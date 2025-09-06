 2025-09-04T13:21:47.781Z

Spitzenduell in Eilendorf und schwere Aufgaben für die Aufsteiger

Vichttal II reist nach Verlautenheide – Eschweiler gastiert beim ambitionierten SV Eilendorf II

Der zweite Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht bereits früh in der Saison wegweisende Partien. Während die Favoriten aus Vichttal, Eschweiler und Stolberg ihre starke Form bestätigen wollen, kämpfen die Aufsteiger Germania Freund und Berger Preuß um die ersten Punkte. Auch im Tabellenmittelfeld stehen erste Standortbestimmungen an

Morgen, 14:00 Uhr
FC Germania Freund
FC Germania FreundFreund
Rhenania Würselen/Euchen
Rhenania Würselen/EuchenRhenania Würselen/Euchen
14:00live

Germania Freund (Platz 15) kassierte zum Auftakt eine deutliche Niederlage und steht nun vor einer schwierigen Aufgabe. Rhenania (Platz 4) präsentierte sich stabil und will den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der Aufsteiger geht als Außenseiter ins Duell.

Morgen, 11:00 Uhr
Burtscheider TV
Burtscheider TVBurtscheid
SV Breinig
SV BreinigBreinig II
11:00live

Burtscheid (Platz 13) will nach der Auftaktniederlage die ersten Zähler einfahren. Breinig II (Platz 10) zeigte sich zum Start defensiv stabil und geht leicht favorisiert ins Spiel. Beide Teams dürften auf ein enges Ergebnis hoffen.

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Arminia Eilendorf
DJK Arminia EilendorfEilendorf
SV St. Jöris
SV St. JörisSt. Jöris
15:00live

Die Arminia (Platz 9) hofft nach dem 0:0 zum Auftakt auf den ersten Dreier. Gegner St. Jöris (Platz 8) zeigte sich offensiv variabel und dürfte auch in Eilendorf gefährlich werden. Ein ausgeglichenes Spiel wird erwartet.

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kellersberg
SC KellersbergKellersberg
FV Vaalserquartier
FV VaalserquartierVaalserq.
15:30

Kellersberg (Platz 7) zeigte am ersten Spieltag eine torreiche Partie und will diesmal defensiv stabiler auftreten. Vaalserquartier (Platz 12) sucht nach der Auftaktniederlage den Anschluss. Beide Teams benötigen Punkte, um nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten.

Morgen, 15:00 Uhr
Grenzwacht Pannesheide
Grenzwacht PannesheidePannesheide
FC Stolberg
FC StolbergStolberg
15:00

Pannesheide (Platz 6) will nach dem knappen Sieg in Vaalserquartier erneut punkten. Stolberg (Platz 3) reist mit breiter Brust an und zählt nach dem 4:2-Auftaktsieg zu den formstärksten Teams. Für beide Mannschaften ist es ein frühes Kräftemessen im oberen Tabellendrittel.

Morgen, 11:00 Uhr
SC Berger Preuß
SC Berger PreußBerger Preuß
SV Rott
SV RottSV Rott
11:00live

Berger Preuß (Platz 16) steht nach der Auftaktniederlage bereits unter Druck. Gegner Rott (Platz 11) will nach der knappen Pleite gegen Eilendorf II zurück in die Spur finden. Für beide Seiten geht es um den ersten Saisonsieg.

Morgen, 11:00 Uhr
SV Eilendorf
SV EilendorfSV Eilendorf II
FC Eschweiler 2020
FC Eschweiler 2020Eschweiler
11:00live

Eilendorf II (Platz 5) trifft im Topspiel des Spieltages auf den Tabellenzweiten aus Eschweiler. Die Gäste überzeugten mit fünf Toren am ersten Spieltag, während Eilendorf mit Martinez-Walbert über einen treffsicheren Angreifer verfügt. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Morgen, 11:00 Uhr
Eintracht Verlautenheide
Eintracht VerlautenheideVerlautenh. II
VfL Vichttal
VfL VichttalVfL Vichttal II
11:00live

Verlautenheide II (Platz 14) empfängt mit Vichttal II den aktuellen Tabellenführer. Die Gäste reisen mit einem klaren 4:0-Sieg im Rücken an und wollen ihre Spitzenposition festigen. Für den Gastgeber dürfte es ein schwerer Morgen werden.

Tim ZimmerAutor