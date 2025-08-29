Spitzenduell und heiße Verfolger – Spannung pur am 4. Spieltag

Am 4. Spieltag der Kreisliga Hildesheim trennten sich der SV RW Ahrbergen und der FSV Algermissen bereits am Mittwoch mit 1:1. Am Sonntag folgen die weiteren Begegnungen: VfV Borussia 06 Hildesheim II empfängt den SV Teutonia Sorsum, der TSV Föhrste trifft auf den SC Drispenstedt, der PSV GW Hildesheim bekommt es im Stadtduell mit dem FC Concordia Hildesheim zu tun, der SV Alfeld II spielt gegen den TuS Lühnde, der 1. FC Sarstedt trifft auf die Spvgg. Hüdd.-Machtsum, der RSV Achtum empfängt den SSV Elze und der TSV Deinsen misst sich mit dem VfL Nordstemmen.
Das Mittwochspiel brachte ein 1:1 zwischen Ahrbergen und Tabellenführer Algermissen. Henrik Preiß brachte die Hausherren früh in Führung, ehe Louis Keita in der 75. Minute für Algermissen ausglich. Beide Teams bleiben damit ungeschlagen und stehen in der Spitzengruppe. Mit Gentrit Hakiqi (3 Tore) hat Algermissen weiterhin einen Top-Torjäger in seinen Reihen, während Ahrbergen auf Henrik Preiß (3 Tore) bauen kann.
___
Im Kellerduell empfängt die Borussia-Reserve (0 Punkte, 2:12 Tore) den SV Teutonia Sorsum (2 Punkte). Beide Mannschaften suchen noch nach Stabilität, besonders defensiv. Borussia braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss nicht frühzeitig zu verlieren.
___
Tabellenführer Drispenstedt reist als klarer Favorit nach Föhrste. Mit Mahdy Kawar stellt der SC den aktuell besten Torjäger der Liga (5 Treffer). Föhrste hat bisher nur einen Punkt gesammelt und wartet noch auf den ersten Sieg. Alles andere als ein Auswärtssieg der Elf von Mahmud Siala wäre eine Überraschung.
___
Ein echtes Stadtduell steht auf dem Programm. Der PSV (4 Punkte) will sich nach durchwachsenen Leistungen beweisen, setzt dabei vor allem auf Nico Raue (3 Saisontore). Concordia (6 Punkte) ist noch ungeschlagen und verfügt mit Marlon Laubinger (3 Tore) über eine gefährliche Offensivkraft.
___
Im Duell zweier Kellerkinder treffen Alfeld II (2 Punkte) und Lühnde (0 Punkte) aufeinander. Beide Teams stehen unter Druck, erstmals dreifach zu punkten. Tore waren bislang Mangelware, sodass ein enges Spiel zu erwarten ist. Der Sieger verschafft sich Luft im Tabellenkeller, der Verlierer steckt im Tabellenkeller fest.
___
Im Verfolgerduell empfängt Sarstedt (4 Punkte) die Spvgg. Hüdd.-Machtsum (5 Punkte). Hoffnungsträger bei den Gastgebern ist Adris Jankir, der mit vier Treffern zweitbester Schütze der Liga ist. Machtsum ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und will seine Serie fortsetzen. Beide Mannschaften kämpfen darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten.
___
Der RSV Achtum (6 Punkte) will nach der Niederlage gegen Machtsum zurück in die Erfolgsspur. Elze (4 Punkte) zeigte bislang wechselhafte Leistungen, konnte aber immerhin schon sechs Tore erzielen. Für Achtum spricht die kompakte Defensive, während Elze offensiv von Einzelaktionen lebt. Ein enges Duell ist zu erwarten.
___
Zum Abschluss des Spieltags empfängt Deinsen (1 Punkt) den VfL Nordstemmen (5 Punkte). Besonders Justin Kandemir, bereits dreimal erfolgreich, sorgt bei den Gästen für Gefahr. Deinsen muss sich steigern, um nicht den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren, während Nordstemmen mit einem Sieg oben anklopfen kann.