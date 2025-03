Spitzenduo auswärts gefordert – Kellerduell in Richterich

– Foto: Malte Wüst

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Staffel 4 verspricht Spannung im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. Während Tabellenführer Kohlscheid in Haaren gefordert ist, reist Verfolger Uevekoven nach Stolberg. In Richterich treffen zwei Teams aufeinander, die dringend Punkte brauchen – beide Trainer erwarten eine enge Partie.

Kohlscheider BC auswärts in Haaren Tabellenführer Kohlscheid reist als Favorit nach Haaren, darf den Gegner aber nicht unterschätzen. Haaren bewies zuletzt Moral, als man nach 0:2-Rückstand in Lohn noch einen Punkt rettete. Kohlscheid hat mit dem 6:1 gegen Konzen seine Offensivstärke eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Haarens Trainer Alexander Foerster dürfte sein Team defensiv gut organisieren, um die Gäste nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Kohlscheid muss sich auf einen tief stehenden und kämpferischen Gegner einstellen.

Beide Mannschaften brauchen die Punkte

Richterich und Roetgen stehen sich in einem richtungsweisenden Duell im unteren Mittelfeld gegenüber. Roetgens Trainer Jerome Janßen erwartet ein hart umkämpftes Spiel: „Ich erwarte ein Spiel auf Augenhöhe mit zwei Mannschaften, die sehr ähnlich aufgestellt sind und auch so agieren werden. Es wird darauf ankommen, wer den Kampf besser annimmt und am Ende weniger Fehler macht.“ Für Roetgen geht es darum, den ersten Rückrundensieg einzufahren und sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Janßen weiter: „Das wird uns aber nur gelingen, wenn wir einen sehr guten Tag erwischen, denn in Richterich auf dem Rasenplatz wird es sehr schwer werden“. Doch auch Richterich-Coach Frank Küntzeler weiß um die Bedeutung der Partie: „Roetgen ist eine Mannschaft, die sehr unangenehm ist, kompakt auftritt und über Akar gut umschalten kann. Nach unserem sehr schwachen Auftritt in Eicherscheid müssen wir die Woche nutzen, um uns neu zu fokussieren und Lösungen vorzubereiten. Da einige Spieler fehlen, wird das zusätzlich erschwert.“ Beide Teams stehen unter Druck – die Tagesform könnte entscheidend sein.

„Mal wieder zu null“ Uevekoven reist als klarer Favorit nach Stolberg, doch Trainer Daniel Marschalk warnt: „Kein einfaches Spiel in Stolberg. Die letzten drei Spiele hat Stolberg immer knapp verloren, meistens in den letzten Minuten. Wir haben wieder alle Jungs an Bord, bis auf Tom Ciecior, der noch ein Spiel rotgesperrt ist.“ Der Tabellenzweite wird versuchen, das Spiel zu kontrollieren, hat aber eine klare Marschroute: „Wir werden versuchen, Stolberg kommen zu lassen, um hinter ihrer Kette mehr Raum zu haben. Unser Umschaltspiel muss schneller sein, was wir in der zweiten Halbzeit gegen Oidtweiler gut gemacht haben.“ Besonders von der Bank erhofft sich Marschalk Impulse: „Wichtig ist auch, dass unsere Ergänzungsspieler, wie im letzten Spiel, Spiele entscheiden können.“ Mit Selbstvertrauen geht es nach Stolberg, doch der Trainer mahnt zur Wachsamkeit: „Wir fahren nach Stolberg, um den nächsten Dreier einzufahren. Die Jungs haben Selbstvertrauen und sind gut drauf. Aber wir müssen hellwach sein. Schön wäre es, wenn wir mal wieder zu Null spielen würden.“

