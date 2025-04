Spitzenduo unter Druck – Sportfreunde Düren im Formtief

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Das Duell zwischen den Sportfreunden Düren und dem SV Eilendorf verspricht Brisanz. Während die Gastgeber nach einer starken Hinrunde in ein Formtief gerutscht sind, reist Eilendorf mit vier ungeschlagenen Spielen in Folge selbstbewusst an. Die Sportfreunde stehen vor einer wegweisenden Partie: Eine weitere Niederlage könnte den Kontakt zur Spitzengruppe endgültig abreißen lassen.

Trainer Marcel Demircan sieht die aktuelle Situation kritisch: „Wir bekommen aktuell zu einfache Gegentore, während unsere Gegner jede Chance eiskalt nutzen. Die Jungs sind verunsichert, deshalb müssen wir jetzt die Sinne schärfen.“ Die geplante Teamsitzung soll helfen, klare Fehlerquellen zu analysieren und die Mannschaft mental wieder auf Kurs zu bringen. Besonders in der Defensive offenbaren sich derzeit zu viele Lücken, die gegen das formstarke Eilendorf zum Problem werden könnten.

Die Gäste reisen mit breiter Brust an, nachdem sie zuletzt den Tabellenführer Eintracht Verlautenheide besiegen konnten. Trainer Jasmin Muhovic sieht jedoch die Gefahr, dass seine Mannschaft den Schwung nicht mitnimmt: „Oft passiert es, dass man nach so einem Erfolg zu selbstzufrieden wird. Aber es gibt keinen Grund, sich zurückzulehnen – wir müssen in jedem Spiel neu beweisen, dass wir stabil bleiben.“

Eilendorf hat sich mit einer kompakten Defensive und effektiver Chancenverwertung in die obere Tabellenhälfte gearbeitet. Sollte das Team auch in Düren bestehen, wäre der Anschluss an die Top 5 endgültig hergestellt. Für die Sportfreunde hingegen geht es darum, den Negativtrend zu stoppen – ein erneuter Rückschlag könnte die Aufstiegshoffnungen endgültig zunichtemachen.