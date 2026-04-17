Spitzenduell in Neuhof – Verfolger unter Druck Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 im Überblick von FD · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nicole Seidl

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 verspricht sowohl im Titelrennen als auch im Tabellenkeller richtungsweisende Begegnungen. Während an der Spitze mehrere Teams eng beieinanderliegen, geht es im unteren Drittel zunehmend um jeden Punkt.

Den Auftakt macht am Samstag das Duell zwischen Almstedt und Alfeld. Der MTV musste zuletzt eine Niederlage gegen Schliekum hinnehmen und rutschte damit etwas aus dem Rhythmus. Alfeld hingegen zeigte sich trotz der jüngsten Niederlage gegen Himmelsthür insgesamt stabil, befindet sich aber im engen Verfolgerfeld unter Zugzwang. Für beide Teams ist die Partie von Bedeutung, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Giesen 1911 TSV Giesen TuSpo Schliekum Schliekum 15:00 PUSH

Am Sonntag steht mit Giesen gegen Schliekum ein Spitzenspiel an. Giesen präsentierte sich zuletzt in starker Form und überzeugte unter anderem mit klaren Siegen. Schliekum hingegen zeigte wechselhafte Leistungen, konnte aber weiterhin Punkte sammeln. Mit Blick auf die Tabelle ist es ein direktes Duell um die oberen Plätze, in dem sich Giesen mit einem Sieg weiter festigen könnte.

Im Tabellenkeller treffen Himmelsthür und Lenne aufeinander. Beide Mannschaften stehen unter Druck, konnten zuletzt jedoch punktuell auf sich aufmerksam machen. Himmelsthür gelang ein überraschender Erfolg in Alfeld, während Lenne trotz Niederlagen phasenweise konkurrenzfähig blieb. Die Partie hat hohe Bedeutung im Kampf um den Klassenerhalt.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfL Borsum VfL Borsum SV Eintracht Afferde Etr Afferde 15:00 PUSH

Borsum empfängt mit Afferde ein Team aus dem oberen Mittelfeld. Während Borsum zuletzt durch wichtige Punktegewinne auf sich aufmerksam machte, musste Afferde eine knappe Niederlage gegen Schliekum hinnehmen. Die Gastgeber wollen ihre Heimstärke nutzen, während Afferde den Anschluss an die vorderen Plätze halten möchte.

Ambergau geht nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter mit Druck in die Partie. Hasede hingegen zeigte sich zuletzt schwankend, insbesondere defensiv anfällig. Beide Teams gehören zum erweiterten Verfolgerfeld, sodass ein Sieg entscheidend sein kann, um sich in der Spitzengruppe zu behaupten.

Das Topspiel des Spieltags steigt in Neuhof. Der Tabellenführer trifft auf den direkten Verfolger aus Pyrmont. Neuhof zeigte sich zuletzt stabil, während Pyrmont trotz einzelner Rückschläge konstant punktet. Die Begegnung hat erheblichen Einfluss auf das Titelrennen und könnte eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft bringen.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe SV Türk Gücü Hildesheim Türk Gücü Hi 15:00 PUSH

Im unteren Tabellendrittel empfängt Lamspringe den SV Türk Gücü. Beide Teams konnten zuletzt punktuell Erfolge verbuchen, stehen aber weiterhin unter Druck. Für Lamspringe bietet sich die Chance, den Rückstand zu verkürzen, während Türk Gücü mit einem Sieg den Abstand nach unten vergrößern könnte.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SC Harsum SC Harsum SV Einum SV Einum 15:00 PUSH