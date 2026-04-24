– Foto: Robert Gertzen

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 4 steht ganz im Zeichen entscheidender Weichenstellungen. An der Tabellenspitze liefern sich der SV Altenoythe (57 Punkte) und der VfL Oythe (56 Punkte) weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während dahinter mehrere Teams um die begehrten oberen Plätze kämpfen. Gleichzeitig spitzt sich die Lage im Tabellenkeller weiter zu – insbesondere für den SV Rot-Weiss Visbek und den TuS Frisia Goldenstedt wird die Luft immer dünner. Die Ergebnisse des 28. Spieltags haben die Konstellationen noch einmal verschärft, sodass nun jedes Spiel richtungsweisenden Charakter besitzt.

Morgen, 18:00 Uhr SV Hansa Friesoythe SV Hansa SV Thüle SV Thüle 18:00 PUSH

Der sechstplatzierte Hansa Friesoythe (42 Punkte) erwartet mit dem Tabellendritten SV Thüle (48 Punkte) einen direkten Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte. Während Friesoythe am 28. Spieltag mit 3:2 beim SV Molbergen gewann, musste Thüle beim 0:1 gegen den TuS Lutten einen Dämpfer hinnehmen. Für die Gäste geht es darum, Rang drei zu festigen, für die Gastgeber darum, den Abstand nach oben zu verkürzen. Die Ausgangslage verspricht ein Duell auf Augenhöhe mit klarer Bedeutung für die Platzierungen hinter dem Spitzenduo.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia SV Molbergen SV Molbergen 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller trifft der abgeschlagene Letzte der TuS Frisia Goldenstedt (11 Punkte) auf den SV Molbergen (28 Punkte), der als Zwölfter noch nicht gesichert ist. Goldenstedt unterlag zuletzt 0:3 beim SV Bethen, während Molbergen zuhause 2:3 gegen Hansa Friesoythe verlor. Für die Gäste zählt im Abstiegskampf jeder Zähler, Goldenstedt braucht ohnehin dringend Erfolgserlebnisse. Die Rollen sind klar verteilt – doch gerade im Saisonendspurt können solche Spiele eine eigene Dynamik entwickeln.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Amasya Spor Lohne Amasya Lohne SV Bethen SV Bethen 15:00 PUSH

Amasya Spor Lohne (21 Punkte) steckt als Vierzehnter tief im Tabellenkeller und bekommt es mit dem SV Bethen (28 Punkte) zu tun. Amasya kam am vergangenen Spieltag beim 0:0 in Höltinghausen immerhin zu einem Punkt, während Bethen mit einem souveränen 3:0 gegen Goldenstedt Selbstvertrauen tankte. Für die Gastgeber ist es womöglich eine der letzten Chancen, den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen zu verkürzen. Bethen hingegen kann mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Im Tabellenkeller treffen zwei direkte Konkurrenten aufeinander: der SV Rot-Weiss Visbek (16 Punkte) empfängt den SV Höltinghausen (30 Punkte). Visbek feierte am 28. Spieltag mit dem 4:0 bei Altenoythe ein Ausrufezeichen, während Höltinghausen beim 0:0 gegen Amasya leer ausging. Für Visbek ist es womöglich die letzte Chance, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Höltinghausen dagegen will den Vorsprung auf die Gefahrenzone verteidigen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr VfL Oythe VfL Oythe FC Lastrup FC Lastrup 15:00 PUSH

Im Aufstiegsrennen darf sich der VfL Oythe (56 Punkte) keinen Ausrutscher erlauben. Nach dem 3:1-Erfolg beim SV Petersdorf ist der Tabellenzweite weiter dicht hinter Spitzenreiter SV Altenoythe positioniert. Gegner der FC Lastrup(34 Punkte) rangiert im gesicherten Mittelfeld, zeigte beim 4:2 gegen den SV Holdorf aber offensive Durchschlagskraft. Oythe geht favorisiert ins Heimspiel, weiß jedoch um die Qualität eines Teams, das befreit aufspielen kann.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr RW Damme RW Damme SV Petersdorf Petersdorf 15:00 PUSH

RW Damme (41 Punkte) hat nach dem 1:0-Erfolg bei GW Brockdorf wieder Tuchfühlung zu den vorderen Rängen aufgenommen. Nun empfängt der Tabellensiebte den SV Petersdorf (20 Punkte), der nach dem 1:3 gegen Oythe weiter auf einem Abstiegsplatz steht. Für Petersdorf zählt im Saisonendspurt jeder Punkt, Damme dagegen kann mit einem Heimsieg seine Position im oberen Mittelfeld festigen. Die Formkurve spricht zunächst für die Gastgeber.

Als Tabellenfünfter geht der SV Schwarz-Weiß Osterfeine (42 Punkte) ins Heimspiel gegen GW Brockdorf (25 Punkte). Osterfeine setzte am 28. Spieltag mit dem 2:0 in Holdorf ein Ausrufezeichen, während Brockdorf zuhause 0:1 gegen Damme verlor. Die Gastgeber wollen ihre starke Saison weiter vergolden, Brockdorf benötigt im Abstiegskampf dringend Zählbares. Die Favoritenrolle liegt klar bei Osterfeine.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Lutten TuS Lutten SV Holdorf SV Holdorf 15:00 PUSH