Spitzenduell in Thüle – Oythe will Siegesserie fortsetzen

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Hochspannung im Kampf um Punkte und Platzierungen. Tabellenführer VfL Oythe will seine starke Serie auch beim FC Lastrup fortsetzen, während Verfolger SV Thüle im Topspiel gegen Hansa Friesoythe gefordert ist. Dahinter lauern Altenoythe, Damme und Holdorf, die weiter Druck auf die Spitze machen wollen. Im Tabellenkeller kämpfen Brockdorf, Amasya Spor Lohne und Visbek ums sportliche Überleben. Spannung, Emotionen und viele Tore sind auch an diesem Wochenende wieder garantiert.

Molbergen zeigte zuletzt zwei Gesichter: defensiv stabil gegen Oythe, aber mit schwankender Form über die Saison hinweg. Gegen Goldenstedt, das trotz des 1:1 gegen Bethen weiter im unteren Tabellenbereich hängt, soll der sechste Saisonsieg her. Die Gäste müssen dringend punkten, um den Abstand zu den Abstiegsrängen nicht größer werden zu lassen. Molbergen geht als Favorit ins Spiel, darf den kampfstarken Aufsteiger aber nicht unterschätzen.

Das Spitzenspiel des Wochenendes steigt in Thüle: Der Tabellenzweite empfängt den Siebten, der allerdings zwei Spiele weniger absolviert hat. Friesoythe ist nach dem 2:0 gegen Molbergen in guter Form und will nun auch beim Favoriten punkten. Thüle hingegen möchte nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen den Druck auf Spitzenreiter Oythe aufrechterhalten. Ein Duell auf Augenhöhe mit viel Offensivpower – hier kann alles passieren.

Höltinghausen hat sich nach schwachem Start stabilisiert und liegt mit 19 Punkten im sicheren Mittelfeld. Gegen Schlusslicht Visbek, das erst einen Sieg auf dem Konto hat, zählt nur ein Heimerfolg. Besonders die Defensive der Gäste (44 Gegentore) ist das große Problem. Alles andere als ein klarer Sieg des SVH wäre eine faustdicke Überraschung.

Nach dem Überraschungssieg gegen Friesoythe will Bethen nun nachlegen und die Abstiegsränge verlassen. Der Aufsteiger präsentiert sich kämpferisch, doch defensiv bleibt man mit 36 Gegentoren weiter anfällig. Amasya Spor Lohne wartet seit Wochen auf einen Sieg und hat zuletzt beim 3:3 in Goldenstedt Moral bewiesen. Beide Teams brauchen die Punkte dringend – ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller.

Der Tabellenführer Oythe reist mit breiter Brust nach Lastrup, nachdem er zuletzt souverän gegen Brockdorf und Lutten gewann. Mit 44 erzielten Treffern stellt Oythe die beste Offensive der Liga. Lastrup hingegen schwächelte in den letzten Wochen und braucht dringend Punkte, um den Kontakt zur oberen Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Für den FC wird es eine Mammutaufgabe gegen den Titelfavoriten – ein Punktgewinn wäre schon ein Erfolg.

Petersdorf erlebt eine Saison voller Höhen und Tiefen, steht aber dank wichtiger Siege über dem Strich. Gegen Damme, das mit 38 Toren zu den gefährlichsten Teams der Liga zählt, wartet jedoch eine große Herausforderung. Die Gäste wollen nach dem 5:3 über Brockdorf weiter Druck auf die Tabellenspitze machen. Petersdorf braucht eine perfekte Defensivleistung, um hier zu bestehen.

Brockdorf steckt tief im Tabellenkeller fest und hat seit Wochen keinen Sieg mehr gefeiert. Besonders die Defensive wirkt unsicher, während Osterfeine als Aufsteiger mit 13 Punkten bisher positiv überrascht. Nach zuletzt knappen Niederlagen will das Team von Trainer Knappe wieder ein Zeichen setzen. Beide Teams benötigen Punkte – es könnte ein kampfbetontes und nervenaufreibendes Duell werden.

