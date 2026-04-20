Spitzenduell in der Kreisliga A

– Foto: Peter Schildmann

Am kommenden Sonntag, um 12:00 Uhr steht für den TuS Eintracht Bielefeld eine wegweisende Partie auf dem Programm. Auf dem Kunstrasenplatz an der Königsbrügge empfängt der Tabellenvierte (38 Punkte) den Spitzenreiter der Liga, die SpVg Steinhagen II (44 Punkte).

Die Tabelle verspricht ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn der Gast aus Steinhagen aktuell die Spitzenposition innehat. Der TuS Eintracht Bielefeld spielt eine starke Saison und rangiert derzeit punktgleich mit dem Tabellendritten (VfL Theesen) auf dem vierten Platz. Ein Sieg am Sonntag wäre nicht nur eine wichtige Bestätigung der eigenen Ambitionen, sondern würde auch den Abstand zur Tabellenspitze signifikant verkürzen.

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