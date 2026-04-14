Spitzenduo gibt sich keine Blöße

Die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg hatte kurz vor der Winterpause in Hagen den Herbstmeistertitel verpasst. Diesmal drehte man das Ergebnis um und gewann mit 2:1. Der SSV benötigt noch jeden Punkt zum Klassenerhalt, ging sogar in Horneburg in Führung. Am Ende gab es diesmal doch den Favoritensieg. Auch Spitzenreiter Hammah tat sich schwer. Zwar ging das Team von Tjorven Middeke und Michael Breuer mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung, doch die Gäste aus Schwinge glichen später aus. Kurz vor dem Ende gelang Till Funke das erlösenden 3:2. Das war der 8. (!!) Sieg in Folge für den MTV.

Die beiden Verfolger, SV Drochtersen/Assel V und SV Ahlerstedt/Ottendorf V, gewannen auswärts und fügten den beiden abstiegsgefährdeten Gegnern aus Agathenburg/Dollern II und Wangersen Niederlagen bei. Schlusslicht Agathenburg/Dollern führte gegen Drochtersen/Assel bereits mit 2:0, verlor dann noch 2:3. Alle vier Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden, gingen an diesem Spieltag als Verlierer vom Platz. Das Derbyduell im Tabellenmittelfeld, TSV Apensen III gegen VSV Hedendorf/Neukloster III ging nach langem hin und her mit 4:2 an die Gastgeber.

Spannend wird es am kommenden Spieltag im Keller, wenn der Schwinger SC den MTV Wangersen empfängt. Gewinnen die Gäste, droht Schwinge der zweite Abstieg in Folge.