 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Spitzenduell in Neuhof – Verfolger unter Druck

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick

von FD · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser
– Foto: Nicole Seidl

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BZL Hannover St. 4
TSV Lenne
Türk Gücü Hi
TuS Hasede
Etr Afferde

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 verspricht sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Begegnungen. Während an der Spitze mehrere Teams eng beieinanderliegen, geht es im unteren Drittel zunehmend um jeden Punkt.

Morgen, 15:30 Uhr
MTV Almstedt
MTV AlmstedtMTV Almstedt
SV Alfeld (Leine)
SV Alfeld (Leine)SV Alfeld
15:30

Den Auftakt macht am Samstag das Duell zwischen Almstedt und Alfeld. Der MTV musste zuletzt eine Niederlage gegen Schliekum hinnehmen und rutschte damit etwas aus dem Rhythmus. Alfeld hingegen zeigte sich trotz der jüngsten Niederlage gegen Himmelsthür insgesamt stabil, befindet sich aber im engen Verfolgerfeld unter Zugzwang. Für beide Teams ist die Partie von Bedeutung, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Giesen 1911
TSV Giesen 1911TSV Giesen
TuSpo Schliekum
TuSpo SchliekumSchliekum
15:00

Am Sonntag steht mit Giesen gegen Schliekum ein Spitzenspiel an. Giesen präsentierte sich zuletzt in starker Form und überzeugte unter anderem mit klaren Siegen. Schliekum hingegen zeigte wechselhafte Leistungen, konnte aber weiterhin Punkte sammeln. Mit Blick auf die Tabelle ist es ein direktes Duell um die oberen Plätze, in dem sich Giesen mit einem Sieg weiter festigen könnte.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Grün-Weiß Himmelsthür
TuS Grün-Weiß HimmelsthürHimmelsthür
TSV 1900 Lenne
TSV 1900 LenneTSV Lenne
15:00

Im Tabellenkeller treffen Himmelsthür und Lenne aufeinander. Beide Mannschaften stehen unter Druck, konnten zuletzt jedoch punktuell auf sich aufmerksam machen. Himmelsthür gelang ein überraschender Erfolg in Alfeld, während Lenne trotz Niederlagen phasenweise konkurrenzfähig blieb. Die Partie hat hohe Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Borsum
VfL BorsumVfL Borsum
SV Eintracht Afferde
SV Eintracht AfferdeEtr Afferde
15:00

Borsum empfängt mit Afferde ein Team aus dem oberen Mittelfeld. Während Borsum zuletzt durch wichtige Punktegewinne auf sich aufmerksam machte, musste Afferde eine knappe Niederlage gegen Schliekum hinnehmen. Die Gastgeber wollen ihre Heimstärke nutzen, während Afferde den Anschluss an die vorderen Plätze halten möchte.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Ambergau / SV Bock.2007
SG Ambergau / SV Bock.2007SG Ambergau
TuS Hasede 1928
TuS Hasede 1928TuS Hasede
15:00

Ambergau geht nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter mit Druck in die Partie. Hasede hingegen zeigte sich zuletzt schwankend, insbesondere defensiv anfällig. Beide Teams gehören zum erweiterten Verfolgerfeld, sodass ein Sieg entscheidend sein kann, um sich in der Spitzengruppe zu behaupten.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Neuhof 1930
SV Blau-Weiß Neuhof 1930BW Neuhof
FC Bad Pyrmont Hagen
FC Bad Pyrmont HagenFC Pyrmont
15:00

Das Topspiel des Spieltags steigt in Neuhof. Der Tabellenführer trifft auf den direkten Verfolger aus Pyrmont. Neuhof zeigte sich zuletzt stabil, während Pyrmont trotz einzelner Rückschläge konstant punktet. Die Begegnung hat erheblichen Einfluss auf das Titelrennen und könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft bringen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuSpo Lamspringe 1911
TuSpo Lamspringe 1911Lamspringe
SV Türk Gücü Hildesheim
SV Türk Gücü HildesheimTürk Gücü Hi
15:00

Im unteren Tabellendrittel empfängt Lamspringe den SV Türk Gücü. Beide Teams konnten zuletzt punktuell Erfolge verbuchen, stehen aber weiterhin unter Druck. Für Lamspringe bietet sich die Chance, den Rückstand zu verkürzen, während Türk Gücü mit einem Sieg den Abstand nach unten vergrößern könnte.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC Harsum
SC HarsumSC Harsum
SV Einum
SV EinumSV Einum
15:00

Harsum geht als Favorit in das Duell gegen Schlusslicht Einum. Nach überzeugenden Auftritten in den vergangenen Wochen will Harsum seine Position im oberen Mittelfeld festigen. Einum hingegen kämpft weiterhin um den Anschluss und benötigt dringend Punkte, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt aufrechtzuerhalten.