Spitzenduo bleibt weiter vorne – Drei Spielerinnen folgen

Das Trio folgt den Spitzenreiterinnen. – Foto: FuPa Oberbayern

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Frauen-Bayernliga hat es an der Spitze des Torjägerinnen-Rankings, und somit auch im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER, vor der Winterpause keine Veränderungen gegeben. Lena Grabmeier und Kiara Kilbey liegen mit zehn Toren noch immer gemeinsam auf dem ersten Platz. Erstere traf im November in zwei Partien zweifach. Beim 3:1-Erfolg des TuS Bad Aibling gegen die Würzburger Kickers netzte Grabmeier doppelt. Bei der nachfolgenden 1:5-Pleite beim 1. FC Nürnberg II ging so leer aus.

Drei Spielerinnen lauern hinter Topduo Kilbey und die der 1. FFC Hof siegten vor der Winterpause einmal, mussten jedoch auch eine Niederlage hinnehmen. Kilbey traf je einmal. Auch sie kommt bislang auf zehn Treffer.