Spitzenduell in Verlautenheide – Derbyfieber in Brand

Mit Fliesteden und Hürth führen zwei Teams mit weißer Weste die Tabelle an. Verfolger wie Breinig und Verlautenheide lauern auf Ausrutscher, während die Kellerkinder Glesch, Arnoldsweiler und Helpenstein dringend Punkte benötigen. Der Spieltag verspricht damit Spannung auf allen Ebenen.
Das Derby in der Wolferskaul sorgt für große Vorfreude bei beiden Lagern. „Derbys sind immer was Besonderes. Leider haben wir im Pokal zweimal das Nachsehen gehabt, diesmal sind wir besonders motiviert, den Bock umzustoßen“, sagt Eilendorfs Trainer Jasmin Muhovic. Brand-Coach Daniel Formberg warnt: „Der SVE hat eine gute junge Truppe, die zuletzt ins Straucheln geraten ist. Wir freuen uns auf eines der wenigen Derbys und wollen im Heimspiel die nächsten drei Punkte einfahren.“ Für beide Teams steht viel Prestige auf dem Spiel – und für Eilendorf zusätzlich die Chance auf den ersten Saisonsieg.
Glesch-Paffendorf hat nach drei klaren Niederlagen bereits 16 Gegentore kassiert und muss dringend defensive Stabilität finden. Union Schafhausen wartet noch auf den ersten Sieg, konnte aber dreimal Remis spielen. Beide Teams stehen im unteren Tabellenbereich und brauchen dringend Punkte.
Uevekoven konnte bisher nur einen Punkt holen, blieb aber in allen Partien torgefährlich. Zülpich hat einen stabilen Start hingelegt und steht im gesicherten Mittelfeld. Mit einem Auswärtssieg könnte der TuS den Anschluss an die Spitzengruppe halten.
Lich-Steinstraß ist mit fünf Zählern solide gestartet und will mit einem weiteren Erfolg Anschluss an die Spitze halten. Helpenstein steckt nach drei Niederlagen ohne Punktgewinn tief im Tabellenkeller. Für die Gäste zählt in diesem Derby nur ein Erfolgserlebnis, um nicht früh den Anschluss zu verlieren.
Beide Teams stehen mit jeweils vier Punkten im Mittelfeld und können mit einem Sieg in die obere Tabellenhälfte klettern. Teveren zeigte zuletzt Moral beim späten Sieg in Helpenstein. Kurdistan Düren überzeugte mit einem Unentschieden gegen Brand und möchte die Stabilität nun auch auswärts bestätigen.
Verlautenheide hat nach zwei Spielen die Maximalausbeute und will nun gegen den Aufsteiger aus Fliesteden ein echtes Ausrufezeichen setzen. Der Liganeuling begeistert bisher mit Offensivkraft und führt die Tabelle souverän an. Das Spitzenspiel des Spieltags könnte wegweisend für die Ambitionen beider Teams sein.
Arnoldsweiler ist nach zwei deutlichen Niederlagen Tabellenletzter und steht früh unter Druck. Breinig hat mit 16 Treffern den besten Angriff der Liga und will die eigene Serie fortsetzen. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.