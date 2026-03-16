Spitzenduo patzt, F91 klettert auf Platz 2

Käerjeng besiegte Strassen überraschend mit 1:0 – Foto: Suzzi Alessandro

Der 21.Spieltag in Zahlen

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Was am Wochenende los war

Am Samstag wurde Mondorf seiner Favoritenrolle in Rodange gerecht und gewann verdient mit 3:1. Dennoch hatte man am Ende Glück, dass die Gastgeber in der Schlussphase nur den Pfosten trafen und es dadurch nicht mehr spannend machen konnten. Racing spielte am Samstag eine attraktive und überlegen geführte Partie gegen Hesperingen und gewann insgesamt verdient mit 1:0. Dabei ließen die Hauptstädter aber viele Torchancen ungenutzt und sahen sich Nadelstichen der Gäste ausgesetzt, die hätten wehtun können. Am Ende blieb es beim knappen Vorsprung. Hesperingen rutscht nach der Niederlage auf einen Relegationsplatz zurück.

Neves: „Racing ließ den Ball gut laufen“

Swift-Spieler Edgar Neves: „Unser Trainer hatte eine neue Taktik ausprobiert und zwar, mit einer Dreierkette zu spielen. Defensiv reichte das noch so eben für uns, doch offensiv nicht, auch aufgrund von Müdigkeit bei uns. Racing ließ den Ball gut laufen, Respekt dafür an ihre Mannschaft. Deshalb war ihr Sieg meiner Meinung nach nicht unverdient.“

Jeunesse erkämpfte sich bei Meister Differdingen einen Punkt, der zwar in der 1.Halbzeit etwas glücklich schien, nach den zweiten 45 Minuten aber durchaus verdient war. Düdelingen setzte sich in einem Kampfspiel in Canach durch ein Tor von Eigengewächs Monteiro de Oliveira nach einer guten halben Stunde mit 1:0 durch und rückt auf Platz 2 vor. Canach haderte, dass man in der Schlussviertelstunde einen Elfmeter hätte bekommen müssen.

Nichts sollte es werden für Mamer mit einer Revanche für die Pokalniederlage gegen Rosport: auch das Ligaspiel entschied der FC Victoria für sich. Nach einer spannenden, aber torlosen 1.Halbzeit setzte Ferreira in der 48.‘ zu einem Solo über das halbe Spielfeld an und traf von der Strafraumgrenze sehenswert zum 0:1. In der Schlussphase traf Marques zum entscheidenden 0:2 (86.‘). Mit dem gleichen Ergebnis schlug Bissen die Union Titus Petingen, die weiter ganz unten in der Tabelle festhängt. Der Abstand auf Platz 14 beträgt für die UTP schon 5 Punkte, ans rettende Ufer sind es deren bereits satte zehn.

Die Überraschung des 21.Spieltages gelang Käerjeng, das sich durch einen Treffer von Bellali in der 28.Spielminute mit 1:0 gegen Spitzenteam Strassen behaupten konnte. Aufgrund der Mehrzahl an klaren Torchancen ging der Sieg für den Aufsteiger in Ordnung. Vor dem Spiel verletzte sich Schiedsrichter Ferreira und wurde vom 4.Offiziellen, Oliver Gorges, ersetzt. Dessen Platz wurde von Jeff Feller eingenommen. Trotz früher Roter Karte (12.‘ Gilgemann) setzte sich Niederkorn unerwartet deutlich mit 5:1 in Hostert durch, am Ende konnten die Gäste sich sogar den Luxus erlauben, einen Elfmeter zu verschießen. Ausgerechnet der ehemalige USH-Akteur Avdusinovic traf zweimal und bereitete zwei weitere Progrès-Tore vor und lieferte Nationaltrainer Jeff Strasser damit kurz vor den Länderspiel-Nominierungen starke Argumente für eine mögliche weitere Berufung.