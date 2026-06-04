Spitzenduo ohne Probleme - jetzt folgt der Showdown!

Das Spitzenduo geht im Gleichschritt zum Showdown in einer Woche. Der FFV Basel gewinnt in Sissach klar mit 4:0. Holzenkamp und Probst bringen die Gästinnen nach 18. Minuten vorentscheidend 2:0 in Führung. Nach der Pause machen Gütermann und Messerli den Deckel drauf und sichern den klaren Sieg.
Mit dem gleichen Resultat gewinnt Lausanne-Sport gegen die FC Luzern Frauen. In Lausanne dauert es bis zur 33. Minute, bis es 2:0 für die Favoritinnen steht. Jules und Ferreira Barbosa trafen. In der Schlussphase treffen Peter und Mruk noch zum 4:0 Endstand. Nun kommt es nächste Woche zum Showdown gegen den FFV Basel um den Aufstieg. Mit einem Sieg hätte Lausanne die Sache wieder in den eigenen Füssen.
Enttäuschung in Düdingen. Mit dem 0:3 gegen Concordia Basel verlieren sie weiter an Boden zum Spitzenduo. Der Aufstieg muss auf nächste Saison verschoben werden.
Im Abstiegskampf punkten alle Teams ausser der Luzerner SC. Die Innerschweizerinnen verlieren gegen Brig-Glis in einem torreichen Spiel mit 3:5. Vuisternens/Mézières ringt dem FC Renens ein 2:2 Unentschieden ab, aber gegen den Abstieg reicht dieser Punkt auch nicht viel weiter, da Direktkonkurrent US Terre-Sainte gegen den FC Biel auch ein 1:1 Unentschieden holt.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
SV Sissach – FFV Basel 0:4
SV Sissach: Vicky Buceta Barrio, Ramona Hasler, Tara Laura Tharithanwa Rudin, Vlora Dibrani, Chalia Bläsi, Maria Enz, Tamara Zimmermann, Anita Racaj, Michelle Hofstetter, Lorena Graci, Julia Beugger
FFV Basel: Aurora Rigo, Chiara Zollino, Juliana Gütermann, Flurina Vonmoos, Annina Bard, Caren Holzenkamp, Fabienne Kull, Michelle Probst, Celine Niederberger, Samira Wyden, Neslihan Aktas
Tore: 0:1 Caren Holzenkamp (8.), 0:2 Michelle Probst (18.), 0:3 Juliana Gütermann (64.), 0:4 Oxana Messerli (81.)
FC Lausanne-Sport – FC Luzern Frauen 4:0
FC Lausanne-Sport: Chloé Schaller, Sonia Mruk Teixeira, Tina Wüthrich, Jenny Geiser, Rebecca Peter, Lise Monnet, Rosalie Jules, Tamara Pereira Novello, Diana Sofia Ferreira Barbosa, Edina Cakic, Clotilde Madeleine Macabéo
FC Luzern Frauen: Corina Widmer, Lara Peter, Nina Niederberger, Claire Alexander, Lea Bucher, Lea Andrist, Melisa Nimanaj, Eliana Selmonaj, Kim Shortiss, Elena Lötscher, Eileen Runkel
Tore: 1:0 Rosalie Jules (29.), 2:0 Diana Sofia Ferreira Barbosa (33.), 3:0 Rebecca Peter (81.), 4:0 Sonia Mruk Teixeira (90.)
Luzerner SC – FC Brig-Glis 3:5
Luzerner SC: Angela Fischer, Viviane Stutz, Lisa Zihlmann, Ava Lily Smith (46. Anita Krummenacher) (76. Nora Hunkeler), Elisa Di Mattia, Jasmine Imboden, Alina Grüter, Alicia Birchler (84. Mirjam Lang), Malin Drockner, Anita Krummenacher (13. Julie Gnekow) (76. Nora Hunkeler), Giulia Di Mattia
FC Brig-Glis: Camille Salamin, Fabienne Eyholzer-Scotton, Leonie In Albon, Stella Spennato, Lara Salzmann, Nina Escher (46. Rebecca Zenklusen), Dominique Zuber, Larissa Manz, Nora Rieder, Rebecca Roten, Lisa Kohlbrenner (46. Stefanie Teixeira)
Tore: 0:1 Nora Rieder (2.), 1:1 Alina Grüter (5.), 2:1 Alina Grüter (30.), 2:2 Stella Spennato (35.), 2:3 Larissa Manz (38.), 2:4 Larissa Manz (43.), 3:4 Alina Grüter (61.), 3:5 Nora Rieder (80.)
FC Concordia Basel – SC Düdingen 3:0
FC Concordia Basel: Noemi Christ, Melanie Frei (54. Alea Kryeziu), Aleksandra Stankovic, Andjela Stankovic (69. Anna Khoury), Adélicia Forest, Franziska Jaser (69. Melina Brogle), Melina Brogle (58. Kopika Govintharasan), Géraldine Fellmann, Chiara Leimgruber, Laura Oeschger (63. Marie Christina Müller), Sara Mezni (73. Louise Schmid)
SC Düdingen: Ophelie Bourgeois, Sophie Ruch (54. Maria Cristina Ferraz Goncalves), Ronja Brüllhardt, Larissa Loretan, Marie Humbert, Lola Corminboeuf, Ramona Vonlanthen (54. Léa Beccarelli), Léana Monnard, Mona Hunziker, Lena Hirter (57. Lucie Piller), Melissa Macheret
Zuschauer: 54
Tore: 1:0 Géraldine Fellmann (5.), 2:0 Franziska Jaser (27.), 3:0 Kopika Govintharasan (89.)
FC Vuisternens/Mézières – FC Renens 2:2
FC Vuisternens/Mézières: Lisa Scarfo, Manon Saugy, Linda Philipona, Dorly Monney, Larissa Page, Kosovare Kastrati, Déborah Perriard, Line Thomann, Jessica Conus, Raffaela Schiliro, Julie Marilley
FC Renens: Sofia Santos Rodrigues, Laurène Gras, Alexandra Behringer, Nikita Pattaroni, Romane Gaudin, Suzana Petrovic, Mathilde Staffoni, Maud Ehrler, Ana Jesic, Lorene Da Mota, Melissa Rega
Tore: 1:0 Déborah Perriard (3.), 2:0 Larissa Page (8.), 2:1 Maud Ehrler (26.), 2:2 Maud Ehrler (78.)
US Terre Sainte – FC Biel-Bienne 1:1
US Terre Sainte: Evie Butcher, Kaia Camp, Mica Varnish, Charlin Groß, Alyssa Lagonia, Julie Jacobs, Tosca De Mallmann, Tiffany Brillantes, Chihana Ueno, Giovanna Meisen Berto, Lauren Woodcock
FC Biel-Bienne: Anna Stegemann, Annic Born, Aline Zimmermann, Chiara Affolter, Anaïs Gygax, Melanie Läderach, Léonor Saillant, Julia Held, Jennifer Bärtschi, Joy Schwab, Céline Bigler
Tore: 0:1 Melanie Läderach (19.), 1:1 Lanna Gabriela Douglas Miller (32.)