Cronenberg siegt mit 5:1
Cronenberg siegt mit 5:1 – Foto: Peter Teinovic

Spitzengruppe bleibt dicht beieinander, Cronenberg siegt klar

Bezirksliga, Gruppe 2: Im Topspiel findet sich kein Sieger – entsprechend bleibt die Spitzengruppe weiter dicht beieinander. Der Cronenberger SC fertigt Richrath ab und kann sich ein Stück weit aus dem Abstiegskampf verabschieden.

Das absolute Topspiel dieses Wochenendes bleibt torlos – der SC Germania Reusrath führt also weiterhin die Liga an und steht vier Punkte vor dem Zweitplatzierten SV Solingen. FSV Vohwinkel und Jugoslavija Wuppertal erledigen ihre Hausaufgaben und ziehen mit den Solingern gleich. Der Landesliga-Absteiger Cronenberg siegt 5:1 gegen TuSpo Richrath und setzt sich allmählich aus dem Tabellenkeller ab. In der Abstiegszone punkten DV Solingen II, SSV Berghausen und die SG Hackenberg. Das war der 14. Spieltag!

Die Partien des 14. Spieltags:

Das sind die nächsten Spieltage:

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr BV Gräfrath - Berghausen
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr SC Reusrath - Ronsdorf
So., 30.11.25 12:45 Uhr DV Solingen II - Türkgücü Vel
So., 30.11.25 13:00 Uhr RW Wülfrath - Richrath
So., 30.11.25 13:00 Uhr SSVg Velbert II - SV Solingen
So., 30.11.25 15:00 Uhr Cronenberg - Jugoslavija
So., 30.11.25 15:00 Uhr SV 09/35 W - Vohwinkel
So., 30.11.25 15:00 Uhr SC Viktoria - SSV Germania
So., 30.11.25 15:30 Uhr Hackenberg - HSV Langenf.

16. Spieltag
So., 07.12.25 15:00 Uhr SSV Germania - SC Reusrath
So., 07.12.25 15:00 Uhr Ronsdorf - SSVg Velbert II
So., 07.12.25 15:00 Uhr Cronenberg - Berghausen
So., 07.12.25 15:00 Uhr Jugoslavija - RW Wülfrath
So., 07.12.25 15:15 Uhr HSV Langenf. - SC Viktoria
So., 07.12.25 15:15 Uhr Türkgücü Vel - BV Gräfrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr Hackenberg - Richrath
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Solingen - SV 09/35 W
So., 07.12.25 15:30 Uhr Vohwinkel - DV Solingen II

