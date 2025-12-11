 2025-12-03T05:51:34.672Z

Spitzenduell in Hürth – Verlautenheide reist zum Kellerkind

Der 15. Spieltag beschließt die Hinrunde der Landesliga Staffel 2 und bringt entscheidende Weichenstellungen im Titel- und Abstiegskampf.

Mit einem hochklassigen Programm verabschiedet sich die Landesliga Staffel 2 in die Winterpause. Tabellenführer FC Hürth empfängt den formstarken Dritten aus Zülpich zum Topspiel, während Verfolger Breinig in Teveren eine anspruchsvolle Aufgabe erwartet. Gleichzeitig kämpfen mehrere Teams aus dem Tabellenkeller um wichtige Punkte, bevor die Saison in die lange Unterbrechung geht.

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
BC Viktoria Glesch-Paffendorf
BC Viktoria Glesch-PaffendorfGlesch
Viktoria Arnoldsweiler
Viktoria ArnoldsweilerArnoldsweil.
15:15

Im direkten Kellerduell stehen für beide Teams wichtige Punkte auf dem Spiel: Glesch (10 Punkte) hat zuletzt leichte Stabilität gefunden, Arnoldsweiler (6 Punkte) hingegen wartet seit Wochen auf ein Erfolgserlebnis.

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh.
14:30

Verlautenheide reist als Tabellenvierter mit 22 Punkten zum Vorletzten und geht nach zwei Niederlagen aus den letzten drei Spielen dennoch als Favorit in die Partie. Gastgeber Uevekoven (8 Punkte) konnte zwar zuletzt überraschen, bleibt aber defensiv anfällig. Für Verlautenheide bietet sich die Möglichkeit, vor der Pause Anschluss an die Topränge zu halten.

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
Germania Lich-Steinstraß
Germania Lich-SteinstraßSteinstraß
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
14:30live

Lich-Steinstraß möchte seinen neunten Tabellenplatz verbessern und trifft auf den ambitionierten Aufsteiger aus Fliesteden, der mit 20 Punkten eine stabile Hinrunde spielt. Beide Teams bewegen sich in der oberen Tabellenhälfte, doch Fliesteden besitzt die klarere Formkurve. Ein taktisch geprägtes Mittelfeldduell ist zu erwarten.

So., 14.12.2025, 14:30 Uhr
Germania Teveren
Germania TeverenTeveren
SV Breinig
SV BreinigBreinig
14:30live

Breinig (31 Punkte) geht als klarer Titelkandidat in dieses Duell, steht aber bei Teveren vor einem der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison. Teveren (22 Punkte) hat sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt und kassiert nur selten klare Niederlagen. Die Gäste benötigen einen Sieg, um im Meisterschaftsrennen mit Hürth Schritt zu halten – entsprechend intensiv dürfte die Partie geführt werden.

So., 14.12.2025, 15:45 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen
15:45

Brand hat sich mit 15 Punkten ins Tabellenmittelfeld gearbeitet und trifft auf Schafhausen, das als Absteiger mit 16 Punkten hinter den eigenen Erwartungen zurückliegt. Beide Mannschaften agieren defensiv solide, haben aber Probleme, Spiele konsequent zu dominieren. Ein enges Duell der Unsicherheiten ist zu erwarten.

So., 14.12.2025, 15:15 Uhr
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
15:15

Der Tabellenführer aus Hürth (36 Punkte) empfängt den drittplatzierten TuS Zülpich (29 Punkte) zum Spitzenspiel der Hinrunde. Hürth verlor zuletzt erstmals in dieser Saison, während Zülpich mit breiter Brust nach vier Siegen in Serie anreist und die jüngst verkündete Vertragsverlängerung von Trainer David Sasse für zusätzliche Stabilität sorgt. Beide Teams gehören zu den offensiv stärksten der Liga – ein hochintensives, temporeiches Spiel gilt als wahrscheinlich, das für die Titelambitionen beider Vereine richtungsweisend sein kann.

So., 14.12.2025, 15:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf
SV Helpenstein
SV HelpensteinHelpenstein
15:00

Eilendorf (15 Punkte) bekommt es mit dem Drittletzten aus Helpenstein zu tun und geht nach einer wechselhaften Hinrunde mit moderatem Druck ins Spiel. Die Gäste benötigen dringend Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, nachdem sie aus 13 Spielen erst zweimal siegten. Eilendorf will die Gelegenheit nutzen, um mit einem positiven Abschluss in die Pause zu gehen.

