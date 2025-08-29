 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
– Foto: Timo Babic

Spitzenduell in Kirchbrak und ein Kampf um die ersten Punkte

Während Tabellenführer TSV Kirchbrak das Schlusslicht aus Negenborn empfängt, hofft Holenberg im Topspiel gegen Sollingtor auf die Rückkehr an die Spitze. Auch im Tabellenkeller geht es um wichtige Zähler.

Am Samstag empfängt der TSV Holenberg die SG Sollingtor (15:00 Uhr), ehe um 15:30 Uhr TuSpo Grünenplan den MTV Bevern herausfordert. Am Sonntag folgen fünf weitere Partien: Der MTSV Eschershausen trifft auf den SV 06 Holzminden (15:00 Uhr), parallel spielt die SG Wesertal gegen den SCM Bodenwerder (15:00 Uhr). Ebenfalls um 15:00 Uhr duellieren sich der VfL Dielmissen und der FC Stadtoldendorf sowie der TSV Ottenstein und die SG Holzberg. Abgerundet wird der Spieltag mit dem Heimspiel des Spitzenreiters TSV Kirchbrak gegen den VfB Negenborn (15:00 Uhr).

TSV Holenberg – SG Sollingtor (Samstag, 15:00 Uhr)
Der TSV Holenberg ist mit zwei Siegen und einem Remis stark in die Saison gestartet und liegt mit 17:6 Toren auf Rang zwei. Besonders die Offensive überzeugt, angeführt von Marvin Wessel (5 Tore) und Leon Wessel (4 Tore), die beide in der Torjägerliste vorne stehen. Gegner SG Sollingtor ist noch punktlos und kassierte in zwei Spielen bereits sieben Gegentore. Auf dem Papier ist Holenberg klarer Favorit, Sollingtor steht im Tabellenkeller aber unter Zugzwang.

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Holenberg
TSV HolenbergHolenberg
SG Sollingtor
SG SollingtorSG Sollingtor
15:00

___

TuSpo Grünenplan – MTV Bevern (Samstag, 15:30 Uhr)
Beide Teams kämpfen aktuell gegen den Abstieg. Grünenplan konnte bislang nur ein Remis holen und steht mit einem Punkt auf Rang elf. Der MTV Bevern hat ebenfalls erst drei Punkte gesammelt, aber schon zwölf Gegentore kassiert. Für beide Mannschaften geht es darum, Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

Morgen, 15:30 Uhr
TuSpo Grünenplan
TuSpo GrünenplanGrünenplan
MTV Bevern
MTV BevernMTV Bevern
15:30

___

MTSV Eschershausen – SV 06 Holzminden (Sonntag, 15:00 Uhr)
Der MTSV Eschershausen (6 Punkte, Torverhältnis 11:4) hat mit einem 7:0-Auswärtssieg in Negenborn ein Ausrufezeichen gesetzt und will nun gegen den SV 06 Holzminden nachlegen. Holzminden hat sich zuletzt mit einem 4:0 bei der SG Wesertal zurückgemeldet und liegt mit fünf Punkten auf Platz sechs. Beide Teams können also mit breiter Brust ins Spiel gehen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
MTSV Jahn Eschershausen 1864
MTSV Jahn Eschershausen 1864Eschershause
SV 06 Holzminden
SV 06 HolzmindenHolzminden
15:00

___

SG Wesertal – SCM Bodenwerder (Sonntag, 15:00 Uhr)
Die SG Wesertal kassierte zuletzt eine 0:4-Heimniederlage gegen Holzminden und steht mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel. Der SCM Bodenwerder (7 Punkte, 13:8 Tore) überzeugt bisher durch Offensivstärke. Besonders Sertac Sahbaz (5 Treffer) und Dario Winter (3 Tore) gehören zu den Top-Torjägern der Liga. Bodenwerder will in Wesertal seine gute Frühform bestätigen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SG Wesertal
SG WesertalSG Wesertal
SC Münchhausen-Bodenwerder
SC Münchhausen-BodenwerderBodenwerder
15:00

___

VfL Dielmissen – FC Stadtoldendorf (Sonntag, 15:00 Uhr)
Dielmissen steht nach einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage bei vier Punkten. Der FC Stadtoldendorf hat sich nach einem 0:8-Debakel in Holenberg wieder stabilisiert und zuletzt gegen Grünenplan gewonnen. Jan Stellhorn (3 Treffer) ist dabei einer der wichtigsten Offensivakteure. Für beide Mannschaften ist es ein richtungsweisendes Spiel.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
VfL Dielmissen
VfL DielmissenDielmissen
FC Stadtoldendorf
FC StadtoldendorfStadtoldend
15:00

___

TSV Ottenstein – SG Holzberg (Sonntag, 15:00 Uhr)
Ottenstein ist mit sieben Punkten ordentlich gestartet und will seine Position in der Spitzengruppe festigen. Holzberg hingegen wartet nach zwei Spielen noch auf den ersten Zähler und steht mit 2:4 Toren auf Rang zwölf. Während Ottenstein auf die starke Defensive baut, steht Holzberg schon früh in der Saison unter Druck.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Ottenstein
TSV OttensteinOttenstein
SG Holzberg
SG HolzbergSG Holzberg
15:00

___

TSV Kirchbrak – VfB Negenborn (Sonntag, 15:00 Uhr)
Tabellenführer TSV Kirchbrak hat mit drei Siegen aus drei Spielen und 10:4 Toren einen perfekten Start hingelegt. Waldemar Kroter (2 Tore) gehört zu den treffsicheren Spielern des Spitzenreiters. Gegner Negenborn ist hingegen noch punktlos und kassierte in drei Spielen bereits 14 Gegentore. Alles deutet auf eine klare Angelegenheit für Kirchbrak hin, dennoch will Negenborn den Favoriten ärgern.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
TSV Kirchbrak
TSV KirchbrakKirchbrak
VFB Negenborn v.1927
VFB Negenborn v.1927VFBNegenborn
15:00

