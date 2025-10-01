 2025-09-26T13:47:28.965Z

Allgemeines
– Foto: K.W.

Spitzenduell in Sachsenhausen, Tabellenführer FC Strausberg im Fokus

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 6. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

Der 6. Spieltag der Landesklasse Nord steht im Zeichen spannender Kontraste: Während an der Spitze mit dem TuS Sachsenhausen II und Blau-Weiß Gartz zwei Topteams direkt aufeinandertreffen, geht es für Aufsteiger Klosterfelde II am morgigen Donnerstagabend um wichtige Punkte. Auch im Tabellenkeller sind wegweisende Partien angesetzt, während Spitzenreiter FC Strausberg seine makellose Serie verteidigen will.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
19:00live

Zum Auftakt des Spieltags empfängt der FSV Schorfheide Joachimsthal am morgigen Donnerstagabend die Reserve aus Klosterfelde. Joachimsthal liegt mit acht Punkten im sicheren Mittelfeld, zeigte zuletzt aber beim 0:3 in Templin Schwächen in der Defensive. Besser lief es zuvor beim 3:0 in Gramzow, wo man die Stärken im Umschaltspiel ausspielte. Die Gäste aus Klosterfelde hingegen warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Trotz des späten Treffers von Sebastian Huger beim 1:2 gegen Sachsenhausen II steht die Mannschaft mit nur einem Punkt am Tabellenende. Für Union geht es nicht nur um Zähler, sondern auch um das Signal, dass man in der Liga mithalten kann. Joachimsthal will dagegen mit einem Heimsieg den Anschluss nach oben halten.

---

Fr., 03.10.2025, 14:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
14:00

Oberkrämer steckt mitten im oberen Tabellenfeld, musste sich aber zuletzt mit einem 3:3 in Wriezen begnügen. Dort sorgte Eric Liepe mit einem Hattrick für alle drei Tore – ein klarer Fingerzeig, dass er aktuell in Topform ist. Gegen Templin wird man aber mehr defensive Stabilität brauchen, denn der Absteiger meldete sich zuletzt eindrucksvoll zurück. Mit einem 3:0 gegen Joachimsthal und Toren von Quintin Schönherr, Adrian Bierhals und Joan Völker setzte der SC Victoria ein Ausrufezeichen. Beide Teams stehen bei 13 beziehungsweise 6 Punkten, haben aber unterschiedliche Ambitionen: Oberkrämer will sich in den Top-4 festbeißen, Templin braucht dringend Konstanz, um nicht frühzeitig im Mittelfeld zu versinken.

---

Fr., 03.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
15:00

Für Prenzlau war das 5:0 in Wandlitz der Befreiungsschlag. Nach durchwachsenem Start glänzten Marcel und Danny Blume, dazu trafen Florian Redmann und Luis Hötzmann. Die Mannschaft hat mit diesem Kantersieg Selbstvertrauen getankt und will nun auch zu Hause nachlegen. Doch mit Lunow/Oderberg kommt ein Aufsteiger, der sich schon mehrfach als unbequemer Gegner präsentierte. Der 2:0-Erfolg gegen Ahrensfelde II – durch Tore von Niklas Prillwitz und Stefan Schmidt – zeigte, dass das Team in der Liga angekommen ist. Während Prenzlau den Anschluss ans obere Mittelfeld herstellen will, kann Lunow mit einem Sieg einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen.

---

Sa., 04.10.2025, 12:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
12:00

Ein Kellerduell erwartet die Zuschauer in Ahrensfelde. Die Hausherren stehen mit nur vier Punkten und zuletzt einer 0:2-Niederlage in Lunow unter Druck. Besonders offensiv fehlt bislang die Durchschlagskraft, auch wenn die Defensive im Vergleich stabil wirkt. Gramzow dagegen erlebt bisher eine Achterbahn-Saison: fulminanter Auftaktsieg gegen Schönow, zuletzt dann aber knappe Niederlagen und ein mühsamer 3:2-Heimsieg gegen Velten. Robin Palow avancierte dabei mit zwei Elfmetertoren zum Matchwinner. Für Ahrensfelde geht es darum, nicht in die Abstiegszone abzurutschen, Gramzow wiederum will auswärts endlich Konstanz beweisen und Punkte sammeln, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

---

Sa., 04.10.2025, 12:45 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
12:45

Das Spitzenspiel des Spieltags steigt in Sachsenhausen. Der Tabellendritte TuS II liegt mit 13 Punkten nur knapp hinter den beiden Topteams. Beim 2:1 in Klosterfelde bewiesen Nick Dammenhayn und Tobias Lindner Torgefahr, auch wenn man am Ende noch zittern musste. Nun wartet mit Gartz der Tabellenzweite, der bisher nur eine Niederlage einstecken musste. Gegen Schönow feierte die Mannschaft zuletzt ein überzeugendes 3:0, in dem Rafal Gnap mit zwei Toren glänzte und Marian Mecklenburg per Elfmeter nachlegte. Für beide Teams ist es ein richtungsweisendes Spiel: Sachsenhausen II kann mit einem Sieg die Spitze angreifen, Gartz will Strausberg weiter dicht im Nacken bleiben.

---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
15:00

Schönow steht nach gutem Saisonstart (neun Punkte aus fünf Spielen) trotz der 0:3-Niederlage in Gartz weiterhin stabil im oberen Mittelfeld. Trainer Florian Gerber will mit seiner Mannschaft zu Hause wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden. Birkenwerder dagegen steckt mit vier Punkten im Tabellenkeller und verlor zuletzt knapp 0:1 gegen Spitzenreiter Strausberg. Besonders bitter: In der Nachspielzeit sah Emil Schubert Gelb-Rot und wird fehlen. Für Schönow bietet sich die Chance, im heimischen Stadion drei wichtige Punkte zu holen und die eigene Position zu festigen, während Birkenwerder ohne Schubert auf eine Überraschung hofft.

---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
15:00

Der Spitzenreiter FC Strausberg ist bislang das Maß aller Dinge: fünf Spiele, fünf Siege, nur ein Gegentor. Beim knappen 1:0 in Birkenwerder war Silvan Küter der Matchwinner, doch vor allem die Defensive beeindruckt. Trainer Roman Sedlak kann mit seinem Team mit breiter Brust ins Heimspiel gehen. Wandlitz reist dagegen nach dem 0:5-Debakel gegen Prenzlau mit schwerem Gepäck an. Nach zwei Siegen zum Start ist der Aufsteiger zuletzt deutlich ins Straucheln geraten. Für Strausberg geht es darum, die Spitzenposition zu behaupten und den sechsten Sieg in Serie einzufahren, während Wandlitz dringend Stabilität sucht, um nicht nach unten durchgereicht zu werden.

---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
15:00

In Velten treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte benötigen. Der SC Oberhavel unterlag zuletzt knapp 2:3 in Gramzow, obwohl Niklas Falkowski mit zwei Toren glänzte. Mit nur fünf Punkten steckt man im unteren Mittelfeld fest. Wriezen hingegen zeigte Moral beim 3:3 gegen Oberkrämer, wo Paul Stiehm, Kilian Karpe und Guilherme Quintino Carrion trafen. Dennoch wartet das Team von Trainer Matthias Schade weiter auf den ersten Saisonsieg. Für beide Vereine ist die Partie richtungsweisend: Velten will den Anschluss ans Mittelfeld sichern, Wriezen endlich den Bock umstoßen und den ersten Dreier feiern.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 01.10.2025, 14:00 Uhr
redAutor