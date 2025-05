– Foto: Hageböke

Spitzenduell zwischen FC Lübbecke und TuS Brake: „Zwei Top-Teams" Der 26. Spieltag der Bezirksliga Westfalen, Staffel 1, verspricht Spannung pur: Während sich FC Lübbecke und TuS Brake im direkten Duell um Platz 2 gegenüberstehen, geht es im Tabellenkeller für TuS Bruchmühlen und TuS Dielingen um entscheidende Punkte im Abstiegskampf.

Nur fünf Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 1:



Spitzenreiter BV Stift Quernheim muss beim abstiegsbedrohten TuS Dielingen bestehen, während der Zweitplatzierte TuS Brake ausgerechnet beim drittplatzierten FC Lübbecke antritt. Auch im Tabellenkeller herrscht Hochspannung – TuS Bruchmühlen und TuS Dielingen kämpfen um den Klassenverbleib.



Der TuS Jöllenbeck hat an diesem Spieltag spielfrei und steigt rechnerisch ab, sollte TuS Dielingen im Heimspiel gegen BV Stift Quernheim punkten.

Tabelle Bezirksliga Staffel 1 Westfalen



Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf.



Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen.



1. TuS Brake 24 16-4-4 73:40 52 Punkte

2. BV Stift Quernheim 23 16-3-4 55:18 51 Punkte

3. FC Lübbecke (Auf) 23 14-6-3 61:37 48 Punkte



Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab



13. TuS Dielingen 23 6-4-13 35:52 22 Punkte

14. TuS Bruchmühlen (Auf) 24 6-1-17 45:77 19 Punkte

15. TuS Jöllenbeck 1897 24 2-4-18 32:62 10 Punkte

16. Freie Turnerschaft Dützen zg. (Auf) 0 0-0-0 0:0 0 (steht schon als erster Absteiger fest)



TuS Brake - SV Eindinghausen-Werste (Mi., 19:30, bereits gespielt) 1:0 TuS Brake: Jan Stellbrink, Jan-Niclas Kreft, Fynn Diembeck (88. David Dorban), Emin Neskic, Noah Tüscher, Chukwuma Agwunedu (64. Deniz Can Baytemur), Jonas Martens (57. Daniel Kuchorz), Alexander Enns, Michael Zech (79. Dominik Schnarbach), Joshua Elias Quintana Ortuzar (64. Tolga Baytemur), Norick Epke - Trainer: Rene Sprenger

SV Eidinghausen-Werste: Léon Großkelwing, George Moussa, Mahdi Mohamed Jasin, Rodi Lales Kirici, Sascha Wohlann, Hadi Jasin, Lennart Madroch, Oguz Peker, Emre Amil, Amir Hussein Naif, Max Eberhardt - Trainer: Cagdas-Delil Turhan

Tore: 1:0 Deniz Can Baytemur (65.) —————————————————————

FC Lübbecke – TuS Brake (So., 15:00 Uhr) Das Topspiel des Spieltags steigt in Lübbecke: Der FC, nach dem spektakulären 5:3-Auswärtssieg in Hiddenhausen, liegt nur drei Punkte hinter dem aktuellen Tabellenzweiten BV Stift Quernheim und will mit einem Heimsieg gegen den Spitzenreiter Brake ein klares Zeichen im Aufstiegsrennen setzen. Die Gäste aus Brake verteidigten unter der Woche mit einem knappen 1:0 gegen Eidinghausen-Werste zwar die Tabellenführung, stehen jedoch unter Druck, da sie bereits ein Spiel mehr absolviert haben als die direkten Verfolger.



Nils Mühlenweg, FC Lübbecke: „ein absolutes Bonus-Spiel“ FC-Trainer Nils Mühlenweg, der sich aktuell im Urlaub befindet, wird beim Spitzenspiel durch seinen Cousin und Co-Trainer vertreten. Für ihn ist das Duell gegen Brake „ein absolutes Bonus-Spiel, das sich die Jungs hart erarbeitet haben und das sie sich verdient haben“. Gleichzeitig betont er, dass seine Mannschaft in der Liga zurecht oben steht: „Wir haben uns das sportlich erarbeitet.“ Die Vorfreude ist groß, denn: „Wir lieben es, wenn Mannschaften mitspielen wollen – das wird ein enges Spiel, das der Bessere gewinnen soll.“



Matti Kuuse, TuS Brake: „Das wird ein Topspiel wie im Hinspiel“ Auch bei TuS Brake blickt man mit Spannung auf das Duell. Sportlicher Leiter Matti Kuuse erwartet ein „sehr temporeiches Spiel mit 50:50-Chancen für beide Seiten“. Personell sei die Mannschaft bestens aufgestellt, nur die Langzeitverletzten fehlen. Lübbecke sieht er nach einer kurzen Schwächephase wieder „voll im Saft“ und lobt den kommenden Gegner: „Zwei Teams, die Bock haben zu zocken – das wird wieder ein Topspiel wie im Hinspiel.“



So., 04.05.2025, 15:00 Uhr FC Lübbecke FC Lübbecke TuS Brake TuS Brake 15:00 PUSH



—————————————————————————— TuS Dielingen – BV Stift Quernheim (So., 15:00 Uhr) —————————————————————————— Nach dem überzeugenden 2:0-Heimerfolg gegen Eidinghausen-Werste schöpft der TuS Dielingen wieder neue Hoffnung im Abstiegskampf. Als Tabellen-13. liegt man drei Punkte vor Bruchmühlen, hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand – dennoch ist der Druck weiter hoch. Mit dem BV Stift Quernheim gastiert nun der Tabellenzweite, der zuletzt mit einem 2:1-Erfolg gegen Bruchmühlen seine Position im Aufstiegsrennen festigte und mit der ligaweit besten Defensive anreist.



Carsten Schubert, TuS Dielingen: „Niemand erwartet etwas von uns - kann ein Vorteil sein“ TuS-Coach Carsten Schubert sieht in der Underdog-Rolle durchaus Chancen: „Niemand erwartet etwas von uns, das kann ein Vorteil sein.“ Selbstvertrauen zieht seine Mannschaft vor allem aus der neuen defensiven Stabilität – zuletzt blieb man zweimal in Folge ohne Gegentor. „Stift wird sicher nicht begeistert sein, bei uns antreten zu müssen“, so Schubert weiter, der das Hinspiel als „klassisches 0:0-Spiel“ beschreibt. Personell bleibt die Lage angespannt: Neben den bekannten Ausfällen fehlt Felipe Sporleder gelbgesperrt, Mitan Bal kehrt dafür ins Aufgebot zurück.





So., 04.05.2025, 15:00 Uhr TuS Dielingen TuS Dielingen BV Stift Quernheim BV Stift Quernheim 15:00 PUSH



—————————————————————————— SG Frisch Auf Herringhausen-Eickum – TuS Bruchmühlen (So., 15:00 Uhr) —————————————————————————— Die SG Herringhausen-Eickum musste sich am letzten Spieltag überraschend mit 1:3 in Mennighüffen geschlagen geben, bleibt aber im oberen Tabellenmittelfeld. Bruchmühlen hingegen kassierte beim 1:2 gegen den Spitzenreiter eine weitereSaisonniederlage und steht tief im Tabellenkeller (drei Punkte Rückstand auf TuS Dielingen und ein Spiel mehr absolviert). Für die Gäste geht es bereits um das sportliche Überleben.







—————————————————————————— SV Oetinghausen – VfL Viktoria Mennighüffen (So., 15:00 Uhr) —————————————————————————— Mit der 0:2-Niederlage in Vlotho kassierte Oetinghausen einen herben Rückschlag. Viktoria Mennighüffen hingegen feierte mit dem 3:1 gegen Herringhausen einen wichtigen Heimsieg und schob sich mit nun 28 Punkten ins gesicherte Mittelfeld. Beide Teams liegen punktgleich in der Tabelle – ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel. Der Sieger kann sich ein sicheres Polster auf die Abstiegsränge verschaffen.





So., 04.05.2025, 15:00 Uhr SV Oetinghausen Oetinghausen VfL Viktoria Mennighüffen Mennighüffen 15:00 PUSH



—————————————————————————— TuS Grün-Weiß Pödinghausen – SC Vlotho (So., 15:00 Uhr) —————————————————————————— Pödinghausen verlor zuletzt knapp mit 0:1 bei Eisbergen und steckt als Zwölfter weiter im Abstiegskampf (aber acht Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger absolviert als TuS Bruchmühlen). Der SC Vlotho hingegen landete mit dem 2:0 gegen Oetinghausen einen wichtigen Heimsieg und hat sich mit 30 Punkten ausreichend Luft verschafft.







—————————————————————————— TuS Tengern – FSC Eisbergen (So., 15:00 Uhr) —————————————————————————— Tengern zeigte beim spektakulären 4:4 in Jöllenbeck offensiv erneut seine Klasse, ließ aber in der Defensive viel zu. Der FSC Eisbergen kam durch einen knappen 1:0-Sieg gegen Pödinghausen zurück in die Erfolgsspur und liegt nun auf Platz vier. Beide Teams gehören zum oberen Drittel, auch wenn Tengern die Aufstiegsränge wohl nicht mehr erreichen kann. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden, geprägt von hohem Tempo und vielen Torszenen.







—————————————————————————— SV Eidinghausen-Werste – Spvg Hiddenhausen (So., 15:30 Uhr) —————————————————————————— Eidinghausen-Werste kassierte unter der Woche beim Top-Team TuS Brake eine bittere 0:1-Niederlage und bleibt als Tabellenneunter noch nicht außer Gefahr (aber sicheres Polster: neun Punkte vor TuS Bruchmühlen). Hiddenhausen, trotz dreier eigener Treffer gegen Lübbecke ohne Punkte, will sich im gesicherten Mittelfeld behaupten. Die Gäste treten mit 31 Punkten im Rücken selbstbewusst auf, doch Eidinghausen braucht Zählbares. Besonders in Heimspielen sollen jetzt die Punkte her.







TuS Jöllenbeck - spielfrei



