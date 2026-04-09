Spitzenfußball in Allach mit hochdramatischem Ende

Servus liebe Fußballfreunde. So stelle ich mir als Fußballfreund einen Fußballabend vor - fair im Umgang, Schnelligkeit im Spiel, torreich und dramatisch im Ausgang. Es war vorallem im Bezug auf die Fairnees das krasse Gegenteil vom Spieltag zuvor gegen FC Türk Sport Garching. Als Allacher - zugegebener Maßen - freut´s mich wirklich sehr, dass wir endlich ein Dreier gegen eine Spitzenmannschaft unserer Liga einfahren konnten. Dabei waren unsere Bedingungen bezüglich der Stammmannschaft gar nicht so rosig: Ein Innenverteidiger noch rotgesperrt, ein defensiver Mittelfeldspieler länger schon verletzt, 2 Spieler eingeschränkt spielfähig und eigentlich sollte ein Offensiver schon in Urlaub sein. Es kamen alle die konnten und es entwickelte sich ein Spirit, wie es nur in solchen Situationen zu sehen ist.

Es folgte der Anpfiff - und, das ging ja richtig "gut" los. Bilall Misini (25) konnte nach schlechter Abwehrleistung der Allacher bereits in der dritten Minute zum 0 : 1 einnetzen. In Folge spielte sich das Spiel hauptsächlich zwischen den Strafräumen ab, bis in Minute 21 der Lohhofer Keeper sehr weit außerhalb des Strafraumes nicht mehr rechtzeitig zurück konnte und unser Benedikt Gromes (20) aus etwa 20-25m auf der linken Seite einen schönen Heber ins Tor der Lohhofer setzte. Kurz danach: Glanzparade UliSteigenberger (1) gegen Luan da Costa Barros (10). Es ging weiter hin und her, jedoch ohne Treffer - Halbzeitpfiff.

Zu Beginn der zweiten Hälfte musste Uli Steigenberger (1) noch 2mal beherzt eingreifen, bis dann unser Husi (9) wieder zuschlug - was für ein Hammer! Ein Drehschuß volley unhaltbar ins gegnerische Tor und es steht 2 : 1. Für mich ein Bayerntor! Dann waren wir für 10 Minuten in Überzahl und Samir Beric (16) nutzte das bei einer Ecke und köpfte zum 3 : 1 ein. Lohhof wurde immer dominanter. Es kam wie es kommen musste - das 3 : 2 durch Fabian Böck (24). Kurz vor regulärem Schluss ging ein Freistoß der Lohhofer an die Querlatte und so wie ich es noch in Erinnerung hab setzte Tobias Handra (11) den Ball als Nachschuss in unser Netz - 3 : 3!