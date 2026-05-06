Spitzenduo setzt sich ab – Aich und Fuchstal sind heiß auf die Kisten

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
Der Zweikampf an der Spitze geht in die nächste Runde. Samuel Keßler vom SV Fuchstal hat in den letzten Spielen fünf Tore erzielt. Mit 24 Treffern steht er an der Sptize der Torjägerliste der Kreisligen der Zugspitze. Der 21-Jährige hat mit seinem Team noch Chancen, die Aufstiegsrelegation zu erreichen.
Sein größter Konkurrent in der Torjägerliste ist Manuel Milde vom FC Aich. Er ist mit Keßler auf dem ersten Platz und hat seit dem vergangenen Monat ebenfalls fünfmal getroffen. Milde ist der Torgarant seines Vereins. Bis auf zwei Spiele hat er jedes Mal getroffen, wenn er auf dem Platz stand. Trotzdem kämpft sein Team um den Klassenerhalt.
Auf dem dritten Platz folgt weiter Marcel Höhne vom MTV Berg. Ganz so oft wie die beiden Erstplatzierten hat er in den jüngsten Spielen nicht getroffen, sodass sich der Abstand vergrößert hat. Im April gelangen ihm "nur" zwei Treffer, darunter ein Elfmeter bei der1:3-Niederlage gegen den Lenggrieser SC.
Torschützenliste der Kreisligen Zugspitze:
1. Samuel Keßler, SV Fuchstal, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 24 Tore
1. Manuel Milde, FC Aich, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 24 Tore
3. Marcel Höhne, MTV Berg, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 17 Tore
4. Elias Dietrich, TSV Moorenweis, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 16 Tore
4. Luca Dollinger, TSV 1882 Landsberg II, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 16 Tore
6. Khareem Zelmat, SC Unterpfaffenhofen, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 14 Tore
7. Jakob Lechner, SG Aying/Helfendorf, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 13 Tore
7. Marius Sturm, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 13 Tore
8. Benedikt Multerer, TSV Peiting, Kreisliga Zugspitze Gruppe 1: 13 Tore
6. Jakob Brugger, SC Weßling, Kreisliga Zugspitze Gruppe 2: 12 Tore und drei weitere Spieler mit je 12 Treffern.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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