Spitzenduo setzt sich ab – Aich und Fuchstal sind heiß auf die Kisten

Keine Veränderungen auf dem Treppchen. Samuel Keßler (Mitte) und Manuel Milde (li.) teilen sich Platz 1. Der Abstand zu Marcel Höhne (re.) ist größer geworden. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Kreisligen Zugspitze in der Saison 2025/26. Wer liegt zum Start der Winterpause an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Der Zweikampf an der Spitze geht in die nächste Runde. Samuel Keßler vom SV Fuchstal hat in den letzten Spielen fünf Tore erzielt. Mit 24 Treffern steht er an der Sptize der Torjägerliste der Kreisligen der Zugspitze. Der 21-Jährige hat mit seinem Team noch Chancen, die Aufstiegsrelegation zu erreichen.

Sein größter Konkurrent in der Torjägerliste ist Manuel Milde vom FC Aich. Er ist mit Keßler auf dem ersten Platz und hat seit dem vergangenen Monat ebenfalls fünfmal getroffen. Milde ist der Torgarant seines Vereins. Bis auf zwei Spiele hat er jedes Mal getroffen, wenn er auf dem Platz stand. Trotzdem kämpft sein Team um den Klassenerhalt.