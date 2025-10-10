Spitzenduell in Pyrmont – Abstiegskrimi in Himmelsthür

– Foto: Stefan Hageböke

Am 10. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 treffen die formstarken Topteams aufeinander, während im Tabellenkeller die Nerven blank liegen. Spannung verspricht ein Spieltag, der für mehrere Mannschaften richtungsweisend werden könnte.

Morgen, 15:30 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt TSV 1900 Lenne TSV Lenne 15:30 PUSH

In Almstedt trifft Stabilität auf Unberechenbarkeit. Der MTV hat sich nach einem durchwachsenen Start im oberen Mittelfeld etabliert, während Lenne zuletzt Moral zeigte, aber zu oft spät Punkte verschenkte. Die Gastgeber gehen als Favorit in die Partie, doch die Lenne-Offensive um Urich und Sünnemann kann an einem guten Tag jedem Gegner gefährlich werden.

Nach dem Befreiungsschlag in Hildesheim will Lamspringe nun im Heimspiel gegen Aufstiegsaspirant Neuhof nachlegen. Die Gäste reisen mit breiter Brust an, mussten aber in Pyrmont eine bittere Niederlage hinnehmen. Für Lamspringe geht es darum, Anschluss an das rettende Ufer zu halten – für Neuhof um den Kontakt zur Spitzengruppe.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FC Pyrmont Hagen FC Pyrmont TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltages: Tabellenführer Pyrmont empfängt den Aufsteiger und Überraschungsdritten TuS Hasede. Beide Teams zählen zu den offensivstärksten der Liga – 66 Tore in 18 Spielen sprechen für sich. Hasede will nach der Heimniederlage gegen Ambergau Wiedergutmachung betreiben, während Pyrmont mit einem Sieg die Tabellenführung festigen könnte.

Der FC Ambergau ist nach dem Auswärtssieg in Hasede wieder voll im Titelrennen. Nun wartet mit Afferde ein unangenehmer Gegner, der zuletzt in der Nachspielzeit gegen Borsum gewann. Ambergau will den Druck auf Spitzenreiter Pyrmont hochhalten, Afferde dagegen seine starke Auswärtsbilanz ausbauen.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum TuSpo Schliekum Schliekum 15:00 PUSH

Zwei Teams mit gegensätzlicher Gefühlslage: Borsum kassierte zuletzt eine bittere Last-Minute-Niederlage, während Schliekum nach einer verspielten Führung gegen Giesen auf Wiedergutmachung aus ist. Beide brauchen Punkte, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen – Kampf ist also garantiert.

Ein echtes Verfolgerduell in Giesen: Beide Teams gehören zu den spielstärksten der Liga und wollen den Anschluss an die Tabellenspitze wahren. Giesen beeindruckt mit Offensivdrang und Heimstärke, während Alfeld nach der 0:2-Heimniederlage gegen Almstedt Wiedergutmachung sucht. Kleine Details könnten den Ausschlag geben.

Im Tabellenkeller steigt das „Duell der Verzweifelten“. Himmelsthür wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg, Einum hat nur ein Spiel gewonnen – ein Dreier wäre für beide überlebenswichtig. Vor allem defensiv stehen beide Teams unter Zugzwang, zu viele einfache Gegentore kosteten bisher wertvolle Punkte.

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00 PUSH