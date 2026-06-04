Spitzenduo ohne Probleme - jetzt folgt der Showdown!

Das Spitzenduo geht im Gleichschritt zum Showdown in einer Woche. Der FFV Basel gewinnt in Sissach klar mit 4:0. Holzenkamp und Probst bringen die Gästinnen nach 18. Minuten vorentscheidend 2:0 in Führung. Nach der Pause machen Gütermann und Messerli den Deckel drauf und sichern den klaren Sieg.

Mit dem gleichen Resultat gewinnt Lausanne-Sport gegen die FC Luzern Frauen. In Lausanne dauert es bis zur 33. Minute, bis es 2:0 für die Favoritinnen steht. Jules und Ferreira Barbosa trafen. In der Schlussphase treffen Peter und Mruk noch zum 4:0 Endstand. Nun kommt es nächste Woche zum Showdown gegen den FFV Basel um den Aufstieg. Mit einem Sieg hätte Lausanne die Sache wieder in den eigenen Füssen.

Enttäuschung in Düdingen. Mit dem 0:3 gegen Concordia Basel verlieren sie weiter an Boden zum Spitzenduo. Der Aufstieg muss auf nächste Saison verschoben werden.

Im Abstiegskampf punkten alle Teams ausser der Luzerner SC. Die Innerschweizerinnen verlieren gegen Brig-Glis in einem torreichen Spiel mit 3:5. Vuisternens/Mézières ringt dem FC Renens ein 2:2 Unentschieden ab, aber gegen den Abstieg reicht dieser Punkt auch nicht viel weiter, da Direktkonkurrent US Terre-Sainte gegen den FC Biel auch ein 1:1 Unentschieden holt.