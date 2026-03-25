Spitzenduo mit Remis - Winterthur rückt auf

Yverdon muss sich in Lugano mit einem Punkt zufriedengeben und auch der FC Sion kommt aus Wil nur mit einem Punkt nach Hause. Davon profitiert der FC Winterthur, der seinerseits gegen den FC Schlieren mit 4:1 gewinnt und den Abstand auf Rang 2 auf 2 Punkte verringern kann. Der FC Küssnacht gewinnt in Oerlikon und kann sich damit im vorderen Mittelfeld weiter festigen.
Im Tabellenkeller verliert der FC Solothurn erneut - diesmal gegen Carouge mit 3:0 und der FC Ostermundigen unterstreicht seine Fortschritte und gewinnt gegen Wädenswil klar mit 5:3 und entrückt dem Tabellenkeller merklich.
Zu den Spielen:
Im Tessin fordert der FC Lugano den Tabellenführer Yverdon Sport FC. In der 19. Minute brachte Carina Da Costa Vilela die Gäste aus der Waadt standesgemäss mit 1:0 in Führung. Lange keine Tore fallen in der zweiten Halbzeit. In der 77 Minute sah Frédérique Messomo von Yverdon die Gelb-Rote Karte. Wenig später können die Tessinerinnen die numerische Überlegenheit in ein Tor ummünzen. Lucrezia Sasso traf für Lugano in der 82. Minute und sicherte dem Heimteam einen Punkt.
Im Duell zweier Aufsteiger zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Wädenswil setzten sich die Gastgeberinnen mit 5:3 durch und unterstrich die zuletzt offensichtlichen Fortschritte. Noemi Eli eröffnete in der 9. Minute den Torreigen. Das Heimteam dominierte die Startphase und bis zur 30. Minute sorgten Deborah Messer, die in der 24. und 30. Minute doppelt traf, und Andrea Gretz - sie traf in der 28. Minute - für eine klare 4:0 Führung. Nach der Halbzeit kam Wädenswil durch Romy Geiger, Mia Geiger und Jessica Berger auf 4:3 heran, doch Andrea Gretz machte in der 72. Minute den Deckel drauf. 210 Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel.
Einen guten Start in die Partie hatte der FC Schlieren beim FC Winterthur. Die Gäste gingen früh in Führung: Alessia Raffino traf in der 20. Minute zum 0:1. Doch Winterthur antwortete stark: Amanda Sigrist drehte das Spiel mit zwei Toren in der 36. und 37. Minute und stellte auf 2:1. Nach der Pause schnürte auch Elena Van Niekerk das Doppelpack: Sie traf in der 47. und 57. Minute, was den Endstand von 4:1 besiegelte.
Im Duell zwischen Etoile Carouge FC und FC Solothurn setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:0 durch. Léa Mega eröffnete in der 20. Minute den Skore. Stella Afiouni erhöhte in der 70. Minute auf 2:0 und Amandine Jung setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt und sicherte den souveränen Sieg - der erste Dreier für die Genferinnen im Jahre 2026.
Keine Tore im Spiel zwischen dem FC Wil und dem FC Sion. Beide Teams zeigten engagierte Leistungen und die Ostschweizerinnen können dem FC Sion Punkte abknüpfen, welche im Kampf um Platz 2 noch wehtun könnten. Die 113 Zuschauer sahen ein spannendes Spiel, in dem die Abwehrreihen dominierten.
Im Spiel zwischen FC Oerlikon/Polizei und FC Küssnacht a/R setzten sich die Gäste mit 2:0 durch. Gina Schilliger brachte Küssnacht in der 28. Minute mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Tabea Donauer in Führung. In der zweiten Halbzeit sicherte Veronika Suma den Sieg mit einem Freistosstor in der 63. Minute, das von Schilliger vorbereitet wurde. Trotz guter Bemühungen der Gastgeber blieben Tore aus. Nach dem Wochenende erklärten die Verantwortlichen des FC Oerlikon/Polizei, dass der bei Schlieren abgetretene Trainer Vicedomini ab sofort übernimmt. Vicedomini war auch schon in Oerlikon engagiert - für Ihn ist es eine Rückkehr.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Winterthur – FC Schlieren 4:1
FC Winterthur: Romina Furrer, Alessandra Malacarne, Désirée Meyer, Sara Murbach (80. Sara Maria Hedwig Dür), Nicole Hernandez, Melanie Huber, Raika Toper Chakir (80. Arianita Sallauka), Annina Enz, Lisa Lampart (13. Meiffy Sol Bufalini), Elena Van Niekerk (72. Mina Bodnar), Amanda Sigrist (80. Sara Stoob) - Trainer: Damiano Russo - Co-Trainer: Tenzing Kalden Pangring
FC Schlieren: Annina Eigenmann, Leah Gächter, Aliche Vono Oviedo (46. Celiné Bürgler), Norah Gächter, Céline Bürgisser (11. Sofia Dietrich), Lilly Flückiger, Luana Bonfardin, Chantal Rochat (81. Valerie Spiess), Saranda Hashani (81. Kathrin Rohr), Alessia Raffino, Melina Metzger (46. Anna Davydenko) - Co-Trainer: Antonino De Marco
Schiedsrichter: Raphael Simonelli
Tore: 0:1 Alessia Raffino (20.), 1:1 Amanda Sigrist (36.), 2:1 Amanda Sigrist (37.), 3:1 Elena Van Niekerk (47.), 4:1 Elena Van Niekerk (57.)
Etoile Carouge FC – FC Solothurn 3:0
Etoile Carouge FC: Marina Bonanno, Cintia Isabel Lopes Ferreira, Gwenael Martinez, Veronique Recimil Magarinos, Ngombo Jeanissy Soares, Emilie Fortis, Stella Afiouni, Shaina Jean-Louis (65. Amandine Helene Gisele Jung), Léa Mega, Kelly Bocchieri (50. Elsa Muharremi), Emna Guembar (85. Danaé Wohlschlag) - Trainer: Diogo Abade
FC Solothurn: Gwyneth Rüegsegger, Julia Steiner, Sofie Nacht, Elina Wermelinger, Annika Meyer (43. Shireyaa Thirukumar), Nina Alder, Aliya Arrigoni, Moana Flurina Jost Vuono, Laura Sportella (68. Lana Tarchini), Shayen Graf, Ilenia De Cubellis - Trainer: Jana Kohler - Co-Trainer: Luca Pedrazzoli
Schiedsrichter: Andrea Zecchino
Tore: 1:0 Léa Mega (20.), 2:0 Stella Afiouni (70.), 3:0 Amandine Helene Gisele Jung (85.)
FC Oerlikon/Polizei – FC Küssnacht a/R 0:2
FC Oerlikon/Polizei: Emma Funke, Manar Benslama, Fabienne Marguerite Rochaix, Flavia Arpagaus (58. Tanita Da Silva Matias Bras), Lily Zumbühl, Chiara Tremml, Sina Arpagaus, Selina Zwimpfer, Robine Pérez, Eva Beck (58. Leoni Staub), Maylis Hurni - Co-Trainer: Cornelia Hug - Trainer: Marina Radulovic - Co-Trainer: Markus Richei
FC Küssnacht a/R: Alessia Mazzurco, Luana Hongler (72. Alissia Milone), Corinne Troxler, Veronika Suma, Sophie Rolinger (72. Bianca Kottmeyer), Claudia Lourenco Rodrigues (78. Anja Sommerhalder), Silja Ulrich (72. Shejla Ganic), Julia Pirker, Tabea Donauer (60. Samara Weber), Nicole Scherrer, Gina Schilliger - Trainer: Angela Käslin - Trainer: Michel Neugel
Schiedsrichter: Alessandro Ferri - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Gina Schilliger (28.), 0:2 Veronika Suma (63.)
FC Lugano – Yverdon Sport FC 1:1
FC Lugano: Chiara Audrino, Eleonora Castellani (56. Mathilda Andreoli), Giorgia Zanaboni, Sara Gorza (86. Leila Bassi), Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini (66. Greta Aio), Sabina Di Muro, Aline Oliva, Lucrezia Sasso, Sara Di Mauro - Co-Trainer: Alessio Colombo - Co-Trainer: Andrea Antonelli
Yverdon Sport FC: Laura Nadine Droz, Frédérique Messomo, Lucia Tomas Da Silva, Marie Dumas (66. Maelle Savoie Poitras), Zia Girardin, Elise Boccali (66. Emeline von Dach), Audrey Remy, Chloé Marie Anne Le Franc, Carina Da Costa Vilela (80. Michelle Sager), Maeva Sogan (46. Ines Khiri), Loelie Fior - Trainer: Arnaud Vialatte - Trainer: Hassan Bala - Co-Trainer: Blaise Brocard
Schiedsrichter: Enis Gjemaj
Tore: 0:1 Carina Da Costa Vilela (19.), 1:1 Lucrezia Sasso (82.)
Gelb-Rot: Frédérique Messomo (77./Yverdon Sport FC/)
FC Ostermundigen – FC Wädenswil 5:3
FC Ostermundigen: Magdalena Konzett, Laura Aellig, Lia Mischler, Roberta Guggenbühl, Fatjana Golla (61. Mara Meier), Noemi Eli, Deborah Messer (88. Ria Lara Neuhaus), Lara Friederich, Svenja Zengaffinen (61. Donjeta Likaj), Sarina Grieder (61. Sina Siepe), Andrea Gretz (81. Giulia Bellinvia) - Trainer: Sandro Raso - Co-Trainer: Marco Küng
FC Wädenswil: Lia Jil Winkler, Lillo Geiger, Leandra Tanner (46. Saya Erni), Bigna Färber, Mia Geiger (83. Tove Näslund), Jessica Morf, Jessica Berger (58. Iva Caluori), Anna Lisa Löser (46. Giulia Cortesi), Clara Henricsson, Romy Geiger, Chiara Rauso (46. Manon Camor) - Trainer: Christian Geiger - Trainer: Remo Mayer
Schiedsrichter: Simon Sieber - Zuschauer: 210
Tore: 1:0 Noemi Eli (9.), 2:0 Deborah Messer (24.), 3:0 Andrea Gretz (28.), 4:0 Deborah Messer (30.), 4:1 Romy Geiger (47.), 4:2 Mia Geiger (50.), 4:3 Jessica Berger (52.), 5:3 Andrea Gretz (72.)
FC Wil – FC Sion 0:0
FC Wil: Marcia Bischofberger, Leona Zwyssig, Jasmin Colombo, Michelle Lämmler, Mia Iselin (73. Carla Martin), Gaja Di Gaetano, Julia Kressig (84. Sahra Böhi), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof, Seraina Kaufmann (84. Simona Scherrer) - Trainer: Markus Wanner - Co-Trainer: Alana O'Neill - Co-Trainer: Massimo Simeone
FC Sion: Céline Bolay, Léa Gay-Crosier (60. Leona Kajtazi), Matilde Varzea Figueiras, Léa Abadou, Elisa Cardoso, Maeva Fontannaz (75. Maria Sanchez Hali), Laetitia Conus (75. Emilie Délèze), Inès Aymon (51. Morgane Malherbe), Laura Muller, Kenza Abidi, Nina Richard - Trainer: Eric Cavada - Co-Trainer: Olivier Polo
Schiedsrichter: Cédric Wyler - Zuschauer: 113
Tore: keine Tore