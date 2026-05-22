 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

Spitzenduo aus Würm und Selfkant unter Druck

Dynamo reist als Meister nach Waldenrath – Kellerduelle prägen den 28. Spieltag.

von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

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Dremmen
Brachelen
Schafhausen II
Geilenk.

Der FC Dynamo Erkelenz hat die Meisterschaft bereits am 26. Spieltag perfekt gemacht und tritt nun bei Viktoria Waldenrath-Straeten an. Dahinter kämpfen SG Union Würm-Lindern und SC Selfkant um Rang zwei, während im Tabellenkeller mehrere direkte Duelle richtungsweisend werden könnten.

Pflichtaufgabe für den Verfolger

Die SG Union Würm-Lindern geht als Tabellenzweiter mit Rückenwind in das Heimspiel gegen den Vorletzten VfR Übach-Palenberg. Das Hinspiel gewann die Mannschaft aus Würm und Lindern deutlich mit 9:0, zuletzt setzte sie sich zudem gegen den direkten Konkurrenten SV Brachelen durch. Übach-Palenberg holte am vergangenen Spieltag beim 2:2 gegen Grün-Weiß Karken immerhin einen Punkt, wartet aber weiterhin auf defensive Stabilität. Für die Gastgeber zählt im Rennen um den Relegationsplatz ausschließlich ein Sieg.

Heute, 19:00 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
19:00

Selfkant will Antwort geben

Nach der überraschenden Niederlage in Geilenkirchen steht der SC Selfkant unter Zugzwang. Beim Tabellenneunten FC Germania Rurich will die Mannschaft ihre Position im oberen Tabellendrittel festigen und den Kontakt zu Rang zwei halten. Das Hinspiel entschied Selfkant mit 3:0 für sich, allerdings zeigte Rurich zuletzt beim 2:2 gegen Viktoria Waldenrath-Straeten Moral. Für beide Teams geht es vor allem darum, die Saison im oberen Mittelfeld erfolgreich abzuschließen.

So., 24.05.2026, 15:00 Uhr
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
15:00

Dremmen blickt nach oben

Der TuS Rheinland Dremmen reist nach dem klaren 4:0 gegen BC Oberbruch mit neuem Selbstvertrauen zur Reserve von Union Schafhausen. Die Gastgeber befinden sich als Tabellenzehnter nur knapp vor Dremmen und könnten mit einem Sieg wieder Abstand schaffen. Das erste Duell gewann Schafhausen mit 3:1. Beide Mannschaften bewegen sich im gesicherten Mittelfeld, könnten mit einem Erfolg aber noch einige Plätze gutmachen.

Mo., 25.05.2026, 13:00 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
13:00

Weitere Spiele am Wochenende:

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
15:00

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
SV Breberen
SV BreberenBreberen
15:00live

Mo., 25.05.2026, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
15:00