Spitzengruppe rückt enger zusammen – Würm-Lindern patzt

Am 21. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg rückt das Feld an der Spitze enger zusammen. Kuckum gewinnt knapp gegen Breberen und sichert sich somit die Tabellenführung. Würm-Lindern kassiert eine überraschende Heimniederlage gegen Millich. Dremmen und Erkelenz lassen Federn, während Selfkant und Brachelen die Gunst der Stunde nutzen.

Kuckum ist zurück an der Spitze. Gegen den abstiegsbedrohten SV Breberen reichte eine solide Leistung zu einem knappen 2:1-Heimerfolg. Hepner brachte Kuckum in Führung, ehe Senft überraschend ausglich. In der zweiten Halbzeit sorgte Knorn mit einem satten Schuss für die Entscheidung. Kuckum bleibt damit punktgleich mit Würm-Lindern, hat aber ein Spiel mehr absolviert.

Der Tabellenletzte aus Kückhoven war gegen effektive Oberbrucher chancenlos. Bereits zur Pause führte der BC Oberbruch mit drei Toren, zweimal traf Tkacz. Panos-Franco erhöhte per Strafstoß auf 4:0. Oberbruch klettert mit dem souveränen Auswärtssieg ins sichere Mittelfeld. Kückhoven bleibt abgeschlagen am Tabellenende.

Germania Kückhoven – BC Oberbruch 0:4

Germania Kückhoven: Mike Kyek, David Schiffer, Jan Börstinghaus, Christoph Kehr (78. Razvan Duma), Nils Thönnißen, Kilian Jacobs, Calvin Künzl, Steffen Fell, Timyr Voronin (81. Timo Schlösser), Fabian Schaper (46. Pierre Zallmann), Pascal Wichelhaus

BC Oberbruch: Pierre Wolf, Leopold Djon, Patrick Ajani (84. Kevin Richardt), Chris Mevißen, Pablo Antonio Noah Elias Reinartz (71. Edi Drevina), Max Driever, Valdrin Recica (62. Dustin Kaniecki), Sandy Bock, Pedro San Jose Justo (84. Adin Džidić), Oskar Tkacz, Noah Samuel Panos-Franco (78. Peter Burger)

Tore: 0:1 Patrick Ajani (27.), 0:2 Oskar Tkacz (36.), 0:3 Oskar Tkacz (43.), 0:4 Noah Samuel Panos-Franco (54. Foulelfmeter)

Knapper Heimsieg für Selfkant

Selfkant setzte sich in einem umkämpften Spiel knapp mit 3:2 gegen Dynamo Erkelenz durch und klettert auf Rang drei. Zwei frühe Treffer von Kudura und Rekas brachten die Hausherren in Führung. Erkelenz verkürzte durch Jabbie, doch Kudura schlug in der Schlussphase erneut zu. Der Anschlusstreffer von Schmidt in der Nachspielzeit kam zu spät. Für Dynamo ist es bereits das vierte sieglose Spiel in Folge.