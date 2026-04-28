Spitzengruppe rückt zusammen: Dreikampf um den Titel der Verbandsliga

– Foto: Vereine, Rocco Bartsch

Am 24. Spieltag der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern, der vom 29. April bis zum 3. Mai 2026 ausgetragen wird, schaut alles auf den neu entfachten Titelkampf. An der Tabellenspitze ist der Vorsprung des FC Mecklenburg Schwerin nach der jüngsten Niederlage geschmolzen. Der Spitzenreiter empfängt nun den formstarken Tabellenvierten SV Pastow und möchte dabei seine bisher makellose Heimbilanz wahren. Gleichzeitig lauert der 1. FC Neubrandenburg 04, der in der Rückrunde noch ungeschlagen ist, mit nur einem Punkt Rückstand auf seine Chance im Auswärtsspiel gegen den formschwachen Greifswalder FC II. Auch der Tabellendritte Malchower SV 90 strebt beim FC Förderkader Rene Schneider weitere Punkte im Kampf um die Spitze an. Im unteren Tabellendrittel rückt das direkte Duell zwischen dem SV Warnemünde und dem Schlusslicht Güstrower SC 09 in den Fokus. Güstrow wartet weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde und benötigt dringend Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Morgen, 20:00 Uhr FC Förderkader Rene Schneider Förderkader Malchower SV 90 Malchower SV 20:00 PUSH Unter Flutlicht empfängt der achtplatzierte FC Förderkader Rene Schneider den in der Rückrunde noch ungeschlagenen Tabellendritten Malchower SV 90. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, nachdem sie am vergangenen Spieltag den Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin durch Treffer von Ben Grotian in der 30. Minute und einen Foulelfmeter von Niklas Kern in der 41. Minute mit 2:0 besiegten. Durch diesen Achtungserfolg meldet sich auch Malchow im Titelrennen an und steht nur noch Drei Punkte hinter der Tabellenführung. Der Förderkader hingegen musste sich zuletzt dem FSV Kühlungsborn beugen, als das Tor von Julius Schultz in der 40. Minute nicht ausreichte und Florian Teetje Klotzsch in der 27., Tobias Hagedorn in der 51. sowie Garry Emmanuel Onyejelem in der 81. Minute den 3:1-Sieg für den Gegner besiegelten. Schon im Hinspiel behielt Malchow dank des goldenen Tores von Max Buchholz in der 64. Minute knapp mit 1:0 die Oberhand. --- Do., 30.04.2026, 19:00 Uhr SV Warnemünde SV Warnemü. Güstrower SC 09 Güstrower SC 19:00 PUSH Im Abstiegskampf empfängt der SV Warnemünde den hoffnungslos wirkenden Güstrower SC 09, der in der Rückrunde weiter ohne Sieg einem bitteren Abstieg entgegentaumelt. Beide Mannschaften stehen nach anhaltenden Negativserien unter Druck, da die von Martin Schröder trainierten Warnemünder zuletzt drei bittere Pleiten in Serie kassierten und weiterhin Punkte brauchen. Das umkämpfte Hinspiel entschied Warnemünde in der Schlussphase durch Pepe Koessler in der 88. Minute dramatisch für sich, nachdem Mitja Thormann (66. Minute) die anfängliche Führung von Maurice Schah-Sedi aus der 34. Minute zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. --- Do., 30.04.2026, 19:30 Uhr Greifswalder FC Greifswald II 1. FC Neubrandenburg 04 Neubranden. 19:30 PUSH Der Greifswalder FC II von Peter Mihajlovic steckt nach fünf Niederlagen am Stück in einer tiefen Krise und steht gegen den Meisterschaftsanwärter 1. FC Neubrandenburg 04 vor einer wahren Mammutaufgabe. Die von Daniel Nawotke gecoachten Gäste sind in der Rückrunde weiterhin ungeschlagen und bis auf einen Punkt an die Spitze herangerückt, wenngleich Schwerin noch ein Spiel weniger absolviert hat. Die Neubrandenburger ärgerten sich aber zuletzt über ein spätes Remis trotz der Führung durch Wout Abrahams in der 80. Minute. Im dominanten Hinspiel siegte Neubrandenburg nach einem Rückstand durch Jean-Luca Beck (20. Minute) dank Treffern von Abrahams (45.+2), einem Doppelpack von Dennis Kühl (49. und 52. Minute) sowie Joel-Patrice Lisch in der 80. Minute deutlich mit 4:1. ---

Do., 30.04.2026, 19:30 Uhr FSV Bentwisch Bentwisch Rostocker FC Rostocker FC 19:30 PUSH

Der FSV Bentwisch von Trainer Anton Müller geht nach einem furiosen Sieg gegen den Greifswalder FC II, bei dem Mathis Hurtig (9. Minute), Erik Brauer (52. Minute) und Tim Hermann (56. Minute) das Spiel drehten, hochmotiviert in das Heimspiel. Doch die Gäste vom Rostocker FC unter Tobias Schulz haben sich mit beachtlichen drei Siegen in Serie, gekrönt von Toren durch Michal Lopatynski (45.+2 und 56. Minute) sowie Sidaty Ly in der 75. Minute, eindrucksvoll aus dem Tabellenkeller gekämpft und möchten Pastow jetzt weiter distanzieren. Im engen Hinspiel trennten sich die beiden Teams unentschieden, nachdem Sidaty Ly den RFC in der 69. Minute in Führung brachte und Erik Thedran in der 82. Minute den Ausgleich markierte. ---

Sa., 02.05.2026, 14:00 Uhr MSV Pampow MSV Pampow FSV Kühlungsborn Kühlungsborn 14:00 PUSH

Für den stark abstiegsgefährdeten MSV Pampow zählt in der aktuellen Tabellensituation jeder einzelne Punkt, um gegen den ambitionierten FSV Kühlungsborn das rettende Ufer nicht endgültig aus den Augen zu verlieren. Die von Robert Franke trainierten Gäste reisen jedoch nach einem souveränen Heimsieg gegen den FC Förderkader, bei dem Florian Teetje Klotzsch (27. Minute), Tobias Hagedorn (51. Minute) und Garry Emmanuel Onyejelem (81. Minute) trafen, mit breiter Brust an. Im nervenaufreibenden Hinspiel erkämpfte sich Pampow durch einen Elfmeter von Christoph Hasselmann in der 80. Minute noch ein Remis, das Tim Schmitt für die Kühlungsborner allerdings nur eine Minute später gnadenlos ausglich. ---

Sa., 02.05.2026, 16:00 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN SV Pastow SV Pastow 16:00 PUSH

Der Ligaprimus FC Mecklenburg Schwerin spürt nach der zweiten Saisonniederlage mächtigen Druck und will gegen den formstarken Vierten SV Pastow die makellose Heimbilanz um jeden Preis verteidigen. Schwerin stolperte zuletzt auswärts beim Malchower SV 90 und musste das schmerzhafte 0:2 hinnehmen, während Pastow nach zwei Siegen am Stück weiter oben dranbleiben will. Die Gäste fegten im letzten Spiel den SV Warnemünde fulminant mit 3:0 vom Platz und wollen diesen Schwung nun auch beim Tabellenführer auf den Rasen bringen. Bereits das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison war an Dramatik kaum zu überbieten, als Niklas Mönck in der 90. Minute in allerletzter Sekunde die Schweriner Führung durch Alexander Pataman aus der 58. Minute zum 1:1-Endstand egalisierte. ---

So., 03.05.2026, 14:00 Uhr FC Schönberg 95 FC Schönberg SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 14:00 PUSH