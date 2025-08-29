Spitzenduell und heiße Verfolger – Spannung pur am 4. Spieltag

Am 4. Spieltag der Kreisliga Hildesheim trennten sich der SV RW Ahrbergen und der FSV Algermissen bereits am Mittwoch mit 1:1. Am Sonntag folgen die weiteren Begegnungen: VfV Borussia 06 Hildesheim II empfängt den SV Teutonia Sorsum, der TSV Föhrste trifft auf den SC Drispenstedt, der PSV GW Hildesheim bekommt es im Stadtduell mit dem FC Concordia Hildesheim zu tun, der SV Alfeld II spielt gegen den TuS Lühnde, der 1. FC Sarstedt trifft auf die Spvgg. Hüdd.-Machtsum, der RSV Achtum empfängt den SSV Elze und der TSV Deinsen misst sich mit dem VfL Nordstemmen.

SV RW Ahrbergen – FSV Algermissen 1:1 (Nachbericht) Das Mittwochspiel brachte ein 1:1 zwischen Ahrbergen und Tabellenführer Algermissen. Henrik Preiß brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Louis Keita in der 75. Minute für Algermissen ausglich. Beide Teams bleiben damit ungeschlagen und stehen in der Spitzengruppe. Mit Gentrit Hakiqi (3 Tore) hat Algermissen weiterhin einen Top-Torjäger in seinen Reihen, während Ahrbergen auf Henrik Preiß (3 Tore) bauen kann.

___ VfV Borussia 06 Hildesheim II – SV Teutonia Sorsum Im Kellerduell empfängt die Borussia-Reserve (0 Punkte, 2:12 Tore) den SV Teutonia Sorsum (2 Punkte). Beide Mannschaften suchen noch nach Stabilität, besonders defensiv. Borussia braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren.

___ TSV Föhrste – SC Drispenstedt Tabellenführer Drispenstedt reist als klarer Favorit nach Föhrste. Mit Mahdy Kawar stellt der SC den aktuell besten Torjäger der Liga (5 Treffer). Föhrste hat bisher nur einen Punkt gesammelt und wartet noch auf den ersten Sieg. Alles andere als ein Auswärtssieg der Elf von Mahmud Siala wäre eine Überraschung.

___ PSV GW Hildesheim – FC Concordia Hildesheim Ein echtes Stadtduell steht auf dem Programm. Der PSV (4 Punkte) will sich nach durchwachsenen Leistungen beweisen, setzt dabei vor allem auf Nico Raue (3 Saisontore). Concordia (6 Punkte) ist noch ungeschlagen und verfügt mit Marlon Laubinger (3 Tore) über eine gefährliche Offensivkraft.