfen ums Überleben, während im breiten Mittelfeld jedes Team darauf lauert, den Anschluss nach oben herzustellen.

Mi., 08.10.2025, 19:30 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
19:30

Thüle unterlag knapp mit 1:2 bei Damme und verpasste es, sich ganz oben festzusetzen. Mit 19 Punkten liegt man dennoch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Aufsteiger Osterfeine spielte zuletzt 2:2 gegen Molbergen und überzeugt vor allem offensiv mit schon 31 erzielten Treffern. Dieses Duell macht Hoffnung auf Spektakel, denn beide Teams stehen für Offensivfußball.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
15:00

Molbergen erkämpfte sich ein 2:2 bei SW Osterfeine und liegt mit 16 Punkten im Mittelfeld. Nach gutem Saisonstart fehlt es zuletzt an Konstanz, gerade offensiv stockte es etwas. Lutten gewann 3:1 gegen Bethen und steht auf Rang fünf, mit Blickrichtung obere Tabellenplätze. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
15:00

Aufsteiger Bethen konnte nach dem ordentlichen Start zuletzt nicht mehr überzeugen und steckt mit sieben Punkten im Tabellenkeller. Besonders defensiv wirkt die Mannschaft zu anfällig. Friesoythe hat noch zwei Spiele weniger absolviert und steht trotz des 0:0 in Lohne mit 15 Punkten aussichtsreich da. Der Favorit ist klar, doch Bethen braucht dringend ein Lebenszeichen.

Morgen, 15:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
15:00

Goldenstedt holte zuletzt ein 2:2 gegen Lutten und hat nun sieben Punkte auf dem Konto. Der TuS muss dringend weitere Zähler sammeln, um die Abstiegsränge zu verlassen. Amasya Spor überraschte am Wochenende mit einem 2:1 gegen Altenoythe, bleibt aber mit sechs Punkten Vorletzter. Dieses Kellerduell ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
15:00

Altenoythe musste überraschend eine 1:2-Pleite in Lohne hinnehmen und liegt nun mit 18 Punkten knapp hinter den Top Drei. Vor allem auswärts hakte es zuletzt, zuhause will man nun wieder Stabilität zeigen. Höltinghausen siegte mit 2:1 gegen Lastrup, hat aber insgesamt schon fünf Niederlagen kassiert. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
15:00

Lastrup steht nach der knappen 1:2-Niederlage in Höltinghausen weiter im unteren Mittelfeld. Schlusslicht Visbek erkämpfte immerhin ein 1:1 in Brockdorf, hat mit nur vier Punkten aber eine katastrophale Bilanz. Alles andere als ein Heimsieg wäre für Lastrup eine Enttäuschung, doch RW weiß um die Wichtigkeit der anstehenden Begegnung.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
15:00

Brockdorf sammelte beim 1:1 gegen Visbek einen Zähler, bleibt mit sieben Punkten aber tief unten drin. Gegen die Topteams der Liga war man bisher chancenlos. Tabellenführer Oythe ließ zwar gegen Holdorf beim 2:2 Punkte liegen, führt aber weiterhin die Liga an. Für den Außenseiter wird es gegen den Titelfavoriten eine Mammutaufgabe.

Heute, 19:30 Uhr
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf
RW Damme
RW DammeRW Damme
19:30

Holdorf kam zuletzt zu einem 2:2 in Oythe, steht mit 16 Punkten aber weiter im breiten Mittelfeld. Die Defensive zeigte sich zuletzt stabiler, muss nun jedoch gegen den Tabellenzweiten Damme bestehen. RW Damme setzte sich im Spitzenspiel mit 2:1 gegen Thüle durch und bleibt Oythe auf den Fersen. Der Favorit ist klar, doch Holdorf könnte mit einem Überraschungserfolg die obere Tabellenhälfte ins Visier nehmen.

Aufrufe: 02.10.2025, 15:24 Uhr
p.s.Autor