 2026-04-14T12:48:59.332Z

Ligabericht

Spitzenduo gibt sich keine Blöße

3. Kreisklasse: Hammah und Bliedersdorf/No./Ho.gewinnen knapp - Abstiegskandidaten verlieren

von Michael Brunsch · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Dank des Treffers von Martin Nitschke konnte D/A die Partie in Agathenburg komplett drehen.
Dank des Treffers von Martin Nitschke konnte D/A die Partie in Agathenburg komplett drehen. – Foto: Gesine Xenia Photography

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3. Kreisklasse Stade
Ahlerstedt/O V
Schwinger SC
TSV Apensen III
Hammah III

Die 3. Kreisklasse ist im letzten Saisondrittel angekommen. An der Tabellenspitze liegen weiterhin der MTV Hammah III und die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg vorne. Beide gewannen ihre Partien, taten sich allerdings recht schwer gegen zwei Mannschaften aus dem Tabellenkeller.

Die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg hatte kurz vor der Winterpause in Hagen den Herbstmeistertitel verpasst. Diesmal drehte man das Ergebnis um und gewann mit 2:1. Der SSV benötigt noch jeden Punkt zum Klassenerhalt, ging sogar in Horneburg in Führung. Am Ende gab es diesmal doch den Favoritensieg. Auch Spitzenreiter Hammah tat sich schwer. Zwar ging das Team von Tjorven Middeke und Michael Breuer mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung, doch die Gäste aus Schwinge glichen später aus. Kurz vor dem Ende gelang Till Funke das erlösenden 3:2. Das war der 8. (!!) Sieg in Folge für den MTV.

Abstiegskampf weiter spannend

Die beiden Verfolger, SV Drochtersen/Assel V und SV Ahlerstedt/Ottendorf V, gewannen auswärts und fügten den beiden abstiegsgefährdeten Gegnern aus Agathenburg/Dollern II und Wangersen Niederlagen bei. Schlusslicht Agathenburg/Dollern führte gegen Drochtersen/Assel bereits mit 2:0, verlor dann noch 2:3. Alle vier Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden, gingen an diesem Spieltag als Verlierer vom Platz. Das Derbyduell im Tabellenmittelfeld, TSV Apensen III gegen VSV Hedendorf/Neukloster III ging nach langem hin und her mit 4:2 an die Gastgeber.

Spannend wird es am kommenden Spieltag im Keller, wenn der Schwinger SC den MTV Wangersen empfängt. Gewinnen die Gäste, droht Schwinge der zweite Abstieg in Folge.

So., 12.04.2026, 11:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah III
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC
3
2
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
MTV Wangersen
MTV WangersenWangersen
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O V
1
4
Abpfiff

Fr., 22.05.2026, 19:30 Uhr
SuSV Heinbockel
SuSV HeinbockelHeinbockel
ASC Cranz-Estebrügge
ASC Cranz-EstebrüggeCranz/Estebr III
19:30

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
SV Agathenburg Dollern
SV Agathenburg DollernAgathenb./Do II
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen V
2
3
Abpfiff

So., 12.04.2026, 13:00 Uhr
SG FSV Blie.-N. / Horneburg
SG FSV Blie.-N. / HorneburgSG FSV Blie.-N. / Horneburg III
SSV Hagen 1975
SSV Hagen 1975SSV Hagen III
2
1
Abpfiff

Fr., 10.04.2026, 19:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen III
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N. III
4
2
Abpfiff