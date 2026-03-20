 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Spitzengruppe unter Druck – Kellerduelle spitzen sich zu

Der 21. Spieltag bringt richtungsweisende Begegnungen in allen Tabellenregionen

von FD · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 21. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 steht im Zeichen klarer Konstellationen: Während die Spitzenteams um Tabellenführer BW Neuhof ihre Positionen festigen wollen, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Mannschaften in direkten Duellen um den Anschluss. Nahezu jede Partie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenstruktur.

Morgen, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
15:30

Den Auftakt macht das Duell zwischen MTV Almstedt und TuS Grün-Weiß Himmelsthür. Die Gastgeber befinden sich mit 28 Punkten im gesicherten Mittelfeld und wollen ihre Position stabilisieren.

Himmelsthür reist nach dem jüngsten Auswärtssieg in Lamspringe mit neuem Selbstvertrauen an. Für die Gäste bleibt die Situation dennoch angespannt, weshalb weitere Punkte im Abstiegskampf dringend benötigt werden.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
15:00

Der SV Alfeld geht als klarer Favorit in das Heimspiel gegen Lamspringe. Mit 34 Punkten gehört Alfeld weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe und will den Abstand nach oben verkürzen.

Lamspringe steht dagegen mit nur neun Punkten unter erheblichem Druck. Gegen eine offensivstarke Alfelder Mannschaft wird vor allem die Defensive gefordert sein.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
15:00

Im oberen Tabellenmittelfeld treffen zwei punktgleiche Teams aufeinander. Sowohl Giesen als auch Harsum verfügen über 33 Punkte und können mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Die Partie verspricht ein ausgeglichenes Duell zweier stabiler Mannschaften, bei dem Details über den Ausgang entscheiden könnten.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00

Schliekum empfängt den Tabellendritten aus Hasede. Beide Teams gehören zur oberen Tabellenhälfte, wobei Hasede weiterhin im Aufstiegsrennen mitmischt.

Nach dem abgebrochenen Spitzenspiel gegen Neuhof steht Hasede vor der Aufgabe, schnell wieder in den Rhythmus zu finden. Schliekum kann mit einem Heimsieg selbst den Abstand zur Spitze verkürzen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Tabellenführer Neuhof trifft auf Eintracht Afferde. Nach der dominanten Vorstellung im abgebrochenen Spiel gegen Hasede will Neuhof die Spitzenposition weiter festigen.

Afferde präsentiert sich als stabiler Gegner aus dem oberen Mittelfeld und könnte mit einem Auswärtserfolg für eine Überraschung sorgen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
15:00

Im unteren Tabellenbereich kommt es zu einem direkten Duell. Türk Gücü Hildesheim benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren.

Der VfL Borsum hat sich zuletzt etwas Luft verschafft und könnte mit einem weiteren Erfolg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Einum
SV EinumSV Einum
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
15:00

Schlusslicht Einum steht vor einer schweren Aufgabe gegen Ambergau. Die Gäste kämpfen weiterhin um die oberen Plätze und dürfen sich im Aufstiegsrennen keine Ausrutscher erlauben.

Für Einum geht es darum, trotz der Außenseiterrolle kompakt zu stehen und auf wenige Chancen zu hoffen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00

Der FC Pyrmont reist als Tabellenzweiter zum TSV Lenne und geht als klarer Favorit in die Partie. Mit einem Sieg könnte Pyrmont den Druck auf Spitzenreiter Neuhof erhöhen.

Lenne hingegen kämpft im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Gegen die starke Offensive der Gäste wird eine konzentrierte Defensivleistung entscheidend sein.