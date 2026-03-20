Spitzengruppe unter Druck – Kellerduelle spitzen sich zu Der 21. Spieltag bringt richtungsweisende Begegnungen in allen Tabellenregionen von FD · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

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Der 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht im Zeichen klarer Konstellationen: Während die Spitzenteams um Tabellenführer BW Neuhof ihre Positionen festigen wollen, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften in direkten Duellen um den Anschluss. Nahezu jede Partie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenstruktur.

Den Auftakt macht das Duell zwischen MTV Almstedt und TuS Grün-Weiß Himmelsthür. Die Gastgeber befinden sich mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld und wollen ihre Position stabilisieren. Himmelsthür reist nach dem jüngsten Auswärtssieg in Lamspringe mit neuem Selbstvertrauen an. Für die Gäste bleibt die Situation dennoch angespannt, weshalb weitere Punkte im Abstiegskampf dringend benötigt werden.

Der SV Alfeld geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Lamspringe. Mit 34 Punkten gehört Alfeld weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und will den Abstand nach oben verkürzen. Lamspringe steht dagegen mit nur neun Punkten unter erheblichem Druck. Gegen eine offensivstarke Alfelder Mannschaft wird vor allem die Defensive gefordert sein.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen SC Harsum SC Harsum 15:00 PUSH

Im oberen Tabellenmittelfeld treffen zwei punktgleiche Teams aufeinander. Sowohl Giesen als auch Harsum verfügen über 33 Punkte und können mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Die Partie verspricht ein ausgeglichenes Duell zweier stabiler Mannschaften, bei dem Details über den Ausgang entscheiden könnten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TuSpo Schliekum Schliekum TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

Schliekum empfängt den Tabellendritten aus Hasede. Beide Teams gehören zur oberen Tabellenhälfte, wobei Hasede weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischt. Nach dem abgebrochenen Spitzenspiel gegen Neuhof steht Hasede vor der Aufgabe, schnell wieder in den Rhythmus zu finden. Schliekum kann mit einem Heimsieg selbst den Abstand zur Spitze verkürzen.

Tabellenführer Neuhof trifft auf Eintracht Afferde. Nach der dominanten Vorstellung im abgebrochenen Spiel gegen Hasede will Neuhof die Spitzenposition weiter festigen. Afferde präsentiert sich als stabiler Gegner aus dem oberen Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtserfolg für eine Überraschung sorgen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi VfL Borsum VfL Borsum 15:00 PUSH

Im unteren Tabellenbereich kommt es zu einem direkten Duell. Türk Gücü Hildesheim benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Der VfL Borsum hat sich zuletzt etwas Luft verschafft und könnte mit einem weiteren Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Schlusslicht Einum steht vor einer schweren Aufgabe gegen Ambergau. Die Gäste kämpfen weiterhin um die oberen Plätze und dürfen sich im Aufstiegsrennen keine Ausrutscher erlauben. Für Einum geht es darum, trotz der Außenseiterrolle kompakt zu stehen und auf wenige Chancen zu hoffen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr TSV 1900 Lenne TSV Lenne FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont 15:00 PUSH