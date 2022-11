Spitzenduo macht es deutlich 4. Kreisklasse: Hagen gewinnt 9:1 - Cranz-Estebrügge 8:0 - 29 Treffer in vier Partien

Zwei ungleiche Duelle gab es am 8. Spieltag der 4. Kreisklasse. Dabei mussten die letzten beiden Mannschaften der Tabelle gegen das Spitzenduo antreten und das ging mächtig in die Hose.

In vier Begegnungen fielen am Wochenende satte 29 Tore. Tabellenführer SSV Hagen III gelang bei der SG Freiburg/Oederquart II ein 9:1-Erfolg und damit der 8. Sieg im 8. Spiel. Der inzwischen einzige Verfolger kommt aus dem Alten Land. Der ASC Cranz-Estebrügge III hatte den Letzten zu Gast. Der punktlose Schwinger SC II hatte zwar auch einige Möglichkeiten, stand bei der 0:8-Niederlage allerdings auf verlorenem Posten. Deutlich mit 3:1 führte der FC Wischhafen/Dornbusch III gegen den TuS Jork II, verlor aber noch 4:5. Den ersten Auswärtspunkt sicherte sich der TSV Großenwörden III ausgerechnet beim Tabellendritten TSV Eintracht Immenbeck IV, der dadurch endgültig den Anschluss zu den beiden führenden Teams verlor. Beinahe wäre es sogar ein Dreier für die Gäste geworden, doch Linus Kuhn gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich.

In der Torschützenliste führt weiter Nils Barrasch (ASC Cranz-Estebrügge III, 13 Treffer) vor Malte Stolz (SSV Hagen III, 11) und Mirco Martsch (FC Wischhafen/Dornbusch III, 9).