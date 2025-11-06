Spitzenduell in Hürth – Verfolgerduell in Eilendorf

Der elfte Spieltag der Landesliga Mittelrhein Staffel 2 steht im Zeichen zweier richtungsweisender Duelle: An der Tabellenspitze trifft der ungeschlagene Spitzenreiter FC Hürth auf den formstarken Verfolger Eintracht Verlautenheide, während sich in Eilendorf zwei Teams mit Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte messen. Zugleich drohen im Tabellenkeller mehrere Traditionsvereine weiter an Boden zu verlieren.

Zum Auftakt des Spieltags will Germania Lich-Steinstraß nach drei sieglosen Partien wieder in die Spur finden. Gegen den abstiegsbedrohten Aufsteiger aus Uevekoven (5 Punkte) ist ein Heimsieg Pflicht, um im sicheren Mittelfeld zu bleiben. Für die Sportfreunde zählt dagegen jeder Zähler im Kampf um den Klassenerhalt.

Helpenstein wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg und steht mit fünf Punkten tief im Tabellenkeller. Gegen den Vorjahresabsteiger aus Schafhausen (13 Punkte) droht der nächste Rückschlag, sollte die Defensive erneut wackeln. Schafhausen hingegen will nach zuletzt vier sieglosen Spielen dringend wieder punkten, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren.

Im Duell zweier kriselnder Teams steht für beide viel auf dem Spiel. Brand (9 Punkte) hat trotz ordentlicher Leistungen zu viele Remis kassiert, während Arnoldsweiler (3 Punkte) dringend punkten muss, um nicht früh den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Ein Sieg für eines der beiden Teams könnte richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf werden.

Teveren hat sich nach schwachem Saisonstart gefangen und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Gegen das punktgleiche Schlusslicht aus Glesch-Paffendorf (3 Punkte) gilt alles andere als ein Heimsieg als Enttäuschung. Die Viktoria steht mit bislang 33 Gegentoren für die schwächste Abwehr der Liga und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den letzten Tabellenplatz zu verlassen.

Im absoluten Topspiel des Spieltags trifft der ungeschlagene Tabellenführer FC Hürth (27 Punkte) auf die formstarke Eintracht Verlautenheide (19 Punkte). Die Gastgeber stellen mit nur fünf Gegentoren die beste Defensive der Liga, während Verlautenheide mit zuletzt drei Siegen in Folge Selbstvertrauen getankt hat. Besonders spannend wird das Aufeinandertreffen der Hürther Offensivachse um Noah Neuhaus und Dario Bezerra-Ehret mit der zweikampfstarken Verlautenheider Defensive. Für Hürth geht es um die perfekte Hinrunde – für Verlautenheide um den Anschluss an die Spitze.

Das Duell der beiden spielstarken Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld verspricht hohe Intensität und spielerische Klasse. Eilendorf (12 Punkte) möchte nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder an die Frühform anknüpfen, während Aufsteiger Fliesteden (17 Punkte) mit einem Sieg in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen bleiben könnte. Besonders das Offensivduell zwischen Eilendorfs Kapitän Tobias Knoben und Flistedens Flügelspieler Bilal Chanaa dürfte den Unterschied ausmachen.

