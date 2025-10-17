Spitzenduo unter Druck – Verfolger wollen Boden gutmachen

Der achte Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht Spannung im Kampf um die Spitzenplätze wie auch im Tabellenkeller. Während Eilendorf II seinen makellosen Lauf fortsetzen möchte, geht es für die Konkurrenz darum, den Anschluss nicht zu verlieren. Gleich mehrere Teams aus dem unteren Drittel stehen vor richtungsweisenden Partien.

Der Vorletzte Burtscheid (1 Punkt) wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und steht gegen den SC Berger Preuß (8 Punkte) unter Zugzwang. Die Gäste kommen mit Rückenwind nach dem späten Erfolg gegen Arminia Eilendorf und wollen sich endgültig aus der unteren Tabellenhälfte befreien. Für Burtscheid zählt im Heimspiel vor allem defensive Stabilität, um endlich Zählbares zu holen.

Für Aufsteiger Freund (1 Punkt) wird es gegen den überlegenen Tabellenführer Eilendorf II (21 Punkte) eine Herkulesaufgabe. Die Gäste reisen mit sieben Siegen aus sieben Spielen an und verfügen über die mit Abstand beste Defensive der Liga. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

Kellersberg (11 Punkte) trifft auf den Tabellendritten aus Eschweiler (14 Punkte), der mit dem klaren 6:2 über Breinig II Selbstvertrauen tankte. Die Gäste wollen den Abstand auf die Spitze weiter verkürzen, während Kellersberg auf heimischem Platz ungeschlagen bleiben möchte. Ein Duell zwischen spielstarken Teams mit unterschiedlichen Ambitionen.

Absteiger Arminia Eilendorf (7 Punkte) empfängt mit Pannesheide (9 Punkte) ein formstarkes Team, das zuletzt mit 5:1 über Kellersberg triumphierte. Für die DJK geht es darum, nach der Last-Minute-Niederlage in Berger Preuß wieder Stabilität zu finden. Beide Mannschaften bewegen sich aktuell in der grauen Zone des Mittelfelds.

Breinig II (6 Punkte) sucht weiter nach Konstanz und empfängt mit St. Jöris (7 Punkte) einen direkten Konkurrenten im unteren Mittelfeld. Beide Teams kassierten zuletzt bittere Niederlagen und benötigen dringend Punkte, um nicht in die Abstiegszone abzurutschen. Ein umkämpftes Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Rhenania Würselen (10 Punkte) und der FV Vaalserquartier (ebenfalls 10 Punkte) stehen punktgleich im Tabellenmittelfeld und wollen den Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen. Beide Teams zeigten zuletzt gute Offensivleistungen und versprechen ein ausgeglichenes Spiel. Kleinigkeiten könnten über den Ausgang entscheiden.

So., 19.10.2025, 11:00 Uhr VfL Vichttal VfL Vichttal II FC Stolberg Stolberg 11:00 live PUSH

Der Tabellenzweite Vichttal II (17 Punkte) will nach dem Remis in Vaalserquartier zurück in die Spur finden. Mit dem FC Stolberg (12 Punkte) reist allerdings ein unangenehmer Gegner an, der trotz der 1:10-Schlappe gegen Verlautenheide Wiedergutmachung betreiben will. Vichttal braucht einen Heimsieg, um den Abstand auf Spitzenreiter Eilendorf nicht größer werden zu lassen.