Spitzenduo mit Machtdemonstrationen, Arminia schießt sich frei

– Foto: Steffen Gramm

Der VfB Ottersleben hat im Spitzenspiel für eine Machtdemonstration gesorgt. Ebenso der SSV 80 Gardelegen. Derweil hat sich der SV Arminia Magdeburg im Kampf um den Klassenerhalt frei geschossen. Das war der 25. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Nord.

Auf dem Weg zur Meisterschaft scheint der VfB Ottersleben nicht zu stoppen zu sein. Im Spitzenspiel beim bis dato drittplatzierten Ummendorfer SV landete der Tabellenführer der LOTTO-Landesliga Nord am Freitagabend mit dem 5:0-Erfolg die nächste Machtdemonstration - und den 15. Sieg in Serie. Bei diesem trafen mit Jonas Riemann, Vincent Nahrstedt, Damian Leuschner, Luca Steinert und Paul Wolter fünf verschiedene Spieler.

Mit einem Blitzstart hat der FSV Saxonia Tangermünde am Freitag den Grundstein zum Heimerfolg über Union Schönebeck gelegt. Schon in der dritten Spielminute sorgte Maurice Pascale Schmidt für die Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Andriy Zaporoshchenko zum späteren 2:0-Endstand.

Auch das zweite Spitzenspiel des Wochenendes wurde zu einer Machtdemonstration: Mit einem 7:1-Auswärtssieg fegte der SSV 80 Gardelegen am Sonnabend über den fünftplatzierten Oscherslebener SC hinweg. Dreierpacker David Scheinert, Doppelpacker Mika Helmuth sowie Florian Scheinert und Malte Schönfeld netzten zum siebten Landesliga-Dreier in Folge für die Westaltmärker. Den Hausherren blieb in letzter Minute nur der Ehrentreffer durch Floralb Daxha.

Im Kampf um den Klassenerhalt hat der SV Stahl Thale am Sonnabend den nächsten Punkt eingefahren, der noch wichtig werden könnte. Nach zuvor drei Siegen in Serie kam die Elf von Marcel Fricke zu Gast beim Osterburger FC von einem 0:2-Rückstand zurück. Nach der OFC-Führung durch Maximilian Rieger und Felix Gernecke brachte Yuri dos Santos die Stahl-Elf per Elfmeter wieder heran. In Unterzahl - nach Rot gegen Nico Pascal Höffgen - sorgte Glebs Zavjalovs für den Ausgleich.

Im 13. Auswärtsspiel der Saison ist dem SV Arminia Magdeburg doch noch der erste Sieg in der Ferne gelungen. Im Abstiegskracher beim personell dünn aufgestellten SV Irxleben landeten die Grün-Roten - angeführt von Dreierpacker Oskar Tyll - einen wichtigen wie fulminanten 7:1-Erfolg. Neben Tyll trafen Lasse Schlotter, Jan Lippelt, Lio Kühl und Philip Posselt für die Arminen, die damit in der Tabelle auf 26 Punkte stellen und sich im Keller frei schießen. Den Ehrentreffer für den SVI erzielte Sascha Müller.

Nach dem Lebenszeichen mit dem 3:1-Erfolg bei Arminia Magdeburg hat es der SV Preußen Schönhausen am Wochenende verpasst, zu Hause mit dem nächsten Dreier nachzulegen. Nach zweifachem Rückstand behielt der Landesliga-Neuling beim 2:2 gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg schließlich einen Punkt daheim. Was dieser am Ende nützt, wird sich zeigen. Alexander Klitzing und Alec Pumptow egalisierten die Gästeführungen durch Devin Günther und Carlos Daniel Sousa e Silva.

Auch das dritte Aufeinandertreffen in dieser Saison mit dem SV 08 Baalberge hat der SV 09 Staßfurt für sich entschieden. Nach einem 4:2 im Landespokal und einem 6:0 in der Hinrunde hieß es am Sonnabend wieder 4:2 für die Staßfurter. Für diese trafen Robert Lampe und der 44-Jährige Matthias Härtl jeweils doppelt. Die Baalberger kamen durch Hussein Nayef und Paul Hussak nur noch heran.