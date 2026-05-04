Spitzenduo im Gleichschritt: Schulzendorf und Frankfurt siegen

– Foto: Dirk Liedtke

Der 24. Spieltag der Landesklasse Ost bot den Zuschauern souveräne Heimsiege an der Tabellenspitze und ein denkwürdiges Torfestival in Bestensee. Während das Führungsduo keine Schwäche zeigte und den Abstand zu den Verfolgern aufrechterhielt, verdichtet sich die sportliche Notlage für die Vereine am Tabellenende zunehmend.

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Vor 55 Zuschauern behauptete sich der Tabellenzweite aus Frankfurt in einem direkten Verfolgerduell gegen den Drittplatzierten Teltower FV. Die Gastgeber begannen stark, als Bjarne Balster in der 15. Minute das 1:0 erzielte. Wenig später baute Niclas Weddemar in der 20. Minute die Führung auf 2:0 aus. Ein Eigentor von Eric Zeisig in der 66. Minute besorgte den 2:1-Endstand. Frankfurt bleibt mit 57 Punkten ärgster Verfolger, Teltow verharrt bei 44 Zählern.

Eine klare Angelegenheit sahen die 37 Zuschauer in Fürstenwalde, wo die Gastgeber souverän auf den sechsten Tabellenplatz kletterten. Manuel Radke eröffnete in der 23. Minute mit dem 1:0. Kurz darauf traf Christos Koka in der 25. Minute zum 2:0, bevor Julian-Luca Hikade in der 36. Minute das 3:0 markierte. Im zweiten Durchgang war es erneut Christos Koka, der in der 64. Minute auf 4:0 erhöhte. Den Schlusspunkt zum 5:0 setzte Justin Halka in der 90. Minute. Die Admira bleibt mit 12 Punkten auf dem 14. Rang in akuter Abstiegsgefahr.

In Guben bejubelten 123 Zuschauer einen ungefährdeten Heimsieg des Tabellenvierten gegen den Fünften aus Wünsdorf. Die Führung für die Hausherren besorgte Louis Kalinke in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45'+2) zum 1:0. Im zweiten Spielabschnitt baute Arthur Schulz den Vorsprung in der 57. Minute auf 2:0 aus. Jannis Volger sorgte schließlich in der 76. Minute mit dem Treffer zum 3:0 für die Entscheidung.

Der Spitzenreiter dominierte vor 43 Zuschauern das Geschehen und festigte mit nun 61 Punkten seine Führungsposition. Steven Ewaldt brachte die SG Schulzendorf in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause trafen Gheorghe Nitica in der 40. Minute zum 2:0 und Leon Petrofsky in der 43. Minute zum 3:0. In der Schlussminute (90.) traf erneut Gheorghe Nitica zum 4:0-Endstand. Königs Wusterhausen verbleibt mit 19 Punkten auf Platz 13.

Ein wahres Schützenfest erlebten die 51 Zuschauer in Bestensee. Die Gastgeber ließen Dahlewitz keine Chance und sprangen auf Tabellenplatz acht. Gordon Schust eröffnete in der 9. Minute mit dem 1:0. Gustav Lemke erhöhte in der 11. Minute auf 2:0, gefolgt von Paul Niesler zum 3:0 in der 19. Minute und Felix Heinecke zum 4:0 in der 32. Minute. Auch nach dem Seitenwechsel ging das Toreschießen weiter: Gordon Schust traf in der 51. Minute zum 5:0, Gustav Lemke besorgte in der 58. Minute das 6:0, und Robin Jackels vollendete in der 62. Minute zum 7:0-Endstand.

Die 89 Zuschauer sahen in Briesen eine äußerst abwechslungsreiche Partie. Jacob Naskrenski brachte die Hausherren in der 10. Minute mit 1:0 in Front. Fin Leon Lins glich für die Gäste in der 29. Minute zum 1:1 aus, doch Jonas Noske stellte in der 31. Minute mit dem 2:1 die Führung für Briesen wieder her. Konstantin Klippenstein erzielte in der 36. Minute das erneute 2:2 für Eisenhüttenstadt, bevor Lasse Böhme Briesen in der 41. Minute mit 3:2 in die Pause schoss. Ryszard Kupper traf in der 65. Minute zum 3:3-Ausgleich. Das entscheidende 4:3 für den FV Blau-Weiß erzielte Horst-Nico Laube in der 88. Minute. Dynamo verbleibt mit 11 Punkten auf Rang 15.

Im Kellerduell vor 81 Zuschauern musste das Schlusslicht MSV Zossen eine weitere Niederlage hinnehmen. In einer zähen Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Lucas Peyler erzielte in der 72. Minute das entscheidende 0:1 für Großbeeren. Der MSV Zossen bleibt damit bei 9 Punkten stehen, während sich Großbeeren mit 27 Zählern auf Platz 12 etabliert.