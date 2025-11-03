Punkteteilung im Topspiel: Der FSV Erlangen-Bruck und die SG Quelle Fürth trennten sich mit einem 1:1 Remis – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Spitzengruppe schwächelt - Ammertahl trotz Absage auf Platz 1 Forchheim und Bruck lassen Punkte liegen +++ Weisendorf jubelt spät und Buch sendet ein Lebenszeichen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordost Ammerthal Münchberg FSV Bruck Quelle Fürth + 14 weitere

Der 18. Spieltag der Landesliga Nordost bot einmal mehr reichlich Spannung und Überraschungen. An der Spitze ließen Forchheim und Bruck wertvolle Zähler liegen, während im Tabellenkeller die Aufholjagd begann. Burgebrach landete in Röslau einen wichtigen Auswärtserfolg, der TSV Buch meldete sich mit einem Überraschungssieg in Mögeldorf zurück, und Weisendorf drehte eine dramatische Partie in letzter Sekunde. Auch Neuendettelsau setzte mit dem Heimsieg gegen Schwabach ein starkes Zeichen – die Liga bleibt eng, umkämpft und voller Geschichten.



Im Spitzenspiel zwischen Forchheim und Feucht teilten sich beide Teams nach einem intensiven Duell die Punkte. Der SC Feucht ging kurz vor der Pause durch Darko Lukic (45.) in Führung, ehe Christian Rzonsa in der 89. Minute den späten Ausgleich erzielte. Während Forchheim damit den Anschluss an die Spitze etwas verliert, zeigte Feucht eine disziplinierte Leistung und nahm verdient einen Zähler mit. Im Spitzenspiel zwischen Forchheim und Feucht teilten sich beide Teams nach einem intensiven Duell die Punkte. Der SC Feucht ging kurz vor der Pause durch Darko Lukic (45.) in Führung, ehe Christian Rzonsa in der 89. Minute den späten Ausgleich erzielte. Während Forchheim damit den Anschluss an die Spitze etwas verliert, zeigte Feucht eine disziplinierte Leistung und nahm verdient einen Zähler mit.



Im Kellerduell in Röslau feierte der TSV Windeck einen wichtigen Auswärtssieg. Nach dem frühen Rückstand durch Matthias Dadder (12.) drehte die Baier-Elf das Spiel noch vor der Pause. Marcel Kutzelmann (44., Foulelfmeter) und Michael Zirkel (61.) trafen zur 3:1-Führung, ehe Korbinian Lang in der Schlussphase noch einmal verkürzte (82.). Trotz des Anschlusstreffers blieb es beim knappen, aber verdienten Erfolg für die Gäste, die damit im Abstiegskampf wichtige Punkte sammelten.



Eine Überraschung gelang dem TSV Nürnberg-Buch, der in Mögeldorf seinen erst zweiten Saisonsieg feierte. Tarik Sormaz per Strafstoß (19.) und Adrian Ell (24.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Zwar verkürzte Julian Feeder (36.) für die Hausherren, doch Georg Ell (82.) machte in der Schlussphase alles klar. Buch zeigte sich defensiv stabil und effektiv – ein überlebenswichtiger Dreier im Kampf gegen den Abstieg. Eine Überraschung gelang dem TSV Nürnberg-Buch, der in Mögeldorf seinen erst zweiten Saisonsieg feierte. Tarik Sormaz per Strafstoß (19.) und Adrian Ell (24.) sorgten früh für eine komfortable Führung. Zwar verkürzte Julian Feeder (36.) für die Hausherren, doch Georg Ell (82.) machte in der Schlussphase alles klar. Buch zeigte sich defensiv stabil und effektiv – ein überlebenswichtiger Dreier im Kampf gegen den Abstieg.



Im Duell der Topteams trennten sich die SG Quelle Fürth und der FSV Erlangen-Bruck leistungsgerecht 1:1. Daniel Lustig brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Kay Ramthun glich nach einer halben Stunde aus. Beide Mannschaften lieferten sich ein taktisch diszipliniertes Spiel mit wenigen klaren Chancen, das Remis ging letztlich in Ordnung. Fürth bleibt damit zuhause weiterhin schwer zu schlagen, während Bruck auswärts den zehnten ungeschlagenen Auftritt verbuchte.



Einen Achtungserfolg landete der Aufsteiger TSC Neuendettelsau gegen den favorisierten SC 04 Schwabach. Julius Schöniger erzielte in der 67. Minute den Treffer des Tages und sicherte seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg. Die Defensive der Gastgeber stand kompakt, während Schwabach trotz spielerischer Überlegenheit keine Lösungen fand und den Kontakt zum oberen Mittelfeld verpasste. Einen Achtungserfolg landete der Aufsteiger TSC Neuendettelsau gegen den favorisierten SC 04 Schwabach. Julius Schöniger erzielte in der 67. Minute den Treffer des Tages und sicherte seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg. Die Defensive der Gastgeber stand kompakt, während Schwabach trotz spielerischer Überlegenheit keine Lösungen fand und den Kontakt zum oberen Mittelfeld verpasste.



In einem turbulenten Spiel setzte sich Weisendorf in letzter Minute durch. Alexander Wastl (8.) und Daniel Geitner (63.) brachten Lauterhofen zweimal in Führung, doch Weisendorf zeigte Moral. Tim Schmidt (59.) und Ajdin Rastoder (84.) glichen aus, ehe Joker Manuel Wild in der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit festigt der ASV seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe. In einem turbulenten Spiel setzte sich Weisendorf in letzter Minute durch. Alexander Wastl (8.) und Daniel Geitner (63.) brachten Lauterhofen zweimal in Führung, doch Weisendorf zeigte Moral. Tim Schmidt (59.) und Ajdin Rastoder (84.) glichen aus, ehe Joker Manuel Wild in der Nachspielzeit (90.+4) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit festigt der ASV seinen Platz in der erweiterten Spitzengruppe.



Der Spitzenreiter aus Münchberg kam in Gutenstetten nicht über ein Unentschieden hinaus. Lukas Köhler (12.) brachte die Gäste früh in Front, Yannick Zunder (53.) sicherte dem SVG einen verdienten Punkt. Trotz spielerischer Überlegenheit der Oberfranken hielt Gutenstetten mit Leidenschaft dagegen und bleibt im sicheren Mittelfeld. Münchberg bleibt Tabellenzweiter, muss aber im Titelrennen einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Der Spitzenreiter aus Münchberg kam in Gutenstetten nicht über ein Unentschieden hinaus. Lukas Köhler (12.) brachte die Gäste früh in Front, Yannick Zunder (53.) sicherte dem SVG einen verdienten Punkt. Trotz spielerischer Überlegenheit der Oberfranken hielt Gutenstetten mit Leidenschaft dagegen und bleibt im sicheren Mittelfeld. Münchberg bleibt Tabellenzweiter, muss aber im Titelrennen einen kleinen Dämpfer hinnehmen.



Ein torreiches Spiel erlebten die Zuschauer in Unterreichenbach. Die Gastgeber erwischten mit dem frühen Treffer von Joshua Kurz (3.) einen Start nach Maß, doch Buckenhofen drehte die Partie binnen weniger Minuten. Nach Treffern von Muiz Alli (16.), Julian Friedhelm (35.) und Dennis Ludwig (78.) feierte der SVB einen verdienten Auswärtssieg. Unterreichenbach dagegen bleibt nach der dritten Niederlage in Folge im unteren Tabellenmittelfeld stecken.