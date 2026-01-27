Spitzenduo unter Druck, Verfolger lauern, Keller brennt lichterloh

– Foto: Joachim Koschler

Die Bezirksliga Enz/Murr geht mit einer klaren Zweiteilung in die zweite Saisonhälfte. An der Spitze liefern sich zwei Mannschaften ein enges Rennen um den direkten Aufstieg in die Landesliga, während mehrere Teams realistische Chancen auf den Relegationsplatz haben. Gleichzeitig reicht im Tabellenkeller schon eine kurze Schwächephase, um tief in die Abstiegsränge zu rutschen. Die Winterpause brachte bei vielen Vereinen erhebliche personelle Veränderungen, bei anderen bewusstes Festhalten am Bestehenden. Die Vorbereitung auf die Rückrunde ist damit nicht nur sportlich, sondern auch strukturell richtungsweisend.

Der SV Germania Bietigheim überwinterte als Tabellenführer und geht mit 38 Punkten aus 16 Spielen in die Rückrunde. Die Mannschaft von Trainer Holger Ludwig überzeugte bislang vor allem durch defensive Stabilität und ließ lediglich 14 Gegentore zu. Zwölf Siege belegen die Konstanz an der Spitze, doch der Vorsprung auf den direkten Verfolger ist minimal. Der Druck im Titelkampf ist entsprechend hoch, da nur der erste Platz direkt in die Landesliga aufsteigt. In der Winterpause verstärkte sich der Spitzenreiter mit Richmond Ansu vom TSV Ehningen, um zusätzliche Tiefe für die Rückrunde zu gewinnen. Gleichzeitig verließ Gökdeniz Sari den Verein in Richtung SKV Eglosheim, was einen etablierten Kaderspieler kostete.

Der TSV Heimsheim liegt auf Rang drei und bleibt Teil des erweiterten Aufstiegskreises. Die Mannschaft von Trainer Oliver Kudera stellt mit 50 Treffern die gefährlichste Offensive der Liga. Gleichzeitig sorgten sechs Niederlagen für einen gewissen Abstand zur Spitze. Der Relegationsplatz ist noch erreichbar, verlangt jedoch eine konstantere Rückrunde. In der Winterpause wurde der Kader deutlich verstärkt. Neu hinzu kamen Robin Haaße von der SpVgg Renningen, Kevin Kemmler und Robin Kuhn von der Spvgg Weil der Stadt sowie Taha Sahin vom FC Fatihspor Pforzheim II. Abgegeben wurde Nico Österreicher, der zum SV Neuhausen (Pforzheim) wechselte.

Der TSV Münchingen hat als Aufsteiger eine beeindruckende Hinrunde gespielt und steht mit 36 Punkten auf Rang zwei. Unter Trainer Sahin Üste entwickelte sich die Mannschaft zu einem offensiven Schwergewicht der Liga, was 47 erzielte Tore belegen. Der Relegationsplatz ist gesichert, doch der Blick geht klar nach oben, da der direkte Aufstieg weiterhin erreichbar ist. In der Winterpause kam es zu einem spürbaren Umbruch. Neu verpflichtet wurden Shabir Elmy von der SGM Krumme Ebene am Neckar und Marvin Nnadi ebenfalls von der SGM Krumme Ebene am Neckar. Den Verein verließen Semijel Mulalic zum SV Grün-Weiss Sommerrain, Murat Ulus, Christian Schwalb und Fidan Ademaj zu den jeweiligen zweiten Mannschaften des SV Salamander Kornwestheim und des TV Zazenhausen sowie David Rocco Ivan zum SSV Zuffenhausen.

TSV Merklingen

Der TSV Merklingen überwintert mit 26 Punkten auf Platz vier und bleibt in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen. Trainer Uwe Eberhard sah eine Mannschaft, die offensiv regelmäßig traf, defensiv aber nicht immer stabil war. Das Torverhältnis von 35:30 verdeutlicht diese Schwankungen. Der Abstand nach unten ist gering, weshalb die Rückrunde hohe Konzentration verlangt. In der Winterpause kam Euron Beqiri vom SKV Rutesheim neu hinzu. Gleichzeitig beendete Thomas Babel seine Karriere, während Burak Karaer zum KSV Renningen wechselte.

FV Löchgau II

Der FV Löchgau II spielt als Aufsteiger eine solide Saison und liegt mit 26 Punkten auf Rang fünf. Unter dem Trainerduo Yannick Reustle und Fabrizio D’Amario zeigte die Mannschaft eine bemerkenswerte Stabilität. Der Abstand zur Abstiegszone ist komfortabel, der Blick nach oben bleibt dennoch erlaubt. Die Offensive agierte konstant, defensiv blieb das Team konkurrenzfähig. In der Winterpause wurde der Kader gezielt ergänzt. Damon Schaupp kam vom VfL Brackenheim, Abgänge gab es keine.

FC Marbach

Der FC Marbach rangiert auf Platz sechs und ist Teil des dichten Mittelfelds. Trainer Steffen Leibold und Dominik Gallert sahen eine Mannschaft mit großem Potenzial, die jedoch defensiv zu viele Gegentore kassierte. Acht Siege zeigen die Qualität, das negative Torverhältnis von 30:34 aber auch die Probleme. In der Winterpause verstärkte sich der Klub mit Nick Petruzzelli vom GSV Erdmannhausen, Tom Richter vom SV Allmersbach und Giovanni Frasca vom TuS Freiberg. Abgänge waren Kevin Ostertag zur Spvgg Besigheim und Nico Scimenes zum TSV Ludwigsburg.

Spvgg Besigheim

Die Spvgg Besigheim überwintert mit 25 Punkten auf Rang sieben. Trainer Simon Herbst formte eine Mannschaft, die defensiv meist stabil stand und im Mittelfeld verankert ist. Der Abstand nach unten ist gering, nach oben fehlt Konstanz. In der Winterpause reagierte der Klub mit zwei Neuzugängen. Vasilios Tsouloulis kam vom TV Oeffingen, Kevin Ostertag vom FC Marbach. Den Verein verließen Patrick Müller, der seine Karriere beendete, Pascal Moses zu Aramäer Bietigheim und Gafarou Lakaza zum FV Ingersheim.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II steht mit 24 Punkten auf Platz acht. Trainer Franco Buono sah eine ausgeglichene Hinrunde mit vielen Unentschieden. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist vorhanden, aber nicht beruhigend. In der Winterpause kam Ardit Abidinoski vom AKV B.G. Ludwigsburg neu hinzu. Abgänge waren Joshua Osita King zum FC Fatihspor Pforzheim, André Joaquim Faria Duarte zum ASV Botnang und Sergio Corica Cuello zum 1. FC Hohenacker.

TV Aldingen

Der TV Aldingen rangiert auf Platz neun und ist Teil des breiten Mittelfelds. Unter Trainer Roman Kasiar zeigte die Mannschaft eine torreiche, aber schwankende Hinrunde. Offensiv präsent, defensiv anfällig, bleibt die Lage offen. In der Winterpause verstärkte sich der Klub mit Lütfi Nteli Chalil vom FV Dersimspor Ludwigsburg, Martino Ferrara vom TV Oeffingen und Sebastian Pütz vom TV Pflugfelden. Abgegeben wurden Jannis Seibold zum VfB Neckarrems 1913 und Marko Makovic zum SV Salamander Kornwestheim.

TASV Hessigheim

Der TASV Hessigheim überwintert mit 23 Punkten auf Rang zehn. Trainer Kevin Merkler sah eine Mannschaft mit enormer Offensivkraft, die defensiv jedoch zu offen agierte. Der Abstand zu den Abstiegsrängen bleibt gefährlich. In der Winterpause kam Denis Klein vom FV Löchgau neu hinzu. Abgänge waren Thilo Grötzinger zum FV Kirchheim und Janni Theodoridis zum SV Hellas Bietigheim.

SV Salamander Kornwestheim

Der SV Salamander Kornwestheim steht auf Platz elf und steckt im unteren Mittelfeld. Trainer Roberto Raimondo und Tobias Oesterwinter sahen eine Mannschaft mit positiver Tordifferenz, aber schwankenden Ergebnissen. Sieben Siege zeigen die vorhandene Qualität. In der Winterpause verstärkte sich der Klub mit Marko Makovic vom TV Aldingen. Abgänge gab es keine, was für Kontinuität spricht.

SV Pattonville

Der SV Pattonville belegt Rang zwölf und befindet sich im Abstiegskampf. Trainer Francis Pola muss eine Mannschaft stabilisieren, die defensiv große Probleme offenbarte. Mit 22 Punkten ist die Lage angespannt. In der Winterpause gab es keine Zugänge. Den Verein verließ Gentian Krasniqi in Richtung Drita Kosova Kornwestheim.

AKV B.G. Ludwigsburg

Der AKV B.G. Ludwigsburg steht mit 17 Punkten auf Rang 13 und damit auf dem Relegationsplatz. Die Offensive ist produktiv, defensiv zeigte sich die Mannschaft extrem anfällig. In der Winterpause reagierte der Verein mit einem massiven Umbruch. Neu hinzu kamen Ardi Pnishi vom FSV Waldebene Stuttgart Ost, Brahim Shehiqi und Walid Essafi vom SKV Eglosheim II, Visar Braha, Egzon Hiseni und Davide Rruga jeweils vereinslos. Abgänge waren Elvis Bylykbashi zu den SF Höfen-Baach, Erkan Orak zum FV Sönmez Spor Bietigheim, Ardit Abidinoski zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen II, Flamur Nurshaba zu Club Italiano Großbottwar, Shkemb Miftari und Blendi Muji zu Türkspor Stuttgart sowie Edison Qenaj zum ASV Botnang.

TSV Phönix Lomersheim

Der TSV Phönix Lomersheim belegt Rang 14 und damit einen direkten Abstiegsplatz. Trainer Karl-Heinz Nagel steht vor einer schwierigen Rückrunde. Die Defensive kassierte 50 Gegentore, was die Lage verschärft. In der Winterpause kam Hüseyin Yülek vom SV Sternenfels neu hinzu. Abgänge gab es keine.

TSV Schwieberdingen

Der TSV Schwieberdingen liegt auf Platz 15 und steckt tief im Abstiegskampf. Trainer Piero Stampete muss eine Mannschaft stabilisieren, die bereits neun Niederlagen kassierte. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze ist spürbar. In der Winterpause kam Thomas Chimaras von den Sportfreunden Mundelsheim. Abgegeben wurde Ümit Saygi, der aktuell vereinslos ist.

NK Croatia Bietigheim

NK Croatia Bietigheim rangiert auf Platz 16 und steht unter enormem Druck. Trainer Michael Lamnek sah bislang nur vier Siege aus 16 Spielen. Die Offensive blieb harmlos, defensiv wurde zu viel zugelassen. In der Winterpause kamen Bozo Markelic vom FC Mezopotamya Bietigheim und Arlind Abidinoski vom TV Pflugfelden. Den Verein verließ Tarik Cehic zum SC Korb.

TV Pflugfelden

Der TV Pflugfelden ist abgeschlagenes Schlusslicht mit nur drei Punkten. Trainer Sezer Kolkiran übernahm in einer extrem schwierigen Situation. Die Bilanz von 15 Niederlagen und 71 Gegentoren verdeutlicht die Dramatik. In der Winterpause kam es zu einem radikalen Neuanfang. Neu verpflichtet wurden Renats Bulajevs von der SG Schorndorf, Sezer Kolkiran, Emre Camurcu, Abdulmuhaimin Alhasan, Camara Mamady, Zaki Yazdeen Faidi, Lirim Avdylai, Harun Askin, Hadi Mohamadou, Maximilian Stanke Da Silva, Tajudeen Abiodun Olaonipakun, Gorr Ngum und Cham Mor jeweils vom TSV Ludwigsburg II, dazu Alperen Kummru von der SG Stuttgart West II, Mazlum Yöntem vom FV Germania Degerloch II, Genesis Okoye vom MTV Stuttgart und Simon Neidlinger vom TV Möglingen. Gleichzeitig verließen über 25 Spieler den Verein, darunter Dennis Schmidt zur Spvgg 1897 Cannstatt, Johannes Capan zu Aramäer Bietigheim, Driton Zumer zum TV Aldingen II, Sebastian Pütz zum TV Aldingen, Arlind Abidinoski zu NK Croatia Bietigheim sowie zahlreiche Spieler ohne neues bekanntes Ziel.