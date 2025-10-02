Der 12. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht reichlich Spannung zwischen Aufstiegsambitionen und Abstiegssorgen. Während Spitzenreiter VfL Oythe und Verfolger RW Damme ihre Favoritenrollen festigen wollen, hofft Thüle im Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Osterfeine auf ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Im Tabellenkeller stehen gleich mehrere Schlüsselduelle an – allen voran das direkte Aufeinandertreffen zwischen Goldenstedt und Amasya Spor Lohne. Auch Bethen, Visbek und Brockdorf kämpfen ums Überleben, während im breiten Mittelfeld jedes Team darauf lauert, den Anschluss nach oben herzustellen.

Molbergen erkämpfte sich ein 2:2 bei SW Osterfeine und liegt mit 16 Punkten im Mittelfeld. Nach gutem Saisonstart fehlt es zuletzt an Konstanz, gerade offensiv stockte es etwas. Lutten gewann 3:1 gegen Bethen und steht auf Rang fünf, mit Blickrichtung obere Tabellenplätze. Für beide Teams geht es darum, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

Thüle unterlag knapp mit 1:2 bei Damme und verpasste es, sich ganz oben festzusetzen. Mit 19 Punkten liegt man dennoch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. Aufsteiger Osterfeine spielte zuletzt 2:2 gegen Molbergen und überzeugt vor allem offensiv mit schon 31 erzielten Treffern. Dieses Duell macht Hoffnung auf Spektakel, denn beide Teams stehen für Offensivfußball.

Goldenstedt holte zuletzt ein 2:2 gegen Lutten und hat nun sieben Punkte auf dem Konto. Der TuS muss dringend weitere Zähler sammeln, um die Abstiegsränge zu verlassen. Amasya Spor überraschte am Wochenende mit einem 2:1 gegen Altenoythe, bleibt aber mit sechs Punkten Vorletzter. Dieses Kellerduell ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel.

Aufsteiger Bethen konnte nach dem ordentlichen Start zuletzt nicht mehr überzeugen und steckt mit sieben Punkten im Tabellenkeller. Besonders defensiv wirkt die Mannschaft zu anfällig. Friesoythe hat noch zwei Spiele weniger absolviert und steht trotz des 0:0 in Lohne mit 15 Punkten aussichtsreich da. Der Favorit ist klar, doch Bethen braucht dringend ein Lebenszeichen.

Altenoythe musste überraschend eine 1:2-Pleite in Lohne hinnehmen und liegt nun mit 18 Punkten knapp hinter den Top Drei. Vor allem auswärts hakte es zuletzt, zuhause will man nun wieder Stabilität zeigen. Höltinghausen siegte mit 2:1 gegen Lastrup, hat aber insgesamt schon fünf Niederlagen kassiert. Ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Lastrup steht nach der knappen 1:2-Niederlage in Höltinghausen weiter im unteren Mittelfeld. Schlusslicht Visbek erkämpfte immerhin ein 1:1 in Brockdorf, hat mit nur vier Punkten aber eine katastrophale Bilanz. Alles andere als ein Heimsieg wäre für Lastrup eine Enttäuschung, doch RW weiß um die Wichtigkeit der anstehenden Begegnung.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr GW Brockdorf GW Brockdorf VfL Oythe VfL Oythe 15:00 PUSH

Brockdorf sammelte beim 1:1 gegen Visbek einen Zähler, bleibt mit sieben Punkten aber tief unten drin. Gegen die Topteams der Liga war man bisher chancenlos. Tabellenführer Oythe ließ zwar gegen Holdorf beim 2:2 Punkte liegen, führt aber weiterhin die Liga an. Für den Außenseiter wird es gegen den Titelfavoriten eine Mammutaufgabe.

Heute, 19:30 Uhr SV Holdorf SV Holdorf RW Damme RW Damme 19:30 PUSH