Spitzenduo bleibt weiter vorne – Drei Spielerinnen folgen

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
In der Frauen-Bayernliga hat es an der Spitze des Torjägerinnen-Rankings, und somit auch im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER, vor der Winterpause keine Veränderungen gegeben. Lena Grabmeier und Kiara Kilbey liegen mit zehn Toren noch immer gemeinsam auf dem ersten Platz.
Erstere traf im November in zwei Partien zweifach. Beim 3:1-Erfolg des TuS Bad Aibling gegen die Würzburger Kickers netzte Grabmeier doppelt. Bei der nachfolgenden 1:5-Pleite beim 1. FC Nürnberg II ging so leer aus.
Kilbey und die der 1. FFC Hof siegten vor der Winterpause einmal, mussten jedoch auch eine Niederlage hinnehmen. Kilbey traf je einmal. Auch sie kommt bislang auf zehn Treffer.
Dahinter stehen gleich drei Spielerinnen. Das Trio hat allerdings schon einen kleinen Rückstand. Tabea Fisch (FC Ruderting), Merve Kantar (FC Stern München) und Isabell Kastner (1. FFC Hof) durften bisher siebenmal jubeln.
1. Lena Grabmeier, TUS Bad Aibling: 10 Tore
1. Kiara Kilbey, 1.FFC Hof: 10 Tore
3. Tabea Fisch, FC Ruderting: 7 Tore
3. Merve Kantar, FC Stern München I: 7 Tore
3. Isabell Kastner, 1. FFC Hof: 7 Tore
6. Meike Scharm, FC Stern München I: 6 Tore
6. Franziska Schwaiberger, FC Ruderting: 6 Tore
6. Susanne Stich, TSV Theuern: 6 Tore
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Frauen Bayernliga.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
