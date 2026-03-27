Spitzengruppe unter Druck: Weiler vor Härtetest in Gremberg Der 21. Spieltag bietet ein Topspiel im Titelrennen und brisante Duelle im Tabellenkeller. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Spitzenreiter SC Köln Weiler Volkhoven reist zum formstarken SV Gremberg Humboldt, während im unteren Drittel mehrere direkte Duelle den Kampf um den Klassenverbleib prägen. Auch im Verfolgerfeld steht ein Wochenende an, das die Tabelle vor der Osterpause weiter sortieren kann.

Blau-Weiß sucht gegen Pesch die Trendwende Der Achte SC Blau-Weiß 06 Köln II trifft auf den Vorletzten FC Pesch II, der nach dem 0:12 in Weiler und dem 2:4 gegen Gremberg unter großem Druck steht. Trainer Daniel Hubert warnt dennoch ausdrücklich vor dem Gegner und sagt: „Am Sonntag erwartet uns mit Pesch II keine leichte Aufgabe. Eine Mannschaft, die aktuell nicht leicht einzuschätzen ist. Auch wenn sie die letzten Spiele keine positiven Ergebnisse eingefahren haben, darf man sie keinesfalls unterschätzen.“ Zugleich verweist er auf die jüngste Moral seiner Mannschaft: „Mein Team hat am letzten Spieltag eine klasse Moral gezeigt und wir haben quasi mit dem Schlusspfiff nach insgesamt Rückständen einen wichtigen Auswärtspunkt mitgenommen. Wir arbeiten aktuell sehr intensiv daran, uns defensiv zu stabilisieren und offensiv mehr Ertrag aus dem hohen spielerischen Aufwand zu ziehen.“ Hubert formuliert auch den Anspruch klar: „Wir wollen am Sonntag ein positives Ergebnis erzielen und damit in die kurze Osterpause gehen, um danach die restliche Rückrunde von den Ergebnissen her positiver zu gestalten als die vergangenen Spiele.“ Für Blau-Weiß ist es damit nicht nur ein Heimspiel gegen einen abstiegsbedrohten Gegner, sondern auch eine Standortbestimmung.

Casa gegen Stammheim: Abstiegskampf mit offenem Ausgang

Der Neunte Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967 empfängt den Zwölften TuS Köln-Stammheim 1889 zu einem wichtigen Spiel im Tabellenmittelfeld und im Kampf um Abstand nach unten. Casa hat zuletzt verloren, Stammheim trotz des spektakulären 5:5 gegen Blau-Weiß aber ebenfalls gezeigt, dass offensiv jederzeit Gefahr entstehen kann. Trainer Manuel Sanchez ordnet die Lage seiner Mannschaft nüchtern ein: „Wir tun uns derzeit bei unseren Spielen sehr schwer. Es war daher folgerichtig, dass wir letztes Wochenende verloren haben.“ Zugleich blickt er mit Respekt auf die nächste Aufgabe: „Jetzt am Wochenende steht Stammheim auf dem Programm. Wir erwarten, wie auch schon in der Hinrunde, ein packendes Spiel mit hoffentlich gutem Ausgang für uns! Stammheim ist ein starker Gegner, wir sind vorgewarnt.“ Angesichts der Tabellenkonstellation dürfte es ein nervöses und intensives Spiel werden.