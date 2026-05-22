Spitzenduo aus Würm und Selfkant unter Druck Dynamo reist als Meister nach Waldenrath – Kellerduelle prägen den 28. Spieltag. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der FC Dynamo Erkelenz hat die Meisterschaft bereits am 26. Spieltag perfekt gemacht und tritt nun bei Viktoria Waldenrath-Straeten an. Dahinter kämpfen SG Union Würm-Lindern und SC Selfkant um Rang zwei, während im Tabellenkeller mehrere direkte Duelle richtungsweisend werden könnten.

Pflichtaufgabe für den Verfolger Die SG Union Würm-Lindern geht als Tabellenzweiter mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den Vorletzten VfR Übach-Palenberg. Das Hinspiel gewann die Mannschaft aus Würm und Lindern deutlich mit 9:0, zuletzt setzte sie sich zudem gegen den direkten Konkurrenten SV Brachelen durch. Übach-Palenberg holte am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen Grün-Weiß Karken immerhin einen Punkt, wartet aber weiterhin auf defensive Stabilität. Für die Gastgeber zählt im Rennen um den Relegationsplatz ausschließlich ein Sieg.

Selfkant will Antwort geben

Nach der überraschenden Niederlage in Geilenkirchen steht der SC Selfkant unter Zugzwang. Beim Tabellenneunten FC Germania Rurich will die Mannschaft ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen und den Kontakt zu Rang zwei halten. Das Hinspiel entschied Selfkant mit 3:0 für sich, allerdings zeigte Rurich zuletzt beim 2:2 gegen Viktoria Waldenrath-Straeten Moral. Für beide Teams geht es vor allem darum, die Saison im oberen Mittelfeld erfolgreich abzuschließen.

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr FC Germania Rurich Rurich SC Selfkant Selfkant 15:00 PUSH

Dremmen blickt nach oben Der TuS Rheinland Dremmen reist nach dem klaren 4:0 gegen BC Oberbruch mit neuem Selbstvertrauen zur Reserve von Union Schafhausen. Die Gastgeber befinden sich als Tabellenzehnter nur knapp vor Dremmen und könnten mit einem Sieg wieder Abstand schaffen. Das erste Duell gewann Schafhausen mit 3:1. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, könnten mit einem Erfolg aber noch einige Plätze gutmachen.