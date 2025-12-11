Spitzenduell in Hürth – Verlautenheide reist zum Kellerkind

Mit einem hochklassigen Programm verabschiedet sich die Landesliga Staffel 2 in die Winterpause. Tabellenführer FC Hürth empfängt den formstarken Dritten aus Zülpich zum Topspiel, während Verfolger Breinig in Teveren eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams aus dem Tabellenkeller um wichtige Punkte, bevor die Saison in die lange Unterbrechung geht.

Verlautenheide reist als Tabellenvierter mit 22 Punkten zum Vorletzten und geht nach zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen dennoch als Favorit in die Partie. Gastgeber Uevekoven (8 Punkte) konnte zwar zuletzt überraschen, bleibt aber defensiv anfällig. Für Verlautenheide bietet sich die Möglichkeit, vor der Pause Anschluss an die Topränge zu halten.

Im direkten Kellerduell stehen für beide Teams wichtige Punkte auf dem Spiel: Glesch (10 Punkte) hat zuletzt leichte Stabilität gefunden, Arnoldsweiler (6 Punkte) hingegen wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis.

Breinig (31 Punkte) geht als klarer Titelkandidat in dieses Duell, steht aber bei Teveren vor einem der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Teveren (22 Punkte) hat sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt und kassiert nur selten klare Niederlagen. Die Gäste benötigen einen Sieg, um im Meisterschaftsrennen mit Hürth Schritt zu halten – entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden.

Lich-Steinstraß möchte seinen neunten Tabellenplatz verbessern und trifft auf den ambitionierten Aufsteiger aus Fliesteden, der mit 20 Punkten eine stabile Hinrunde spielt. Beide Teams bewegen sich in der oberen Tabellenhälfte, doch Fliesteden besitzt die klarere Formkurve. Ein taktisch geprägtes Mittelfeldduell ist zu erwarten.

So., 14.12.2025, 15:45 Uhr DJK Rasensport Brand DJK RS Brand Union Schafhausen Schafhausen 15:45 PUSH

Brand hat sich mit 15 Punkten ins Tabellenmittelfeld gearbeitet und trifft auf Schafhausen, das als Absteiger mit 16 Punkten hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt. Beide Mannschaften agieren defensiv solide, haben aber Probleme, Spiele konsequent zu dominieren. Ein enges Duell der Unsicherheiten ist zu erwarten.

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr FC Hürth FC Hürth TuS Chlodwig Zülpich 1896 Zülpich 15:15 PUSH

Der Tabellenführer aus Hürth (36 Punkte) empfängt den drittplatzierten TuS Zülpich (29 Punkte) zum Spitzenspiel der Hinrunde. Hürth verlor zuletzt erstmals in dieser Saison, während Zülpich mit breiter Brust nach vier Siegen in Serie anreist und die jüngst verkündete Vertragsverlängerung von Trainer David Sasse für zusätzliche Stabilität sorgt. Beide Teams gehören zu den offensiv stärksten der Liga – ein hochintensives, temporeiches Spiel gilt als wahrscheinlich, das für die Titelambitionen beider Vereine richtungsweisend sein kann.

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf SV Helpenstein Helpenstein 15:00 PUSH