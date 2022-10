Spitzenduo Horgen und Witikon unentwegt voraus 2. Liga, Gruppe 1: 9. Runde

Kurz nach der Pause stellte Leon Sopi den alten Abstand wieder her, wenig später sorgte aber Fabio Tommasi mit einem Eigentor wieder für Spannung. Kurz vor Spielende killte abermals Sopi die Hoffnungen der Limmattaler, auch wenn sie eine Minute später durch Kevin Da Silva nochmals den Anschluss schafften.

Torreich: Wiedikon schlägt Urdorf nach Torfestival Nach einem frühen Rückstand konnte Wiedikon in Urdorf reagieren und siegte letztendlich 5:4. In der 6. Minute eröffnete Urdorfs Torjäger Dominik Sommer mit seinem 10. Saisontreffer den Torreigen.

Auch der Pausentee bekam den Gästen besser, Kushtrim Kasumaj erhöhte in der 50. Minute auf 2:0, um zehn Minuten später noch einen draufzusetzen. Damit war im Klosterdorf die Messe gelesen. Aber halt, einen gab es noch - in der Nachspielzeit: Nachdem Witikon sein Strafen-Konto zuvor jungfräulich rein belassen hatte, musste Samuel Von Aarburg mit Rot vom Platz.

Souverän: Witikon siegt in Einsiedeln Einsiedeln muss auch nach dem Spiel gegen Gruppenfavorit Witikon kleine Brötchen backen, dies nach einer 0:3-Niederlage. In der 34. Minute wurden die Einheimischen kalt erwischt, denn Witikons Captain Von Aarburg erzielte den Führungstreffer für die Gäste.

In der 65. Minute kam aber Bülachs Torjäger Teixeira in den Genuss eines Elfmeters, welchen er auch verwandelte und Bülach damit ins Glück schoss. Für den Torschützen bedeutet dies auch gleichzeitig die vorübergehende ex-aequo-Führung im Torschützenklassement (12 Treffer). Für Wollishofen brechen harte Zeiten an.

*Update folgt*

>>> Werde kostenlos FuPa-Vereinsverwalter und pflege die Daten deiner Mannschaft

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Twitter - @FuPa_Zuerich