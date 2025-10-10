 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
– Foto: Stefan Hageböke

Spitzenduell in Pyrmont – Abstiegskrimi in Himmelsthür

Während der Spitzenreiter gegen Hasede gefordert wird, hofft Verfolger Ambergau mit einem Sieg gegen Afferde weiter Druck auszuüben

Verlinkte Inhalte

BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Am 10. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 treffen die formstarken Topteams aufeinander, während im Tabellenkeller die Nerven blank liegen. Spannung verspricht ein Spieltag, der für mehrere Mannschaften richtungsweisend werden könnte.

Morgen, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
15:30

In Almstedt trifft Stabilität auf Unberechenbarkeit. Der MTV hat sich nach einem durchwachsenen Start im oberen Mittelfeld etabliert, während Lenne zuletzt Moral zeigte, aber zu oft spät Punkte verschenkte. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie, doch die Lenne-Offensive um Urich und Sünnemann kann an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden.

Morgen, 16:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
16:00

Nach dem Befreiungsschlag in Hildesheim will Lamspringe nun im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Neuhof nachlegen. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, mussten aber in Pyrmont eine bittere Niederlage hinnehmen. Für Lamspringe geht es darum, Anschluss an das rettende Ufer zu halten – für Neuhof um den Kontakt zur Spitzengruppe.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Pyrmont Hagen
FC Pyrmont HagenFC Pyrmont
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00

Das Topspiel des Spieltages: Tabellenführer Pyrmont empfängt den Aufsteiger und Überraschungsdritten TuS Hasede. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga – 66 Tore in 18 Spielen sprechen für sich. Hasede will nach der Heimniederlage gegen Ambergau Wiedergutmachung betreiben, während Pyrmont mit einem Sieg die Tabellenführung festigen könnte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
FC Ambergau-Volkersheim
FC Ambergau-VolkersheimAmbergau
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Der FC Ambergau ist nach dem Auswärtssieg in Hasede wieder voll im Titelrennen. Nun wartet mit Afferde ein unangenehmer Gegner, der zuletzt in der Nachspielzeit gegen Borsum gewann. Ambergau will den Druck auf Spitzenreiter Pyrmont hochhalten, Afferde dagegen seine starke Auswärtsbilanz ausbauen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
15:00

Zwei Teams mit gegensätzlicher Gefühlslage: Borsum kassierte zuletzt eine bittere Last-Minute-Niederlage, während Schliekum nach einer verspielten Führung gegen Giesen auf Wiedergutmachung aus ist. Beide brauchen Punkte, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen – Kampf ist also garantiert.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
15:00

Ein echtes Verfolgerduell in Giesen: Beide Teams gehören zu den spielstärksten der Liga und wollen den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Giesen beeindruckt mit Offensivdrang und Heimstärke, während Alfeld nach der 0:2-Heimniederlage gegen Almstedt Wiedergutmachung sucht. Kleine Details könnten den Ausschlag geben.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00

Im Tabellenkeller steigt das „Duell der Verzweifelten“. Himmelsthür wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg, Einum hat nur ein Spiel gewonnen – ein Dreier wäre für beide überlebenswichtig. Vor allem defensiv stehen beide Teams unter Zugzwang, zu viele einfache Gegentore kosteten bisher wertvolle Punkte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
15:00

In Harsum treffen zwei formstarke Mannschaften aufeinander. Der SCH holte zuletzt drei Siege aus vier Spielen, Türk Gücü will nach der Heimpleite gegen Lamspringe wieder punkten. Es dürfte eine intensive Partie werden, in der beide Teams mit offenem Visier agieren.

Aufrufe: 010.10.2025, 14:51 Uhr
FDAutor