Spitzenduell in Verlautenheide – Derbyfieber in Brand

Das Derby in der Wolferskaul sorgt für große Vorfreude bei beiden Lagern. „Derbys sind immer was Besonderes. Leider haben wir im Pokal zweimal das Nachsehen gehabt, diesmal sind wir besonders motiviert, den Bock umzustoßen“, sagt Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic. Brand-Coach Daniel Formberg warnt: „Der SVE hat eine gute junge Truppe, die zuletzt ins Straucheln geraten ist. Wir freuen uns auf eines der wenigen Derbys und wollen im Heimspiel die nächsten drei Punkte einfahren.“ Für beide Teams steht viel Prestige auf dem Spiel – und für Eilendorf zusätzlich die Chance auf den ersten Saisonsieg.