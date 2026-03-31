Spitzenduo marschiert weiter – Spannung im Abstiegskampf

– Foto: Sascha Hecken

Spitzengruppe:

Der Tabellenführer SV Akgüney Spor München bleibt das Maß der Liga. Mit einem souveränen 3:1-Heimsieg gegen FC Bosna i Hercegovina München 1993 festigte der Spitzenreiter seine Position und steht nun bei 43 Punkten. Direkt dahinter bleibt die SpVgg Thalkirchen durch ein hart erkämpftes 2:1 gegen die FC Sportfreunde München in Lauerstellung, nur einen Punkt hinter dem Primus. Dahinter folgt ein spannendes Duell um Platz drei: TSV München-Ost und SC München trennten sich jeweils torreich – München-Ost kam beim 2:2 in Untergiesing gegen FC Hertha München 1922 nicht über ein Remis hinaus, während SC München mit einem klaren 6:1 gegen SV München Laim seine Ambitionen untermauerte.

Mittelfeld:

Im Mittelfeld kam es zu leichten Verschiebungen. TSV 1860 München IV erkämpfte sich gegen den favorisierten TSV Milbertshofen ein 1:1 und bleibt damit auf Rang 9. BSC Sendling München unterlag im Stadtduell knapp mit 2:3 gegen TSV Turnerbund München, womit beide Teams ihre ausgeglichene Bilanz im Tabellenmittelfeld festigten (je 28 Punkte). Das Nachholspiel zwischen TSV München-Solln II und SV Pullach II steht noch aus – ein Ergebnis, das besonders für die untere Tabellenregion entscheidend sein könnte.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller sammelte vor allem SC München mit dem Kantersieg gegen SV München Laim Selbstvertrauen, während Laim durch die deutliche Niederlage bei 20 Punkten und Platz 10 stagniert. Für FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13 Punkte) und FC Sportfreunde München (9 Punkte) wird die Luft immer dünner. TSV München-Solln II und SV Pullach II haben im direkten Duell die Chance, sich etwas Luft zu verschaffen.

Ausblick: