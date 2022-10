Vor einer unbequemen Heimaufgabe steht Pielenhofen, hier mit Kapitän Stefan Maier (links) in Sinzing, gegen Breitenbrunn. – Foto: Markus Schmautz

Spitzenduo könnte endgültig davonziehen 14. Spieltag: Breitenbrunn und Painten wollen den Rückstand nicht noch größer werden lassen – auch im Sinne der Spannung für alle +++ Platzt Riedenburgs Knoten zu Hause?

Nach einem kuriosen „Unentschieden-Spieltag“ geht es an diesem Wochenende rein in die Rückrunde. Das Klassement ist weiterhin ganz eng beisammen, gefühlt kann jeder jeden schlagen. Oben haben sich Pirkensee-Ponholz und Pielenhofen-Adlersberg ein Stück weit abgesetzt. Bei den anstehenden Topduellen der beiden mit Painten respektive Breitenbrunn ist die große Frage, ob das Topduo – vorerst – endgültig davonzieht oder nicht.

Hinspiel: 2:3. Topspiel am Wiesenweg. Gewinnt es der FCP (2., 25 Punkte), würde er den direkten Konkurrenten auf satte neun Punkte distanzieren. Dies möchte Breitenbrunn (3., 19) selbstredend vermeiden. Das Hinspiel ging knapp an die diesmal in der Gastrolle steckende Elf von Coach Matthias Pfeifer.





So., 16.10.2022, 14:00 Uhr TV Riedenburg Riedenburg ASV Holzheim 1963 ASV Holzheim

Hinspiel: 5:3. Schon am ersten Spieltag hatte es für Holzheim (12., 11) fünf Gegentore gesetzt. Jene defensive Anfälligkeit bekommt man nach wie vor nicht in den Griff. So setzte es bereits 41 Gegentore. Mut macht der jüngste Erfolg in Töging – der einzige Sieg des gesamten 13. Spieltags. Zu Gast beim seit sieben Partien sieglosen TV Riedenburg (7., 17) scheint für den ASV etwas drin zu sein.





Hinspiel: 3:2. Weil quasi Alles remisierte, reichte PiPo (1., 25) die Punkteteilung mit Riedenburg zur Herbstmeisterschaft. Kaufen kann sich Martin Mühlbergers Mannschaft davon natürlich nichts. In Painten beim gut dastehenden Aufsteiger (4., 19) stehen wieder drei Punkte auf der Ponholzer Agenda.





So., 16.10.2022, 14:00 Uhr SC Lorenzen SC Lorenzen ASV Undorf ASV Undorf

Hinspiel: 1:2. Ein ergebnistechnisches Auf und Ab erlebte der ASV (5., 18) in den vergangenen Wochen. Die Hinrunde schloss er als guter Fünfter ab. Gegen Tabellennachbar Lorenzen (6., 17) rechnen sich die Gäste was aus. Der SCL seinerseits ist gut drauf und pocht auf den Heimdreier. Nuancen dürften – ähnlich wie im Hinspiel – den Ausschlag über Sieg und Niederlage geben.





So., 16.10.2022, 14:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing TV Hemau TV Hemau

Hinspiel: 0:1. Das Remis gegen Pielenhofen und der klare Sieg in Breitenbrunn eine Woche zuvor dürfte der Sinzinger Seele gut getan haben. Frischen Mutes geht der SCS (9., 16) die Rückserie an. Im Heimduell mit dem TV Hemau (11., 13) wirken die Gastgeber ein klein bisschen in der Favoritenrolle. Doch die Punkte können beide Seiten gut gebrauchen.





So., 16.10.2022, 14:00 Uhr TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt TSV Beratzhausen Beratzhausen

Hinspiel: 2:0. Im bisherigen Saisonverlauf hat sich Dietfurt (8., 16) zu viele, teils unnötige, Punktverluste geleistet, weshalb der Blick gegenwärtig eher nach unten als nach oben gerichtet werden muss. Zu Hause gegen Schlusslicht Beratzhausen (13., 8) pocht man auf einen Dreier. Mehr Druck verspürt der Gast, der drei seiner letzten vier Spiele immerhin remisierte und endlich auf den Turnaround hofft!