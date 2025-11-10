Ein torreiches Duell erlebten die Zuschauer auf der Anlage des ASV Rimpar - mit besserem Ausgang für die DJK Hain (in gelb). – Foto: Hans Will

Spitzenduo im Gleichmarsch – Frammersbach schockt Don Bosco Haibach jubelt spät, Hain und Mönchröden siegen torreich +++ Leider erlebt gegen Dampfach einen bitteren Abend. Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Der 19. Spieltag der Landesliga Nordwest bot erneut reichlich Spannung, Tore und Überraschungen. Während Großbardorf und Abtswind weiter im Gleichschritt an der Tabellenspitze marschieren, sorgte Frammersbach mit einem Auswärtssieg beim Favoriten aus Bamberg für Aufsehen.



Einen echten Coup landete der TuS Frammersbach beim 3:1-Auswärtserfolg in Bamberg. Die Amrhein-Elf präsentierte sich eiskalt vor dem Tor und nutzte ihre Chancen konsequent. Hannes Merz brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Patrick Görtler für Don Bosco ausglich (27.). Noch vor der Pause stellte Spielertrainer Patrick Amrhein selbst auf 2:1 (38.). In der Nachspielzeit sorgte er per Doppelpack für die endgültige Entscheidung (90.+1). Eine geschlossene Mannschaftsleistung brachte Frammersbach drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Einen echten Coup landete der TuS Frammersbach beim 3:1-Auswärtserfolg in Bamberg. Die Amrhein-Elf präsentierte sich eiskalt vor dem Tor und nutzte ihre Chancen konsequent. Hannes Merz brachte die Gäste früh in Führung (10.), ehe Patrick Görtler für Don Bosco ausglich (27.). Noch vor der Pause stellte Spielertrainer Patrick Amrhein selbst auf 2:1 (38.). In der Nachspielzeit sorgte er per Doppelpack für die endgültige Entscheidung (90.+1). Eine geschlossene Mannschaftsleistung brachte Frammersbach drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.



Der TSV Abtswind bleibt Spitzenreiter Großbardorf auf den Fersen. Gegen Aufsteiger Eisingen genügte ein früher Treffer von Yasir Aldijawi (6.), um den nächsten Heimsieg einzufahren. Danach kontrollierte die Götzelmann-Elf die Partie weitgehend, ließ defensiv kaum etwas zu und verwaltete das Ergebnis souverän bis zum Schlusspfiff. Der TSV Abtswind bleibt Spitzenreiter Großbardorf auf den Fersen. Gegen Aufsteiger Eisingen genügte ein früher Treffer von Yasir Aldijawi (6.), um den nächsten Heimsieg einzufahren. Danach kontrollierte die Götzelmann-Elf die Partie weitgehend, ließ defensiv kaum etwas zu und verwaltete das Ergebnis souverän bis zum Schlusspfiff.



Der Tabellenführer aus Großbardorf stellte eindrucksvoll seine Offensivkraft unter Beweis. Bereits zur Pause lag die Keiner-Elf komfortabel in Führung. Jimmy Mangold mit einem Doppelpack (11., 19.) und Jannik Göller (47., 50.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nathan Wirth (62., 70.) und Joe Etzel (82.) erhöhten weiter, ehe Karlburg durch Pascal Jeni (78.) lediglich Ergebniskosmetik betrieb. Ein starker Auftritt, der die Ambitionen der Grabfelder im Titelrennen untermauerte. Der Tabellenführer aus Großbardorf stellte eindrucksvoll seine Offensivkraft unter Beweis. Bereits zur Pause lag die Keiner-Elf komfortabel in Führung. Jimmy Mangold mit einem Doppelpack (11., 19.) und Jannik Göller (47., 50.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Nathan Wirth (62., 70.) und Joe Etzel (82.) erhöhten weiter, ehe Karlburg durch Pascal Jeni (78.) lediglich Ergebniskosmetik betrieb. Ein starker Auftritt, der die Ambitionen der Grabfelder im Titelrennen untermauerte.



Ein hart umkämpftes Duell entschied Haibach knapp für sich. Auf schwerem Geläuf in Bad Kissingen traf Niclas Kiefer in der 70. Minute zum goldenen Tor. Die Gäste verteidigten den Vorsprung diszipliniert und sicherten sich wichtige Auswärtspunkte, während der FC 06 nach ordentlicher Leistung erneut ohne Zählbares blieb. Ein hart umkämpftes Duell entschied Haibach knapp für sich. Auf schwerem Geläuf in Bad Kissingen traf Niclas Kiefer in der 70. Minute zum goldenen Tor. Die Gäste verteidigten den Vorsprung diszipliniert und sicherten sich wichtige Auswärtspunkte, während der FC 06 nach ordentlicher Leistung erneut ohne Zählbares blieb.



Die Freien Turner aus Schweinfurt feierten einen wichtigen Auswärtssieg und schoben sich in der Tabelle weiter nach vorne. Dominik Popp verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (29.), ehe Andreas Kundmüller nur drei Minuten später nachlegte (32.). Fuchsstadt kämpfte sich durch Cedric Werner (76.) noch einmal heran, doch Schweinfurt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Die Freien Turner aus Schweinfurt feierten einen wichtigen Auswärtssieg und schoben sich in der Tabelle weiter nach vorne. Dominik Popp verwandelte zunächst einen Foulelfmeter (29.), ehe Andreas Kundmüller nur drei Minuten später nachlegte (32.). Fuchsstadt kämpfte sich durch Cedric Werner (76.) noch einmal heran, doch Schweinfurt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.



Ein spektakuläres Remis lieferten sich Lichtenfels und Vatan Spor. Kevin Wige (29., Elfmeter) und Maximilian Pfadenhauer (38.) stellten früh auf 2:0, doch die Gäste zeigten Moral. Matej Buketa (65.) und Spielertrainer Peter Sprung (68., 83.) drehten die Partie binnen Minuten. In der Nachspielzeit rettete Pfadenhauer mit seinem zweiten Treffer (90.+3) den Lichtenfelsern immerhin noch einen Punkt. Ein spektakuläres Remis lieferten sich Lichtenfels und Vatan Spor. Kevin Wige (29., Elfmeter) und Maximilian Pfadenhauer (38.) stellten früh auf 2:0, doch die Gäste zeigten Moral. Matej Buketa (65.) und Spielertrainer Peter Sprung (68., 83.) drehten die Partie binnen Minuten. In der Nachspielzeit rettete Pfadenhauer mit seinem zweiten Treffer (90.+3) den Lichtenfelsern immerhin noch einen Punkt.



Der TSV Mönchröden zeigte sich in bestechender Form und feierte einen klaren Heimsieg. Nach torloser erster Hälfte traf Daniel Puff (54.) zum Dosenöffner, ehe Lukas Köhn (63.) und Noah Büchner (84.) nachlegten. Zwar verkürzte Pascal Demar (87.), doch Sinan Gümeci (89.) setzte den Schlusspunkt. Der TSV Mönchröden zeigte sich in bestechender Form und feierte einen klaren Heimsieg. Nach torloser erster Hälfte traf Daniel Puff (54.) zum Dosenöffner, ehe Lukas Köhn (63.) und Noah Büchner (84.) nachlegten. Zwar verkürzte Pascal Demar (87.), doch Sinan Gümeci (89.) setzte den Schlusspunkt.



Für den TuS Leider setzte es eine bittere Heimpleite. Nach einem Eigentor von Philipp Hörst (11.) glich Arwed Kellner zwar schnell aus (16.), doch Simon Roppelt per Elfmeter (53.) und André Lörzer (58.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Zwei Platzverweise für Leider (Kirchner, Brunn) machten eine Aufholjagd unmöglich. Für den TuS Leider setzte es eine bittere Heimpleite. Nach einem Eigentor von Philipp Hörst (11.) glich Arwed Kellner zwar schnell aus (16.), doch Simon Roppelt per Elfmeter (53.) und André Lörzer (58.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Zwei Platzverweise für Leider (Kirchner, Brunn) machten eine Aufholjagd unmöglich.



In einem torreichen Spiel behielt Hain in Rimpar die Oberhand. Nach Rückstand durch Bah (27.) trafen Elia Umscheid (31.), Lennart Laub (38.) und Daniel Meßner (49.) zur Wende. Zwar verkürzte Rimpar nochmals, doch Meßner schnürte einen Dreierpack (64., 77.) und avancierte damit zum Matchwinner.