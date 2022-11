Spitzenduo verliert - FCZ Reserven neuer Leader Frauen NLB - 7. Spieltag

Grosse Überraschung in Küssnacht. Der bisherige Leader aus Thun verliert das dritte Spiel (1 x Cup 2 x Meisterschaft) in Folge und gibt die Tabellenführung ab. Diese geht nicht an den formstarken FC Sion - dieser muss zu Hause eine Lehrstunde über sich ergehen lassen und verliert nach 1:0 Führung gleich mit 1:8 gegen die neuen Tabellenführerinnen - die Reservistinnen des FCZ. Im Verfolgerfeld gewinnt der FC Oerlikon/Polizei gegen den FC Biel mit 2:1 und der FC Wil gewinnt im Tessin bei den strauchelnden Absteigerinnen aus Lugano gleich mit 4:0. Der FC Schlieren revanchiert sich für das Cup-Out in Solothurn vor Wochenfrist und schlägt den gleichen Gegner mit 1:0 und sichert sich damit einen Platz im Mittelfeld.