Spitzenduo im Fokus – Verfolger lauern

– Foto: Eibner-Pressefoto/Marcel von F

Der Tabellenführer Eichholzer SV und der SC Rapid Lübeck wollen ihre Spitzenplätze festigen, während im Tabellenkeller mehrere Mannschaften dringend punkten müssen. Der Spieltag verspricht enge Duelle und erste Richtungsentscheidungen.

Eichholzer SV (1. Platz/12 Punkte) – SV Todesfelde II (9./4 Punkte), Fr., 19:30 Uhr

Der Tabellenführer hat bislang alle Spiele gewonnen und tritt mit breiter Brust an. Eichholz überzeugte zuletzt mit einem klaren 4:0 in Horst und zeigt sich sowohl defensiv stabil als auch offensiv variabel. Todesfelde II schöpft Selbstvertrauen aus dem 6:0 gegen Ratzeburg, doch nun wartet der schwerstmögliche Gegner. Ein echter Härtetest für den Aufsteiger aus Todesfelde.

-------------------------------- FC Dornbreite Lübeck (6./6 Punkte) – Ratzeburger SV (11./4 Punkte), Sa., 13:30 Uhr

Dornbreite musste in Rönnau eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen und steht unter Zugzwang. Der Absteiger hat bislang eine durchwachsene Bilanz und benötigt dringend Konstanz. Ratzeburg wiederum kassierte beim 0:6 in Todesfelde eine herbe Schlappe, die Spuren hinterlassen haben dürfte. Beide Teams werden versuchen, eine Reaktion zu zeigen.

Morgen, 13:30 Uhr FC Dornbreite Lübeck Dornbreite Ratzeburger SV Ratzeburg 13:30 PUSH

-------------------------------- SC Rönnau (12./3 Punkte) – VfB Lübeck II (3./8 Punkte), Sa., 14:00 Uhr

Rönnau überraschte mit dem 4:1-Sieg gegen Dornbreite und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nun wartet mit dem VfB II ein ambitionierter Gegner, der zuletzt ein 3:3 im Topspiel gegen Rapid erkämpfte. Die U23 der Lübecker ist offensiv stark besetzt, lässt aber defensiv noch zu viele Chancen zu. Für Rönnau könnte es auf eine Abwehrschlacht hinauslaufen.

Morgen, 14:00 Uhr SC Rönnau SC Rönnau VfB Lübeck VfB Lübeck II 14:00 PUSH

-------------------------------- TSV Pansdorf (15./1 Punkt) – TSV Lägerdorf (5./6 Punkte), Sa., 14:00 Uhr

Pansdorf verspielte in Bargteheide eine 3:1-Führung und wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Defensiv bleibt das Team anfällig und steht früh unter Druck. Lägerdorf dagegen überzeugte mit einem 6:1 gegen Türkspor und hat den Blick klar auf die obere Tabellenhälfte gerichtet. Die Rollen sind vor dem Anpfiff klar verteilt.

Morgen, 14:00 Uhr TSV Pansdorf Pansdorf TSV Lägerdorf Lägerdorf 14:00 PUSH

-------------------------------- FC Fetih-Kisdorf (8./5 Punkte) – VfR Horst (10./4 Punkte), Sa., 16:00 Uhr

Fetih-Kisdorf erkämpfte sich in Eichede ein 1:1 und zeigt sich bislang als schwer zu bezwingender Aufsteiger. Horst kassierte ein 0:4 gegen den Spitzenreiter und steckt im Tabellenmittelfeld fest. Beide Mannschaften stehen für Kampfgeist und hohe Intensität. Es dürfte ein enges Duell auf Augenhöhe werden.

-------------------------------- SC Rapid Lübeck (2./10 Punkte) – TSV Bargteheide (4./6 Punkte), Sa., 17:30 Uhr

Rapid teilte sich im Derby mit dem VfB II die Punkte und bleibt ungeschlagen. Die Offensive zählt mit 16 Treffern zu den gefährlichsten der Liga, die Defensive zeigte jedoch Schwächen. Bargteheide kam nach Rückstand noch zu einem 3:3 gegen Pansdorf und ist ebenfalls weiterhin ohne Niederlage. Das Aufsteigerduell könnte für Spektakel sorgen.

Morgen, 17:30 Uhr SC Rapid Lübeck Rapid Lübeck TSV Bargteheide Bargteheide 17:30 PUSH

-------------------------------- SV Türkspor Bad Oldesloe (13./3 Punkte) – TuS Hartenholm (16./0 Punkte), So., 14:00 Uhr

Türkspor kassierte in Lägerdorf eine klare 1:6-Pleite und steht im unteren Tabellendrittel. Die Defensive wirkt bislang zu anfällig für höhere Ansprüche. Hartenholm verlor auch das dritte Saisonspiel, zuletzt 0:3 gegen Hagen, und wartet noch auf den ersten Punkt. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis.