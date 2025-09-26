Spitzenduell unter Flutlicht – Schultz erwartet „Duell auf Augenhöhe“

Am Sonntagabend gastiert der VfL Osnabrück bei Viktoria Köln. Anstoß im Sportpark Höhenberg ist um 19:30 Uhr – es ist das Aufeinandertreffen zweier Teams mit jeweils zwölf Punkten, die sich tabellarisch auf Augenhöhe begegnen. Cheftrainer Timo Schultz erwartet einen Gegner, „auf den man sich gezielt vorbereiten muss“.

Bei Viktoria Köln hat sich im Sommer einiges getan. 15 Spieler gingen, ebenso viele kamen – unter anderem David Otto (SV Sandhausen), Tim Kloss und Raphael Ott (beide 1860 München). Kloss hat sich dabei früh als gefährlichster Offensivspieler etabliert und bereits drei Treffer erzielt. Der neue Cheftrainer Marian Wilhelm, zuvor langjähriger Jugend- und Co-Trainer, führt den Klub nun erstmals hauptverantwortlich in einer Profisaison.

Trotz des großen Umbruchs ist die Viktoria gut gestartet – besonders zu Hause. Drei Heimspiele, drei Siege, nur ein Gegentor: Im Sportpark Höhenberg ist das Team bislang eine Macht. Leistungsträger wie Torwart Dudu (drittbeste Paraden-Statistik ligaweit) und Kapitän Christoph Greger (meiste Pässe in der 3. Liga, 92,8 Prozent Passquote) stehen exemplarisch für die Stabilität in der Defensive.

Für mehrere Akteure wird die Partie auch ein persönliches Wiedersehen. Bryan Henning bestritt in der Saison 2021/22 30 Spiele für die Viktoria, Robin Meißner war in der Saison 2022/23 in 43 Pflichtspielen für Köln aktiv und erzielte 12 Tore. Auf der Gegenseite läuft mit Lex-Tyger Lobinger ein ehemaliger Osnabrücker für die Kölner auf.

Der VfL reist mit Rückenwind an: Aus den letzten vier Ligaspielen holte Osnabrück zehn Punkte. Beim jüngsten 3:1-Erfolg gegen Erzgebirge Aue überzeugten die Lila-Weißen erneut mit ihrer defensiven Kompaktheit und Kaltschnäuzigkeit bei Standardsituationen. Überragend präsentierte sich einmal mehr Bjarke Jacobsen, der mit drei Kopfballtreffern Osnabrücks Toptorschütze ist – und ligaweit der zweikampfstärkste Spieler in der Luft.

Cheftrainer Timo Schultz ordnet das Duell entsprechend ein: „Viktoria Köln hat wie wir einen spielerischen Ansatz und einen Kader mit entwicklungsfähigen Spielern, gestützt durch erfahrene Kräfte. Es wird ein Duell auf Augenhöhe.“

Die Bilanz spricht für Osnabrück: Von den bisherigen sechs direkten Drittligaduellen gewannen die Niedersachsen vier, eine Partie endete remis. Lediglich das bislang letzte Spiel in Köln ging verloren (0:2) – es war der Auslöser für einen Trainerwechsel beim VfL, dem eine eindrucksvolle Aufholjagd in der Rückrunde folgte.

Beim VfL fehlen weiterhin Niklas Wiemann (Knie), Robin Fabinski ist nach Krankheit fraglich. Viktoria Köln muss auf Marco Pledl (Kreuzbandriss) und Leander Popp (Syndesmose) verzichten.