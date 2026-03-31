Spitzenduo marschiert weiter – Spannung im Abstiegskampf

Spitzengruppe:
Der Tabellenführer SV Akgüney Spor München bleibt das Maß der Liga. Mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen FC Bosna i Hercegovina München 1993 festigte der Spitzenreiter seine Position und steht nun bei 43 Punkten. Direkt dahinter bleibt die SpVgg Thalkirchen durch ein hart erkämpftes 2:1 gegen die FC Sportfreunde München in Lauerstellung, nur einen Punkt hinter dem Primus. Dahinter folgt ein spannendes Duell um Platz drei: TSV München-Ost und SC München trennten sich jeweils torreich – München-Ost kam beim 2:2 in Untergiesing gegen FC Hertha München 1922 nicht über ein Remis hinaus, während SC München mit einem klaren 6:1 gegen SV München Laim seine Ambitionen untermauerte.
Mittelfeld:
Im Mittelfeld kam es zu leichten Verschiebungen. TSV 1860 München IV erkämpfte sich gegen den favorisierten TSV Milbertshofen ein 1:1 und bleibt damit auf Rang 9. BSC Sendling München unterlag im Stadtduell knapp mit 2:3 gegen TSV Turnerbund München, womit beide Teams ihre ausgeglichene Bilanz im Tabellenmittelfeld festigten (je 28 Punkte). Das Nachholspiel zwischen TSV München-Solln II und SV Pullach II steht noch aus – ein Ergebnis, das besonders für die untere Tabellenregion entscheidend sein könnte.
Abstiegskampf:
Im Tabellenkeller sammelte vor allem SC München mit dem Kantersieg gegen SV München Laim Selbstvertrauen, während Laim durch die deutliche Niederlage bei 20 Punkten und Platz 10 stagniert. Für FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13 Punkte) und FC Sportfreunde München (9 Punkte) wird die Luft immer dünner. TSV München-Solln II und SV Pullach II haben im direkten Duell die Chance, sich etwas Luft zu verschaffen.
Ausblick:
Später Ausgleich rettet 1860 München IV ein Remis gegen Milbertshofen
In der Kreisklasse kam es am Wochenende zum Duell zwischen TSV 1860 München IV und dem TSV Milbertshofen. Vor 25 Zuschauern an der Grünwalder Str. endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Schiedsrichter Rupert Steininger leitete die Begegnung souverän.
Die Gäste aus Milbertshofen gingen in der 26. Minute durch Maximilian Lauter in Führung. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich, der schließlich in der 63. Minute durch Seyhan Celik gelang. Trotz weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es beim Remis.
Durch das Unentschieden bleibt Milbertshofen auf Rang fünf und verpasst den Sprung an die Spitzengruppe. 1860 München IV verbessert sich leicht, liegt aber weiterhin im hinteren Mittelfeld.
TSV Turnerbund gewinnt Krimi bei BSC Sendling – Fiil Thais trifft spät zum 3:2!
Im Stadtderby der Kreisklasse setzte sich der TSV Turnerbund München am Sonntag mit 3:2 beim BSC Sendling München durch. Vor 50 Zuschauern leitete Schiedsrichter Daniel Pollinger aus Milbertshofen die umkämpfte Partie.
Der BSC ging früh in Führung: Sohail Wahedi erzielte in der 14. Minute das 1:0. Die Gäste schlugen jedoch schnell zurück – Max Judex verwandelte in der 22. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Nach der Pause übernahm der Turnerbund mehr Kontrolle, und Zacharias Bleckmann brachte sein Team in der 65. Minute erstmals in Führung. In der spannenden Schlussphase glich Mohsen Hessari in der 85. Minute für die Hausherren aus, bevor Fiil Thais nur drei Minuten später (88.) den Siegtreffer zum 3:2 erzielte.
Durch den direkten Vergleich und die Tordifferenz bleibt der Turnerbund knapp vor Sendling. In der Spitzengruppe bleibt alles unverändert, während die Verfolger weiter Druck auf die Aufstiegsränge ausüben.
SpVgg Thalkirchen stürzt Sportfreunde München – Rothaug und Kamis treffen beim 2:1-Heimsieg
Die SpVgg Thalkirchen hat im Heimspiel gegen den FC Sportfreunde München einen wichtigen 2:1-Sieg eingefahren und sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Vor nur 30 Zuschauern sorgten Niklas Rothaug bereits in der 6. Minute und Ahmet Kamis in der 23. Minute für eine komfortable 2:0-Führung. Die Gäste meldeten sich durch Amar Hodzic in der 50. Minute zurück, konnten aber keine weiteren Treffer erzielen.
Durch den Erfolg klettert Thalkirchen in der Tabelle auf Rang 2 und bleibt dicht dran am Spitzenreiter SV Akgüney Spor München. Die Sportfreunde München hingegen bleiben abgeschlagen Letzter.
SV Akgüney Spor München bleibt nach 3:1-Heimsieg gegen FC Bosna an die Tabellenspitze
Vor 40 Zuschauern setzte sich der SV Akgüney Spor München in einem spannenden Duell mit 3:1 gegen den FC Bosna i Hercegovina München 1993 durch und eroberte damit die Tabellenführung. Bereits in der 11. Minute brachte Tchatchoua Mbakok die Gastgeber in Führung. Kurz vor der Pause gelang Mirza Dzafic in der 45. Minute der Ausgleich.
Nach dem Seitenwechsel drückte Akgüney Spor auf die erneute Führung: Conor Martin traf in der 55. Minute zum 2:1 und brachte sein Team erneut auf Kurs. Für die Entscheidung sorgte schließlich Tobiel Mersha Wabegne in der 72. Minute, der den 3:1-Endstand markierte.
Mit diesem Sieg bleibt der SV Akgüney Spor München auf Platz 1, während der FC Bosna i Hercegovina München 1993 auf dem vorletzten Platz verharrt.
Spannendes Stadtduell endet 2:2 – Bachhuber rettet Hertha spät
Im packenden Münchner Kreisklassen-Duell trennten sich der FC Hertha München 1922 und der TSV München-Ost mit 2:2. Die Zuschauer erlebten ein torreiches Spiel, in dem Florian Bachhuber die Hertha mit einem frühen Treffer in der 7. Minute in Führung brachte. Doch die Gäste schlugen rasch zurück: Markus Kristensen glich in der 12. Minute aus, bevor Schahin Djamali (21.) sogar das 1:2 erzielte.
Lange sah es nach einem Auswärtssieg für den TSV aus, doch in der 89. Minute war erneut Florian Bachhuber zur Stelle und sicherte seiner Mannschaft einen wertvollen Punkt.
Mit diesem Remis verpasst der TSV München-Ost den Sprung auf Platz 2, während Hertha München auf Rang 8 bleibt und nach unten weiterhin etwas Luft hat.
SC München überrollt SV München Laim – Englmann trifft dreifach beim 6:1-Heimsieg
Vor nur 30 Zuschauern zeigte der SC München am gestrigen Spieltag eine beeindruckende Offensivleistung und fegte den SV München Laim mit 6:1 vom Platz. Bereits in der 28. Minute eröffnete Noah Englmann den Torreigen, ehe Stefan Reiss kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Direkt nach Wiederanpfiff traf Moritz Geiger zum 3:0, bevor Noah Englmann in der 53. Minute seinen zweiten Treffer markierte.
Der Ehrentreffer für die Gäste fiel in der 58. Minute, als Juan Rafael Mejia Sierra einen Foulelfmeter sicher verwandelte. In der Schlussphase sorgte Noah Englmann mit seinem dritten Tor per Strafstoß (80.) für die endgültige Entscheidung, ehe Stefan Reiss mit seinem zweiten Treffer (84.) den 6:1-Endstand herstellte.
Mit diesem Kantersieg zieht der SC München punktgleich mit dem TSV München-Ost und nur zwei Punkte hinter der Tabellenspitze in den Aufstiegskampf ein, während der SV München Laim auf Rang 10 bleibt und weiter um den Klassenerhalt kämpfen muss.