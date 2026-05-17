Spitzengruppe liefert – Klosterhardt II fällt auf Abstiegsplatz

SC Buschhausen hat bereits am Freitagabend (15. Mai, 19.30) gegen den SV Sarajevo Oberhausen vorgelegt und der restlichen Spitzengruppe Druck gemacht. Die Spvgg Sterkrade-Nord II hat Zu Gast beim BV Osterfeld dem Druck Stand gehalten, einen 4:0-Sieg eingefahren und die Tabellenspitze verteidigt. Der 1. FC Hirschkamp hat per Urteil einen Sieg gegen den VfR 08 Oberhausen II zugesprochen bekommen. So haben alle Spitzenteams geliefert und müssen an Spieltag jeweils auf Patzer der Konkurrenz hoffen. Das war der 32. Spieltag!
Blau-Weiß Fuhlenbrock – SV Adler Osterfeld 4:4
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Marvin Breil (81. Adrian Reiß), Louis Becker (56. Felix Mühlberg), Niko Politis, David Gajda, Daniel Dierkes (89. Noah Rosrodowski), Lukas Wischermann, Justin Straßek, Philip Kaczmar, Lennart Espenhahn, Leon Griesdorn (46. Jannis Pröschold), Jannik Weiss (46. Devin Hoffmann) - Trainer: Adrian Reiß - spielender Co-Trainer: Justin Straßek
SV Adler Osterfeld: Kadir Demircan, Manuel Werner, Abdul Basit Adibyar, Emmanuel Nwabuego, Serdar Dogan, Leon Christopher Delfs, Philipp Herrmann, Yasin Meziroglu (72. Abdelaziz Boukdir), Okan Demircan, Tobias Hauner, Gentrit Bajraj (46. Adetola Olaseni Adegun) - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Florian wilms - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Tobias Hauner (1.), 0:2 Tobias Hauner (17. Foulelfmeter), 1:2 Lennart Espenhahn (32.), 1:3 Tobias Hauner (41.), 2:3 Lennart Espenhahn (56. Foulelfmeter), 3:3 Kadir Demircan (69. Eigentor), 4:3 Philip Kaczmar (72.), 4:4 Serdar Dogan (74.)
DJK Arminia Klosterhardt II – Glück-Auf Sterkrade 0:1
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Marc Gronek, Edis Kadiric, Marius Broß, Jeremy Wehres, Vahdet Türkmen, Simon Steinberg, Marcel Wroblewski, Batuhan Cetinkaya, Okan Muzaffer Baydar - Trainer: Andreas Bovenz
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Daniel Baerwald, Ardit Jashari, Emin Tosun, Patrick Martin Camposeo, Marvin Augenstein, Jorden Kleinallermann, Nico Gabriele, Timo Hendel, Nat-Lemuel Aboagye, Kevin Zülsdorf - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
Schiedsrichter: Marcel borges
SC Buschhausen 1912 II – FC Welheim 1:3
SC Buschhausen 1912 II: Martin Kevin Krettek, Florian Schwulst, Joel Pohl (63. Salim El Idrissi), Marvin Jacobs, Christian Schäumer, Ahmed Semmo, Dierk Brosowski, Moad Raji, Hamza Belahsan (78. Carsten Scholz), Patrick Mohr - Trainer: Carsten Scholz
FC Welheim: Nils Etienne Hoffmann, Ali Riza Karakus, Hussein El-Dimassi, Daniel Galonska, Michael Adrian Piasek, Ibrahim Tug, Pascal Patrick Kaluza, Izzet Avci (68. Altan Gündogdu), Robin Jobst, Ali Al Hakim (46. Ramazan Akyüz), Felix Mika Matheis - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Patrick Steinmann (Oberhausen) - Zuschauer: 10
Tore: 0:1 Izzet Avci (12.), 1:1 Patrick Mohr (40.), 1:2 Ramazan Akyüz (65.), 1:3 Altan Gündogdu (89.)
SC Buschhausen 1912 – SV Sarajevo Oberhausen 3:0
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Rouven Link, Nils Bothe, Andre Busch, Nico Lambertz, Kevin Menke (58. Gian Franco Caltagirone), Amet Zeki, Joshua Tettesen Agougno, Sadik Sahan (61. Martin Tadic), Kevin Enrico Wilkes, Pascal Wickert (73. Alessandro Murtinu) - Co-Trainer: Dennis Wichert - Trainer: Marcus Behnert
SV Sarajevo Oberhausen: Adnan Barlovic, Bahrudin Sahinovic, Dzejlan Sehovic, Dario Simic, Eldin Kadic, Enes Aksalic, Arlind Hasani, Alen Arnautovic, Demir Mustic (64. Harun Husnic), Ferid Dzanan (58. Anel Mlinarevic), Anel Mujezinovic (64. Deni Ziga) - Trainer: Emir Kandzic
Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Pascal Wickert (25.), 2:0 Kevin Menke (41.), 3:0 Joshua Tettesen Agougno (54.)
TSV Safakspor Oberhausen – VfR 08 Oberhausen 2:1
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Yusuf Arslanbas, Seyyid-Muhammed Akkaya, Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Cüneyt Türk, Semih Akdogan, Mehmet Can Ekelik - Trainer: Tuncay Aksoy
VfR 08 Oberhausen: Kevin Schiernbeck, Levin Jubt, Can Luca Gad, Sebastian Stollen, Christian Geber, Lukas Ambrosat, Mirco Baumgarten, Tim Schmidt, Julian Birkholz, Nick Blanke, Justin Woithe - Trainer: Paul Schendzielorz
Schiedsrichter: Norbert Otto (Oberhausen)
1. FC Hirschkamp – VfR 08 Oberhausen II 2:0
1. FC Hirschkamp:
VfR 08 Oberhausen II:
Tore: keine Tore
TB Oberhausen 1889 – FC Welheim II 3:3
TB Oberhausen 1889: David Sorm, David Münch, Prince Pieritz, Sebastian Maier (77. Tim Beier), Abd-Manaf Tchazodi, Damian Jerome Peitsch, Fabian-Maurice Kammhöfer (77. Julian Miguel Peitsch), Marvin Dipold, Orhan Bozcali (60. Jan Lenzen), Mohamed Junior Coumbassa (46. Damian Jerome Peitsch), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu - Trainer: Daniel Coers
FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin, Nabil Walid Mawas, Emre Can Önal, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Mert Ata, Merdan Senyüz, Kaan Semiz, Yusuf Sayili, Oktay Cin - Trainer: Ismail Kilic
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Fabian-Maurice Kammhöfer (29. Foulelfmeter), 1:1 Merdan Senyüz (45.+6), 2:1 Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu (49.), 2:2 Oktay Cin (58.), 3:2 Damian Jerome Peitsch (66.), 3:3 Oktay Cin (85.)
33. Spieltag
So., 31.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - FC Sterk. 72
So., 31.05.26 13:00 Uhr Sterkr.-Nord II - TB O'hausen
So., 31.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - BV Osterfeld
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - Safakspor
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - Arm. Kloster II
So., 31.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - Hirschkamp
So., 31.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - SC Buschh.
So., 31.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - SC Buschh. II
34. Spieltag
So., 07.06.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - SV Adler Os.
So., 07.06.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - BW Fuhlenbr.
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Buschh. - GA Sterkrade
So., 07.06.26 15:00 Uhr Safakspor - FC Welheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Hirschkamp - SV Sarajevo
So., 07.06.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - VfR Oberha.
So., 07.06.26 15:00 Uhr TB O'hausen - VfR Oberha. II
So., 07.06.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - Sterkr.-Nord II