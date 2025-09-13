– Foto: V.Pfaff

Spitzenduell in Lägerdorf – Eichholz unter Zugzwang 8. Spieltag der Landesliga Holstein: Topteams treffen direkt aufeinander, im Tabellenkeller geht es ums Überleben

Nach der ersten Saisonniederlage steht Tabellenführer Eichholzer SV vor einem richtungsweisenden Heimspiel. Auch das Verfolgerduell zwischen Lägerdorf und Lübeck II verspricht Spannung. In der unteren Tabellenhälfte geht es für mehrere Teams bereits um wichtige Punkte gegen den Abstieg.

TSV Bargteheide (7. Platz/9 Punkte) – FC Dornbreite Lübeck (6./12 Punkte), Samstag 13:00 Uhr

Bargteheide hielt bei der 1:3-Niederlage in Lübeck II lange mit, blieb aber im letzten Drittel zu harmlos. Nach drei Spielen ohne Sieg wird der Druck größer. Dornbreite kommt mit dem Rückenwind eines späten 2:1-Erfolgs über Tabellenführer Eichholz und will sich weiter im oberen Drittel festsetzen. Die Gäste gehen mit leichtem Vorteil ins Spiel.

--------------------------------------------- TSV Lägerdorf (4./13 Punkte) – VfB Lübeck II (2./17 Punkte), Samstag 14:00 Uhr

Lägerdorf zeigte beim knappen 1:0 in Rönnau große Moral und verteidigte in Unterzahl lange leidenschaftlich. Mit einem weiteren Erfolg könnte man in der Tabelle zu Lübeck II aufschließen. Die U23 des VfB bleibt ungeschlagen und überzeugte zuletzt mit einem abgeklärten 3:1 gegen Bargteheide. Das Duell ist ein echter Gradmesser für beide Seiten.

--------------------------------------------- Ratzeburger SV (15./5 Punkte) – SSC Hagen Ahrensburg (5./12 Punkte), Samstag 16:00 Uhr

Ratzeburg verspielte in Kisdorf trotz 3:1-Führung noch zwei Punkte und steckt weiter tief im Tabellenkeller. Positiv bleibt die offensive Durchschlagskraft, defensiv fehlt jedoch die Stabilität. Hagen holte beim 2:1 gegen Todesfelde den dritten Saisonsieg und nähert sich leise der Spitzengruppe. Die Gäste gehen als klarer Favorit ins Spiel.

--------------------------------------------- VfR Horst (8./8 Punkte) – TSV Pansdorf (13./5 Punkte), Samstag 16:00 Uhr

Horst unterlag zuletzt 2:4 bei Türkspor und offenbarte erneut Schwächen im Defensivverhalten. Der Aufsteiger ist dennoch solide gestartet, lässt aber Konstanz vermissen. Pansdorf pausierte am vergangenen Wochenende und will nach dem 5:3 in Hartenholm erneut punkten. Ein Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld mit offenem Ausgang.

--------------------------------------------- Eichholzer SV (1./18 Punkte) – FC Fetih-Kisdorf (10./6 Punkte), Samstag 17:30 Uhr

Der Tabellenführer kassierte beim 1:2 in Dornbreite die erste Saisonniederlage, bleibt aber weiterhin Spitzenreiter. Gegen Kisdorf ist eine Reaktion gefragt, insbesondere im Offensivspiel. Die Gäste holten beim 3:3 gegen Ratzeburg spät einen Punkt, doch defensiv bleibt das Team anfällig. Eichholz steht unter Zugzwang – ein Heimsieg ist Pflicht.

--------------------------------------------- SV Eichede II (14./5 Punkte) – SC Rapid Lübeck (3./13 Punkte), Sonntag 14:00 Uhr

Eichede II nutzte das spielfreie Wochenende zur Regeneration und will den Schwung aus dem 4:0 gegen Türkspor mitnehmen. Die Mannschaft bleibt jedoch offensiv limitiert. Rapid verlor überraschend gegen Hartenholm und darf sich im Kampf um die Spitze keinen weiteren Ausrutscher erlauben. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Gästen.

--------------------------------------------- SV Todesfelde II (9./7 Punkte) – SV Türkspor Bad Oldesloe (12./6 Punkte), Sonntag 14:00 Uhr

Todesfelde unterlag knapp in Hagen und braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Positiv bleibt die offensive Balance, doch in engen Spielen fehlt oft die letzte Konsequenz. Türkspor drehte gegen Horst einen Rückstand und überzeugte mit Offensivkraft. Ein richtungsweisendes Spiel für beide Teams im Tabellenmittelfeld.