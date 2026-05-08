Spitzenduell zum Saisonfinale

– Foto: Robert Gertzen

Vor dem letzten Spieltag ist im Rennen um die Spitzenplätze noch vieles offen. Sowohl der SV Heidekraut Andervenne als auch die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC können die Saison noch auf Rang zwei beenden – oder bis auf Platz vier abrutschen.

Der letzte Spieltag der Frauen-Oberliga Niedersachsen West hält noch einmal ein direktes Duell zweier Mannschaften aus der Spitzengruppe bereit. Der SV Heidekraut Andervenne empfängt die SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC – beide Teams haben weiterhin Chancen auf den zweiten Tabellenplatz.

Andervennes Trainer Patrick Lonnemann erinnert sich nur ungern an das Hinspiel zurück. „Damals lief so ziemlich alles schief, was schieflaufen konnte“, sagte der Coach im Vorfeld der Begegnung. Trotz personeller Probleme soll diesmal ein anderer Auftritt folgen: „Auch wenn wir am Sonntag erneut sehr dünn besetzt sein werden, wollen wir dennoch ein anderes Gesicht zeigen und das Hinspiel vergessen machen.“

Dabei erwartet Lonnemann einen unangenehmen Gegner. „Gretesch spielt einen sehr effektiven Fußball, da darf man nicht viel zulassen“, erklärte er. Entscheidend werde sein, „von Beginn an hellwach zu sein und als Mannschaft geschlossen aufzutreten“. Gleichzeitig hofft der Trainer auf einen gelungenen Saisonabschluss vor eigenem Publikum: „Natürlich wäre es schön, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen und unseren Fans zuhause noch einmal ein gutes Spiel zu zeigen.“

Auch bei der SG TSG Gretesch/Osnabrücker SC ist die Ausgangslage klar. Trainer Johannes Müller blickt auf die enge Tabellensituation: „Wenn man auf die Tabelle schaut, dann haben beide Mannschaften noch die Chance auf den zweiten Tabellenplatz, können aber auch noch Vierter werden.“ Das Ziel seiner Mannschaft formulierte er deutlich: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen gewinnen und uns die Chance auf Platz zwei erhalten.“

Allerdings muss auch Gretesch personelle Rückschläge kompensieren. „Personell sieht es aktuell nicht besser aus als in der Vorwoche, daher werden wir improvisieren müssen“, sagte Müller. Dennoch erwartet er von seiner Mannschaft einen starken Auftritt: „Wir werden aber so oder so eine sehr gute Leistung brauchen, um die Punkte mitzunehmen.“

Damit verspricht das Duell zweier offensivstarker Teams zum Saisonabschluss noch einmal Spannung im Kampf um die Spitzenplätze der Liga.