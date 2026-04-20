Spitzenduell in der Kreisliga A

Am kommenden Sonntag, um 12:00 Uhr steht für den TuS Eintracht Bielefeld eine wegweisende Partie auf dem Programm. Auf dem Kunstrasenplatz an der Königsbrügge empfängt der Tabellenvierte (38 Punkte) den Spitzenreiter der Liga, die SpVg Steinhagen II (44 Punkte).
Ausgangslage
Die Tabelle verspricht ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn der Gast aus Steinhagen aktuell die Spitzenposition innehat. Der TuS Eintracht Bielefeld spielt eine starke Saison und rangiert derzeit punktgleich mit dem Tabellendritten (VfL Theesen) auf dem vierten Platz. Ein Sieg am Sonntag wäre nicht nur eine wichtige Bestätigung der eigenen Ambitionen, sondern würde auch den Abstand zur Tabellenspitze signifikant verkürzen.
Ein Blick zurück: Das Hinspiel
Der TuS Eintracht Bielefeld geht mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in das Spiel. Im Hinspiel gelang es dem Team bereits, ein Ausrufezeichen zu setzen: Der TuS Eintracht Bielefeld konnte die SpVg Steinhagen II auswärts mit 3:0 besiegen. An diese starke Leistung will die Mannschaft nun vor heimischer Kulisse anknüpfen.
Rahmenbedingungen
Es ist alles angerichtet für ein spannendes Fußballspiel. Die Eintracht wird alles daran setzen, dem Tabellenführer erneut ein Bein zu stellen und den Fans eine packende Partie zu bieten.