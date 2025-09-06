Spitzenduell in Eilendorf und schwere Aufgaben für die Aufsteiger

Der zweite Spieltag der Kreisliga A Aachen verspricht bereits früh in der Saison wegweisende Partien. Während die Favoriten aus Vichttal, Eschweiler und Stolberg ihre starke Form bestätigen wollen, kämpfen die Aufsteiger Germania Freund und Berger Preuß um die ersten Punkte. Auch im Tabellenmittelfeld stehen erste Standortbestimmungen an

Burtscheid (Platz 13) will nach der Auftaktniederlage die ersten Zähler einfahren. Breinig II (Platz 10) zeigte sich zum Start defensiv stabil und geht leicht favorisiert ins Spiel. Beide Teams dürften auf ein enges Ergebnis hoffen.

Germania Freund (Platz 15) kassierte zum Auftakt eine deutliche Niederlage und steht nun vor einer schwierigen Aufgabe. Rhenania (Platz 4) präsentierte sich stabil und will den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Der Aufsteiger geht als Außenseiter ins Duell.

Kellersberg (Platz 7) zeigte am ersten Spieltag eine torreiche Partie und will diesmal defensiv stabiler auftreten. Vaalserquartier (Platz 12) sucht nach der Auftaktniederlage den Anschluss. Beide Teams benötigen Punkte, um nicht früh in der Saison ins Hintertreffen zu geraten.

Die Arminia (Platz 9) hofft nach dem 0:0 zum Auftakt auf den ersten Dreier. Gegner St. Jöris (Platz 8) zeigte sich offensiv variabel und dürfte auch in Eilendorf gefährlich werden. Ein ausgeglichenes Spiel wird erwartet.

Morgen, 15:00 Uhr Grenzwacht Pannesheide Pannesheide FC Stolberg Stolberg 15:00 PUSH

Pannesheide (Platz 6) will nach dem knappen Sieg in Vaalserquartier erneut punkten. Stolberg (Platz 3) reist mit breiter Brust an und zählt nach dem 4:2-Auftaktsieg zu den formstärksten Teams. Für beide Mannschaften ist es ein frühes Kräftemessen im oberen Tabellendrittel.

Morgen, 11:00 Uhr SC Berger Preuß Berger Preuß SV Rott SV Rott 11:00 live PUSH

Berger Preuß (Platz 16) steht nach der Auftaktniederlage bereits unter Druck. Gegner Rott (Platz 11) will nach der knappen Pleite gegen Eilendorf II zurück in die Spur finden. Für beide Seiten geht es um den ersten Saisonsieg.

Morgen, 11:00 Uhr SV Eilendorf SV Eilendorf II FC Eschweiler 2020 Eschweiler 11:00 live PUSH

Eilendorf II (Platz 5) trifft im Topspiel des Spieltages auf den Tabellenzweiten aus Eschweiler. Die Gäste überzeugten mit fünf Toren am ersten Spieltag, während Eilendorf mit Martinez-Walbert über einen treffsicheren Angreifer verfügt. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.