Kronbichlers erster Streich: In der 27. Minute traf Kirchanschörings Neuner per Kopf. – Foto: bruno haelke

Spitzengruppe futsch ‒ Topstürmer Kronbichler zerlegt fahrigen FCP Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Pipinsried Kirchanschör

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat sein Heimspiel gegen Kirchanschöring nach enttäuschender Leistung 1:4 verloren.

Der Fußball-Bayernligist FC Pipinsried hat sein Heimspiel in der Küchenstadel-Arena gegen den SV Kirchanschöring am Samstag 1:4 verloren. Der Gast hatte mit Jonas Kronbichler den überragenden Spieler in seinen Reihen, der per Doppelpack binnen 45 Sekunden in der ersten Halbzeit seine Farben auf die Siegerstraße brachte. Der Kontakt zur Spitze ist mit dieser Niederlage für den den FCP zunächst abgerissen. Die Zuschauer in der Küchenstadel-Arena trauten ihren Augen nicht, zumindest diejenigen, die vor 14 Tagen den Gala-Auftritt der Pipinsrieder in Erlbach gesehen hatten. Im Heimspiel brachen bei den Spielern um Kapitän Alexander Lungwitz die alten Strickmuster der vergangenen eineinhalb Jahre wieder auf. Ballgeschiebe, lieber zwei Mal nach hinten als ein Mal nach vorne, wenig Vertikales, wenig Aggressivität. Dazu gesellten sich jede Menge Fehlpässe und Stockfehler auf dem schwer zu bespielenden Platz.

Vollblutstürmer Kronbichler ist in der Bayernliga unterfordert Der gute Eindruck aus den letzten Trainingseinheiten unter dem neuen Trainer Roman Langer konnte die Mannschaft nicht ins Spiel transportieren. Irgendwie konnte man am Samstag den Eindruck gewinnen, dass noch immer eine Blockade im Kopf der Spieler vorhanden ist. Die Umstellung auf die aggressivere Spielweise braucht augenscheinlich noch etwas Zeit.