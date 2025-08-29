Spitzenduell in Kirchbrak und ein Kampf um die ersten Punkte

Am Samstag empfängt der TSV Holenberg die SG Sollingtor (15:00 Uhr), ehe um 15:30 Uhr TuSpo Grünenplan den MTV Bevern herausfordert. Am Sonntag folgen fünf weitere Partien: Der MTSV Eschershausen trifft auf den SV 06 Holzminden (15:00 Uhr), parallel spielt die SG Wesertal gegen den SCM Bodenwerder (15:00 Uhr). Ebenfalls um 15:00 Uhr duellieren sich der VfL Dielmissen und der FC Stadtoldendorf sowie der TSV Ottenstein und die SG Holzberg. Abgerundet wird der Spieltag mit dem Heimspiel des Spitzenreiters TSV Kirchbrak gegen den VfB Negenborn (15:00 Uhr).

TSV Holenberg – SG Sollingtor (Samstag, 15:00 Uhr)

Der TSV Holenberg ist mit zwei Siegen und einem Remis stark in die Saison gestartet und liegt mit 17:6 Toren auf Rang zwei. Besonders die Offensive überzeugt, angeführt von Marvin Wessel (5 Tore) und Leon Wessel (4 Tore), die beide in der Torjägerliste vorne stehen. Gegner SG Sollingtor ist noch punktlos und kassierte in zwei Spielen bereits sieben Gegentore. Auf dem Papier ist Holenberg klarer Favorit, Sollingtor steht im Tabellenkeller aber unter Zugzwang.

___ TuSpo Grünenplan – MTV Bevern (Samstag, 15:30 Uhr)

Beide Teams kämpfen aktuell gegen den Abstieg. Grünenplan konnte bislang nur ein Remis holen und steht mit einem Punkt auf Rang elf. Der MTV Bevern hat ebenfalls erst drei Punkte gesammelt, aber schon zwölf Gegentore kassiert. Für beide Mannschaften geht es darum, Anschluss ans Mittelfeld zu halten.

___ MTSV Eschershausen – SV 06 Holzminden (Sonntag, 15:00 Uhr)

Der MTSV Eschershausen (6 Punkte, Torverhältnis 11:4) hat mit einem 7:0-Auswärtssieg in Negenborn ein Ausrufezeichen gesetzt und will nun gegen den SV 06 Holzminden nachlegen. Holzminden hat sich zuletzt mit einem 4:0 bei der SG Wesertal zurückgemeldet und liegt mit fünf Punkten auf Platz sechs. Beide Teams können also mit breiter Brust ins Spiel gehen.

___ SG Wesertal – SCM Bodenwerder (Sonntag, 15:00 Uhr)

Die SG Wesertal kassierte zuletzt eine 0:4-Heimniederlage gegen Holzminden und steht mit drei Punkten im unteren Tabellendrittel. Der SCM Bodenwerder (7 Punkte, 13:8 Tore) überzeugt bisher durch Offensivstärke. Besonders Sertac Sahbaz (5 Treffer) und Dario Winter (3 Tore) gehören zu den Top-Torjägern der Liga. Bodenwerder will in Wesertal seine gute Frühform bestätigen.