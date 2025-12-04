Spitzenduell in Krieschow – Seelow und Ströbitz vor schweren Aufgaben

Ein Kellerduell, das bereits vor Anpfiff unter Spannung steht: Erkner kassierte in Eisenhüttenstadt eine 0:3-Niederlage, bei der Jonas Brandes per Gelb-Rot vom Platz musste. Gleichzeitig reist Lübben nach einem 3:9-Debakel gegen Trebbin an, einem Spiel, das die Defensive komplett entblößte. Trotz dreier eigener Treffer – zwei von Alex Noack und einer von Eric Schwarz – überdeckte die Anzahl der Gegentore jegliche offensive Ansätze. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Erkner hat den Heimvorteil, doch Lübben zeigte zumindest Moral und Torgefahr. Ein richtungsweisender Schlagabtausch im Tabellenkeller. ---

Wernsdorf erarbeitete sich in Lauchhammer ein spätes 3:2 – ein Sieg, der Mut macht. Ferdinand Bremer entschied das Spiel in der 96. Minute, Patrick Müller und Gordon Teichert trafen ebenfalls. Drei Auswärtstore zeigen: Offensiv ist Wernsdorf wieder voll da. Eisenhüttenstadt dagegen kommt mit breiter Brust: Beim 3:0 über Erkner war man vor allem in der Schlussphase eiskalt. Martin Mangabo Ongori brach spät den Bann, Ademola Tolani Akinrinmade und Paul Benjamin Seelisch legten nach. Allerdings sah Hoang Sa Nguyen Ngoc in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Beide Teams kommen also mit positiven Ergebnissen – ein echtes Duell um die Plätze 6 bis 8 der Tabelle. ---

Ein Topspiel: Krieschow II kommt mit einem beeindruckenden 3:1-Sieg in Luckenwalde zurück – der ersten Saisonniederlage des Tabellenführers. Janis Kamke glänzte mit zwei Toren, Jason Schieskow traf ebenfalls. Dieses Selbstbewusstsein trägt die Mannschaft in das Duell gegen Guben. Doch Guben selbst überzeugte zuletzt ebenfalls: Ein glasklares 4:0 gegen Hohenleipisch, mit Treffern von Niclas Straube, Janne Laugks, Franz Krüger und Yahya Ben Nasseur. Beide Teams strahlten dabei defensive Stabilität und offensive Effizienz aus. Es ist ein Duell zweier Spitzenmannschaften mit Momentum – und möglicherweise ein Spiel, das die Meisterschaftsfrage neu sortiert. ---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr VfB Hohenleipisch 1912 VfB HL 1912 SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 13:00 PUSH

Hohenleipisch kommt aus einem 0:4 in Guben, das die jüngsten Fortschritte abrupt stoppte. Defensiv bekam man keinen Zugriff, offensiv fehlte die Durchschlagskraft. Nun wartet ausgerechnet Ströbitz – und das Team reist nach einem 2:1 gegen Seelow mit breiter Brust an. Richard Lampel war dort der Matchwinner und drehte die Partie im Alleingang. Ströbitz ist aktuell das formstärkere Team, doch Hohenleipisch hat daheim schon mehrfach überrascht. Ein Spiel, das eng und körperlich intensiv werden dürfte. ---

Sa., 06.12.2025, 13:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow SV Döbern SV Döbern 13:00 PUSH

Seelow musste beim 1:2 in Ströbitz einen Rückschlag hinnehmen. Der frühe Treffer von Piotr Rymar reichte nicht, die Defensive fand keine Antwort auf Richard Lampel. Das Team steht nun unter Druck, denn ein weiterer Punktverlust könnte den Abstand zu Krieschow weiter vergrößern. Döbern hingegen geht mit einer Woche Pause in die Partie. Seelow ist klarer Favorit – doch der Druck liegt auf den Gastgebern, Döbern kann frei aufspielen. ---