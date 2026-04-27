Spitzenduo stolpert: Wünsdorf und Königs Wusterhausen überraschen

– Foto: Dirk Liedtke

Der 23. Spieltag der Landesklasse Ost hielt für die Beobachter einige faustdicke Überraschungen bereit. Während die beiden führenden Mannschaften im Kampf um die Meisterschaft unerwartete Niederlagen einstecken mussten und somit im Gleichschritt stolperten, konnten im Tabellenkeller wertvolle Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden.

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Es war ein Duell auf Augenhöhe, das von der ersten Minute an die Leidenschaft der Beteiligten widerspiegelte. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Gästen der erste entscheidende Stich, als Lasse Böhme in der 44. Minute das 0:1 erzielte und seine Mannschaft mit einer Führung in die Kabine schickte. Nach dem Seitenwechsel kehrte der SV Blau-Weiss Markendorf jedoch mit viel Schwung zurück und belohnte sich in der 55. Minute durch den Ausgleichstreffer von Raul Michael Gambashidze zum 1:1. Die Freude der Hausherren währte jedoch nicht lange, denn der FV Blau-Weiß 90 Briesen schlug postwendend zurück. In der 64. Minute brachte Toni Moritz die Gäste mit dem 1:2 erneut in Front. Markendorf gab sich in diesem emotionalen Schlagabtausch jedoch keineswegs geschlagen und mobilisierte noch einmal alle Kräfte. Dies führte in der 76. Minute zum erneuten Ausgleich durch Noah-Elias Radtke, der zum 2:2 traf. In der hitzigen Schlussphase behielten die Briesener schließlich die Oberhand und markierten in der 80. Minute durch Danilo Ballhorn den Treffer zum 2:3-Endstand.

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Vor 45 Zuschauern festigte die Reserve aus Schöneiche ihre Position im gesicherten Mittelfeld, während die sportliche Lage für den FSV Admira immer prekärer wird. Felix Angerhöfer erzielte in der 36. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Kurz vor der Pause erhöhte Antonio Schulze in der 43. Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang traf Nicolas Barth in der 62. Minute zum 3:0. Zwar konnte Christian Boock für die Gäste in der 64. Minute auf 3:1 verkürzen, doch Luke Kotoll stellte in der 75. Minute den 4:1-Endstand her.

Im Spitzenspiel des Tages musste der Tabellenführer vor 125 Zuschauern einen Rückschlag hinnehmen. Vallery Enaka brachte Wünsdorf bereits in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als Gheorghe Nitica in der 13. Minute zum 1:1 ausglich. Jedoch war es erneut Vallery Enaka, der in der 20. Minute den Treffer zum 2:1 markierte. Dieser knappe Vorsprung der Hausherren hielt bis zum Schlusspfiff, wodurch Schulzendorf den Abstand auf die Verfolger nicht ausbauen konnte.

Eine fußballerisch klare Angelegenheit sahen die 52 Zuschauer in Großbeeren. Luca Bäcker brachte Guben Nord in der 11. Minute mit 0:1 in Front. Jerome Sill konnte in der 40. Minute noch den 1:1-Ausgleich für die Hausherren erzielen. In der zweiten Halbzeit dominierten dann ausschließlich die Gäste: Erik Brose traf in der 62. Minute zum 1:2, gefolgt von einem weiteren Treffer von Luca Bäcker in der 64. Minute zum 1:3. Jannis Volger schraubte das Ergebnis mit einem Doppelpack in der 67. Minute zum 1:4 und in der 78. Minute zum 1:5-Endstand in die Höhe.

Im direkten Kellerduell vor 80 Zuschauern sicherte sich das Tabellenschlusslicht wichtige Zähler. Nico Urbansky brachte Dynamo in der 31. Minute mit 1:0 in Führung, Christian Grätz erhöhte in der 35. Minute auf 2:0. Zossen kam durch Florian Kozik zurück, der in der 45. Minute das 2:1 und in der 57. Minute den 2:2-Ausgleich erzielte. In der Schlussphase war es schließlich Yahya Ben Nasseur, der in der 77. Minute den 3:2-Siegtreffer für Eisenhüttenstadt markierte.

Vor einer Kulisse von 29 Zuschauern trennten sich Dahlewitz und die Reserve aus Fürstenwalde mit einem leistungsgerechten Remis. Florian vom Hagen erzielte in der 12. Minute das 1:0 für Dahlewitz. Noch vor dem Seitenwechsel glich Tilmann Wagenitz in der 41. Minute zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit fielen keine weiteren Tore.

Ein spätes Finish erlebten die 60 Zuschauer in Teltow. Die Gäste aus Bestensee gingen kurz vor der Pause durch Gustav Lemke in der 40. Minute mit 0:1 und durch Paul Niesler in der 44. Minute mit 0:2 in Führung. Patryk Manczyk verkürzte in der 53. Minute auf 1:2. Kurz vor dem Abpfiff sicherte Tim Friedrich dem Teltower FV in der Nachspielzeit (90.+2 Minute) mit dem Treffer zum 2:2 den Ausgleich.