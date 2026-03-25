Spitzenduo mit Remis - Winterthur rückt auf Frauen NLB, 21. Spieltag von Redaktion Frauenfussball · Gestern, 10:08 Uhr · 0 Leser

Yverdon muss sich in Lugano mit einem Punkt zufriedengeben und auch der FC Sion kommt aus Wil nur mit einem Punkt nach Hause. Davon profitiert der FC Winterthur, der seinerseits gegen den FC Schlieren mit 4:1 gewinnt und den Abstand auf Rang 2 auf 2 Punkte verringern kann. Der FC Küssnacht gewinnt in Oerlikon und kann sich damit im vorderen Mittelfeld weiter festigen. Im Tabellenkeller verliert der FC Solothurn erneut - diesmal gegen Carouge mit 3:0 und der FC Ostermundigen unterstreicht seine Fortschritte und gewinnt gegen Wädenswil klar mit 5:3 und entrückt dem Tabellenkeller merklich. Zu den Spielen:

Im Tessin fordert der FC Lugano den Tabellenführer Yverdon Sport FC. In der 19. Minute brachte Carina Da Costa Vilela die Gäste aus der Waadt standesgemäss mit 1:0 in Führung. Lange keine Tore fallen in der zweiten Halbzeit. In der 77 Minute sah Frédérique Messomo von Yverdon die Gelb-Rote Karte. Wenig später können die Tessinerinnen die numerische Überlegenheit in ein Tor ummünzen. Lucrezia Sasso traf für Lugano in der 82. Minute und sicherte dem Heimteam einen Punkt. Im Duell zweier Aufsteiger zwischen dem FC Ostermundigen und dem FC Wädenswil setzten sich die Gastgeberinnen mit 5:3 durch und unterstrich die zuletzt offensichtlichen Fortschritte. Noemi Eli eröffnete in der 9. Minute den Torreigen. Das Heimteam dominierte die Startphase und bis zur 30. Minute sorgten Deborah Messer, die in der 24. und 30. Minute doppelt traf, und Andrea Gretz - sie traf in der 28. Minute - für eine klare 4:0 Führung. Nach der Halbzeit kam Wädenswil durch Romy Geiger, Mia Geiger und Jessica Berger auf 4:3 heran, doch Andrea Gretz machte in der 72. Minute den Deckel drauf. 210 Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel.

Einen guten Start in die Partie hatte der FC Schlieren beim FC Winterthur. Die Gäste gingen früh in Führung: Alessia Raffino traf in der 20. Minute zum 0:1. Doch Winterthur antwortete stark: Amanda Sigrist drehte das Spiel mit zwei Toren in der 36. und 37. Minute und stellte auf 2:1. Nach der Pause schnürte auch Elena Van Niekerk das Doppelpack: Sie traf in der 47. und 57. Minute, was den Endstand von 4:1 besiegelte. Im Duell zwischen Etoile Carouge FC und FC Solothurn setzten sich die Gastgeberinnen mit 3:0 durch. Léa Mega eröffnete in der 20. Minute den Skore. Stella Afiouni erhöhte in der 70. Minute auf 2:0 und Amandine Jung setzte in der 85. Minute den Schlusspunkt und sicherte den souveränen Sieg - der erste Dreier für die Genferinnen im Jahre 2026.